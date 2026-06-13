Cari açığın martta kabaran köpüğü nisan ayında azaldı
Sıcak savaş ayı martta 10 milyar dolara yaklaşan aylık cari işlemler açığı nisanda 5,7 milyar dolarla beklentilerin hafif altında kaldı. Ocak-nisan döneminde verilen kümülatif cari açık 29,4 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 30 üzerinde. Yıllık bazda mart sonu itibarıyla 39,7 milyar dolara ulaşan yıllık bazda cari açık da nisanda 37 milyar doların altına indi.
ABD/İsrail’in İran’a açtığı ve mart ayı boyunca tüm şiddetiyle süren savaşın etkisiyle nisanda sıçrama yaşayan Türkiye’nin cari işlemler açığındaki seyir, ateşkese rağmen gerilimin sürdüğü nisanda ise yerini geri çekilmeye bıraktı. Martta aylık 10 milyar dolara yaklaşan cari açık nisanda 5,7 milyar dolarda kalarak beklentilerin de hafif altında oluştu.
Merkez Bankası verilerine göre sıcak savaşın damgasını vurduğu, özellikle petrol fiyatlarındaki ani hızlı yükselişle küresel ekonomide tüm dengelerin alt üst olduğu mart ayında Türkiye, aylık bazda 9 milyar 685 milyon dolarla son 38 ayın en yüksek cari açığını vermişti. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı verilere göre ise cari işlemler açığı nisanda ise 5 milyar 695 milyon dolarla geçen yılın aynı ayındakinin yüzde 32,6 altında geldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin ise marttaki 3 milyar 933 milyon dolarlık rekor açıktan sonra, nisanda 319 milyon dolar fazla verdiği belirlendi.
Ocak-nisan döneminde verilen kümülatif cari açık 29 milyar 372 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 30 üzerinde oluştu. Mart sonu itibarıyla 39 milyar 734 milyon dolarla son 23 ayın zirvesine ulaşan yıllıklandırılmış cari açık da küçülerek nisan sonu itibarıyla 36 milyar 984 milyon dolara indi. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinde ise nisan sonu itibarıyla 29 milyar 445 milyon dolarlık bir fazlalık bulunuyor. Bir yıl önce 44 milyar 353 milyon dolar düzeyinde bulunan söz konusu fazla, bu yıl mart sonunda 29 milyar 126 milyon dolara inmişti.
Dış ticaret açığı küçüldü
Cari açığı büyüten ana faktör olan dış ticaret açığı nisan aylarına göre küçüldü. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret verilerine göre aylık ihracat 24,4 milyar dolarla geçen yılın aynı ayındakinin yüzde 19,2 üzerinde çıkarken, artışı yüzde 7,9’ta kalan ithalat 30,5 milyar dolar oldu ve 6,8 milyar dolarla geçen yıla göre yüzde 31,1 daha az dış ticaret açığı verildi.
Uluslararası taşımacılık, turizm, dış müteahhitlik gibi faaliyetleri kapsayan ve dış ticaretteki açığı dengeleyen başlıca kalem olarak “hizmetler” alanında kaydedilen aylık net 3,7 milyar dolarlık giriş ise geçen yılın aynı ayındakinin yüzde 6,8 altında kaldı. Bu kalem altındaki gelirlerin net 2,9 milyarlık bölümü seyahat kaleminden geldi. Karşılıklı yatırımlardaki gelir-giderler ile faiz gelir-giderini kapsayan “birincil gelir dengesi” aylık net 2,4 milyar, karşılıksız transferlerle ilgili ikincil gelir dengesi de 147 milyon dolar açık verdi.
Rezervde 12 milyar dolar artış
Nisanda yurt içi yerleşikler yurt dışında 640 milyon dolar çıkarırken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye getirdiği tutar 1 milyar 87 milyon dolar oldu. Böylece doğrudan yatırımlarda 447 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Yurt içi yerleşikler bir ayda yurt dışında 187 milyon, yurt dışı yerleşikler ise Türkiye’de 164 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.
Portföy yatırımlarında yerliler yurt dışında alım için 2 milyar 368 milyon dolar çıkarırken, yabancılar Türkiye’den 6 milyar 421 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Böylece portföy yatırımları nisanda toplam 4 milyar 53 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı krediler, ticari krediler ve yabancıların Türkiye’deki mevduat ve efektiflerini kapsayan “diğer yatırımlar” kaleminde de bir ayda 14 milyar 689 milyon dolarlık net giriş yaşandı.
Bu üç ana koldaki ve üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklardaki (sermaye hesabı) 11 milyon dolarlık küçük hareketle toplam net döviz girişi 19 milyar 189 milyon olurken, 5 milyar 695 milyon dolarlık cari açık ve net hata noksan kalemindeki 1 milyar 464 milyon dolarlık sistem dışına çıkış ve ayda 7 milyar 170 milyon dolar olan finansman kullanımı sonrası, resmi rezervlerde 12 milyar 19 milyon dolarlık artış yaşandı.
Yıllık açığın finansmanı
Yıllıklandırılmış verilere göre son bir yılın toplamında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 74 milyar 767 milyon dolar oldu. Son bir yılda hizmetler alanında 62 milyar 814 milyon dolar net giriş kaydedilirken, birincil gelir dengesinde 23 milyar 847 milyon, ikincil gelir dengesinde ise 1 milyar 184 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu gelişmelerle son bir yılda verilen cari işlemler açığı 36 milyar 984 milyon dolara ulaştı.
Yıllık cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlardaki 2 milyar 870 milyon, net portföy yatırımlarında ise 11 milyar 661 milyon dolar giriş yaşandı. Yıllık bazda cari açık ağırlıkla kamu ve özel sektörün kullandığı dış krediler ve ticari krediler yoluyla finanse edildi. Bu dönemde dışarıdan net 48 milyar 180 milyon dolar kredi ve net 666 milyon dolar ticari kredi kullanıldı. Buna karşılık yabancıların efektif ve mevduatlarında net 12 milyar 598 milyon dolar azalış yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde son bir yılda 29 milyar 80 milyon dolarlık kaynağı belirsiz çıkış yaşanırken, döviz rezervlerindeki erime 15 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bolat: Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkabilir
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisanda dış ticaret açığında kaydedilen yaklaşık yüzde 30'luk gerilemenin cari işlemler açığına olumlu yansıdığını, mayısta da dış ticaret açığındaki yüzde 15,7'lik düşüşün benzer bir katkı sunacağının öngörüldüğünü ifade etti.
Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğine dikkati çekerek, cari işlemler açığının milli gelire oranının geçen yıl yüzde 1,9 olduğunu hatırlattı. Bu yıl küresel konjonktüre bağlı olarak cari denge üzerinde ilave baskılar oluşabileceğini kaydeden Bolat, "Küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmaların ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeniden güvenilir tedarikçi olarak, yatırım ile lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir" ifadesini kullandı.
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