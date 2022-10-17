Cari açık 40 milyar dolara ulaştı

Ağustos ayında cari açık 3,1 milyar dolarla beklentilerin altında geldi. Bunda turizm gelirlerinin tahmin edilenden daha iyi gelmesi rol oynadı. Yine de Ocak ayından bu yana verilen açık 40 milyar dolara ulaştı. 2021’in ilk 8 ayındaki açık 12,5 milyar dolardı. 28 milyar dolarlık artışın temelinde enerji ve emtia fiyatlarının geçen senenin üzerinde seyretmesi yatıyor. Verilerin şaşırtıcı olmayan tarafı ise net hata noksan kaleminin yine oldukça yüksek seviye de fazla vermesi idi. Ağustos ayında 4 milyar dolarlık kaynağı belirlenemeyen fon girişi oldu. Net hata noksan yıl başından bu yana 28,3 milyar dolara ulaştı. Cari açıktaki hızlı artışa rağmen döviz rezervlerinin daha da azalmamasının nedeni işte bu.

Sanayi üretimi yüzde 1 arttı

Sanayi üretim endeksi, beklendiği gibi yavaşlamaya devam ediyor. Mart ayında yüzde 10,8 arttıktan sonraki her ay bir öncekinden daha az artan sanayi üretimi, ağustosta yüzde 1 yükseldi. Bu endeksin, COVID-19’un başladığı Mart-Haziran 2020 döneminden sonraki en yavaş büyüme hızı.

Sanayi üretiminde yavaşlamaya yönelik öncü göstergeler bir süredir bu performansa işaret ediyordu. PMI endeksi, reel sektör güven endeksi, elektrik tüketimi ve ihracat iklim endeksi son aylarda kademeli ve istikrarlı bir şekilde yönünü aşağı çevirmiş durumda. Hatta PMI endeksi, sanayide daralma emareleri gösteriyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Türkiye sanayi üretimi zayıf seyretmeye devam edecek. Hatta yılın kalan dört ayında gerileme görebiliriz.

ABD enflasyon verisine rağmen piyasalar yeşillendi

ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 ile son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ancak beklentiler yüzde 8,1 artış yönündeydi. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüş, ağustosta yüzde 8,3’e inmişti.

Perşembe öğleden sonra açıklanan veriler ABD’de çekirdek enflasyonun 40 yılın zirvesine çıktığını gösterdi. Böylece FED’in faiz artırımına yönelik beklentilerin 75 baz puanda konsolide oldu. Artık neredeyse hiçbir analist daha düşük bir artış beklemiyor. Hatta aralıkta yapılacak son toplantı da FED’in 75 puanlık bir artış yapacağı ve yılsonunda politika faizinin yüzde 4,85 olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni faiz indirimi bekleniyor

Bu haftanın kritik verileri Perşembe günü TCMB ve AMB’den gelecek faiz kararları. Para Politikası Kurulu’nun bu hafta bir kez daha 1 puanlık indirim yapması şaşırtıcı olmayacak. Avrupa tarafında ise tam tersi bir adım göreceğiz. Çarşamba günü, Euro Bölgesi enflasyonu piyasaları yönlendirebilecek bir başka veri.