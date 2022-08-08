Cari açık ilk yarıda 32 milyar dolara gidiyor

Perşembe sabahı TCMB, haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Mayıs’ta cari açık 6,5 milyar dolar gibi son derece yüksek bir düzeyde gerçekleşmişti. Bu haftaki açık daha düşük gelecektir. Nitekim, cari açığın en büyük nedeni olan dış ticaret açığı mayıs ayındaki 10,7 milyar dolar düzeyinden, Haziran’da 8,2 milyar dolara gerilemişti. Diğer yandan başlayan turizm mevsim de hizmet gelirlerinin mayıs ayından bir parça daha iyi gelmesine neden olabilir.

Bununla birlikte ilk beş ayda 28 milyar doları aşan cari açık. Bu haftaki veri ile 32 milyar dolar civarına ulaşacak ve yıllık hedefini bile çok çok üzerine çıkmış olacak. Yılın ikinci yarısında ihracatta yavaşlama olasılığının cari denge üzerindeki muhtemel negatif etkilerini de bir kenara not edelim.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan temmuz verilerine göre ihracat yüzde 13,4 artışla 18,5 milyar dolar, ithalat, yüzde 40,8 artışla 29,1 milyar dolar oldu. İhracat ve ithalat arasındaki ayrışma devam ediyor. 12 aylık dış ticaret açığı 83 milyar dolara yaklaştı. Bunun yansımalarını önümüzdeki ayarda cari denge verilerinde göreceğiz.

Bu haftanın önemli verilerinden biri haziran ayı sanayi üretim endeksi olacak. Sanayi üretim, tam iki yıldır kesintisiz artıyor ve hızı da oldukça yüksek. Bunun en önemli nedeni küresel talep artışının ihracatımızı, onun da sanayi üretimin desteklemesi. Ancak bu hafta önceki aylardan daha düşük bir büyüme görebiliriz. Biliyorsunuz, PMI endeksi, sanayi üretimi endeksi ile paralel hareket ediyor ve onun bir nev’i öncü göstergesi. Türkiye PMI endeksi, 2021 Ağustos’unda gördüğü 54,1 değerinden sonra ılımlı bir gerileme eğiliminde. Bu yılın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında peş peşe düşerek 48,1’e geriledi. Geçen hafta açıklana Temmuz verisi ise 46,9’a indi. Elektrik tüketiminde de yavaşlama dikkat çekici. Bu nedenle cuma günü açıklanacak sanayi üretimi önceki ayların bir miktar altında büyüme gösterebilir. Yılın ikinci yarısında ise belirgin bir yavaşlama görebiliriz.

Bu Çarşamba, inşaat maliyet endeksinin Haziran sonuçları açıklanacak. Mayıs ayında endeks önceki yıla göre yüzde 105,7 yükselmişti. 2015’ten bu yana ise inşaat maliyetleri altı katına ulaşmış durumda. Önümüzdeki aylarda maliyetlerdeki artış devam edecek. Son haftalarda metal fiyatlarındaki geri çekilme, Mayıs ayındaki yükselişin önceki birkaç aydan daha yavaş olmasına neden oldu. Bunu Haziran’da da göreceğiz. Ancak Temmuz’da, ara zamlar nedeniyle, işgücü maliyetlerindeki artış devreye girecek.