Cari açığa en büyük darbeyi makinecilerimiz vuracak

Makine sektörü zirvesindeyiz. “Sıfır Karbon Hedefinde Yeşil Dönüşüm Politikaları”nı konuştuğumuz zirvede geleceğin öncü sektörlerinden birinin makine sektörü olacağının altını çizdik. Tüm ekonomik politikaların iklim değişikliği ekseninde yeninden yapılandırılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak ve Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile makine sektörünün geleceğini ele aldık. Zirve; bu alanın stratejik önemini de ortaya koydu.

SİSTEMDE KİMLER KALACAK?

Önümüzdeki on yıl içerisinde geri dönüşümü hataya geçiremeyenler sistemden düşecek. Bu nedenle sürdürülebilirlik ve hayatta kalabilmek için gelişim kaçınılmaz. Gerçekleştirmek elbette maliyet istiyor ancak yapmamak çok daha büyük bir maliyet.

Türkiye Makine Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran, üretim kabiliyetinin yetersiz kaldığı yeni dünya düzeninde artık ürettiğini satmak, organizasyon becerisi ve yeşil ekonomi odaklı sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekiyor; “standart belirleyen ülke olmak zorundayız.”

İKİ SORU İKİ CEVAP

Makineleşmede yerli üretim farkı yaşanır mı?

Türkiye ağırlıklı olarak montaj sanayisi ile ilerliyor. Bu alanda montajdan çıkıp kendi üretim alanlarını geliştirmeli. Yerli üretimde çağ atlamadıkça gelişmişlik kulvarına tırmanamayız.

Sektörün gelişim seyri işsizliği nasıl etkiler

Makine sektörü insansız ilerleme adımlarını hızlandırıyor. Bu sektörlere yönelik farklı iş tanımları ortaya çıkıyor. Yeniliği ancak yeni tanımları yaparak yakalarız.

NOT

MAKİNE SEKTÖRÜNÜZ VARSA HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ

Güven Sak “Son derece ciddi bir teknolojik sıçrama yaşanacak” diyor. Bu alanda büyük bir fırsat var. Fakat fırsatın olması yetmez bunu uygulamaya koyabilecek düzenlemelerin hayata geçmesi sektörün ve Türkiye’nin makine hamlesinin seyrini belirleyecek.

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye “fırsat kaçırmanın maliyetini soruyorum; “eğer yeşil dönüşümü başaramazsanız, 5-10 yıl sonra sizden mal almayacaklar” uyarısını yapıyor.

Makine Zirvesi’nden heybeme aldığım şu oldu; Türkiye, makinedeki becerileriyle pozitif ayrışmayı başarmış durumda… Şimdi sorun işbirliği kasımızı geliştirmeye geldi. Sektörde üretici kadar neredeyse dernek var. İşbirliği ve işbölümünü becerebilirsek, cari açığa en büyük darbeyi makinecilerimiz vuracaktır.