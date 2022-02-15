Cari açığın ilacı hizmet ihracatı

Geçen yıl bu hafta kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği, birinci yaşını kutluyor.

Hizmet ihracatının faydasının nihayet anlaşılması sonucunda, Hizmet İhracatçıları Birliği kurularak, hizmet ihracatı yapan firmalarımıza hak ettikleri değer verilmesi gerçekten memnuniyet verici bir konu.

Daha önceleri, bazı hizmet ihracatçılarımıza Döviz Kazandırıcı Hizmetler başlığı altında destekler sağlanmakta idiyse de verilen bu destekler tüm hizmetler için tatmin edici olmakta yetersiz kalıyordu. Ve hatta destek koşulları bazen engelleyici bile olabiliyordu.

Geçtiğimiz yıllardan birinde İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelenekselleşmiş olan İhracata İlk Adım Projesi (İİAP) çerçevesinde danışmanlık verdiğim, analiz hizmetleri veren bir firma için yaptığımız pazar araştırması sonucu, bazı ülkelere pazarlama ve araştırma seyahatleri yapılmasına karar vermiştik.

Ancak, bu firmanın 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş desteğinden yararlanamayacağı bilgisi bizi çok şaşırtmıştı.

Gerekçesini araştırıp sorduğumuzda, bize yapılan açıklama çok sade ve yalın idi.

Hizmet ihracatının GTİP numarası yok…

Bu nedenle destek de yok…

Bunun üzerine firma elemanlarının, firma öz kaynaklarını kullanarak yaptığı seyahat esnasında kurdukları ilişkiler sonucunda, bizler daha birkaç aylık İİAP programının içerisinde iken, küçük de olsa bir hizmet ihracatı gerçekleştirildi.

Bir başka örnek de bir yazılım şirketi ile yapmış olduğumuz çalışma.

Şu anda doğrudan ve dolaylı olarak 20 ayrı ülkeye hizmet ihracatı yapıyorlar.

Bu ihracatın girdisi nedir?

Sadece nitelikli insan gücü ve onların zekâsı ile beyin enerjisi.

Başka bir deyişle neredeyse sıfır ithalat girdisi olan ihracat…

Geçtiğimiz yılın son eğitimini Eskişehir Ticaret Odası'nın hizmet ihracatı için yaptığı HİSER projesi çerçevesinde yazılımcı firmalar ile yapmıştık. Katılımcı yazılım firmalarının motivasyonu bir hayli yüksek konulara ilgileri de yoğun idi. Zira 2020 yılında bir oyun firmasının 1,8 milyar ABD Doları’na bir ABD firmasına satılması, tüm sektörün heyecanını tepeye taşımıştı.

Romanya'ya birkaç sene önce yapmış olduğum seyahatte, Cluj şehrindeki bir AVM'de Türk yiyecek firmasını gördüğümdeki memnuniyetimi anlatmam mümkün değil.

Hizmet sektörü oldukça çeşitli faaliyet barındırıyor…

Müteahhitlik, eğitim, danışmanlık, sağlık, turizm, yazılım, iletişim v.b. hizmetlerin ardından, listelenemeyen hizmetler “Diğer” başlığı ile değerlendirmeye alınıyor.

Hizmet ihracatı eskiden sadece turizm için söylenen “Bacasız Sanayi” deyimini sonuna kadar hak ediyor.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu’nun 2020 yılı verilerine göre AB'nin toplam hizmet ihracatı 910 milyar Euro. İlgili dostlarımız için raporun internet bağlantısını aşağıdadır.

Bu rapora göre İrlanda AB rekortmeni olarak 169 milyar Euro hizmet ihracatı yapmış.

CIA World Fact Book sitesine göre İrlanda'nın 2021 yılı tahmini nüfusu 5,2 milyon kişi

Onu izleyen diğer ülkelerden bazıları ise 2020 yılında sırayla Almanya 154, Fransa 120 ve Hollanda 103 milyar Euro tutarında hizmet ihracatı yapmışlar.

Bizim bu hizmet ihracatı rakamlarına erişmek için neyimiz eksik?

Nitelikli nüfus, nitelikli eğitim ile oluşur.

Yetişen bu nitelikli insanlar da hizmet ihracatını arttırır…

Kaynak:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_services