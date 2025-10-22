Cari açıkta iyileşme sinyalleri: sürdürülebilir mi, yoksa geçici bir denge mi?
Veriler umut verici olabilir; ancak ekonomide her olumlu gösterge, kalıcı bir düzelmenin işareti değildir. Türkiye gibi dışa açık, enerjiye ve ithal girdiye bağımlı ekonomilerde, cari dengedeki her iyileşme dikkatli okunmalıdır. Bugün görülen bu “rahatlama” gerçekten yapısal bir dönüşümün ürünü mü, yoksa küresel koşulların geçici bir hediyesi mi?
Geçici bir rahatlama mı?
Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır süregelen temel sorunlarından biri olan cari açık, son dönemde görece olumlu verilerle gündeme geliyor. Bazı aylarda verilen cari fazla ve yıllık açık rakamlarındaki gerileme, ekonomide “iyileşme sinyalleri” olarak değerlendiriliyor. Ancak bu tablo, kalıcı bir dönüşümün mü yoksa geçici bir dengenin mi işareti sorusunu da beraberinde getiriyor.
Cari işlemler dengesi, bir ülkenin dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerinin en kapsamlı göstergelerinden biridir. Türkiye’de bu dengenin zayıf olmasının temel nedeni, tasarruf-yatırım açığı ve ithalata bağımlı üretim yapısıdır. Bu nedenle, görülen her iyileşme dikkatli okunmalı ve yapısal temelleri sorgulanmalıdır.
Turizm ve enerji fiyatlarının etkisi
Cari dengedeki toparlanmanın arkasında iki belirgin etken öne çıkıyor: turizm gelirlerindeki güçlü artış ve enerji ithalatındaki azalma. Pandemi sonrasında hızla toparlanan turizm sektörü, hizmetler dengesine önemli katkı sağladı. Ancak turizm gelirleri jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerden kolayca etkilenebiliyor. Bu nedenle kalıcı bir denge için turizm performansı tek başına yeterli değildir.
Diğer yandan enerji fiyatlarındaki görece düşüş ve para politikasında uygulanan sıkılaştırma, ithalat talebini sınırlayarak mal dengesini olumlu etkiledi. Fakat bu durumun bir bölümü, ekonomik yavaşlamanın doğal sonucu olarak ortaya çıktı. İthalatın azalması, üretim kapasitesinin daralması anlamına geldiğinde, bu “iyileşme” sürdürülebilir bir yapıya dönüşemez.
Yapısal sorunlar yerinde duruyor
Türkiye’nin cari açık sorunu, kısa vadeli politika değişiklikleriyle çözülebilecek bir mesele değil. Ekonominin ithal girdi bağımlılığı, yurtiçi tasarrufların düşüklüğü ve finansman kalitesindeki kırılganlık gibi yapısal sorunlar hâlâ varlığını koruyor.
Yerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatın payı artırılmadıkça, ihracat artışı beraberinde ithalatı da sürükleyecek; bu da cari dengeyi kalıcı biçimde iyileştirmeyecektir. Aynı şekilde, yurtiçi tasarruf oranları düşük kaldığı sürece yatırımların dış kaynakla finanse edilmesi kaçınılmazdır. Bu durum, ülkeyi sermaye akımlarına karşı hassas kılmaktadır.
Finansman tarafında ise doğrudan yatırımların yerine kısa vadeli portföy girişlerinin ağırlık kazanması, dış finansman kalitesini düşürmektedir. Net hata ve noksan kaleminde artan belirsizlik, bu kırılgan yapının en somut göstergelerinden biridir.
Sürdürülebilir denge için reform zorunluluğu
Cari açığın kalıcı biçimde azaltılması, kapsamlı yapısal reformlarla mümkündür. Yerli ara malı üretiminin teşvik edilmesi, Ar-Ge yatırımlarına öncelik verilmesi ve yenilenebilir enerjiye yönelim bu süreçte kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda, tasarruf oranlarını artırmak için bireysel emeklilik sistemlerinin güçlendirilmesi, vergi teşviklerinin gözden geçirilmesi ve kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi gereklidir.
Bütün bunların ötesinde, hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesi, yatırım ortamında öngörülebilirliği artırarak doğrudan yabancı yatırımların ülkeye yönelmesini sağlar. Böylece cari açığın finansman kalitesi yükselir ve ekonominin kırılganlığı azalır.
Sonuç: Rakamların ötesinde bir denge arayışı
Cari açıkta son dönemde gözlenen iyileşme, kuşkusuz ekonomi yönetimi açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Ancak bu görünüm, tek başına kalıcı bir başarı hikâyesi olarak okunmamalıdır. Çünkü ekonomik dengeler, geçici göstergelerden çok, bu göstergeleri besleyen yapısal temellerin gücüyle ayakta kalır.
Bugün cari dengedeki daralma, enerji fiyatlarındaki geçici düşüşler ve iç talepteki yavaşlamayla desteklenen konjonktürel bir gelişme niteliği taşımaktadır. Bu kazanımların uzun ömürlü olabilmesi, ekonominin üretim, tasarruf ve yatırım bileşenlerinde köklü bir dönüşümün başlatılmasına bağlıdır.
Türkiye’nin hedefi, geçici bir denge durumunu korumak değil, sürdürülebilir dış dengeyi kurumsallaştırmak olmalıdır. Bunun yolu ise yalnızca kısa vadeli para ve maliye politikalarıyla değil; üretim yapısının yerlilik oranını artıracak, enerji bağımlılığını azaltacak ve tasarruf eğilimini güçlendirecek yapısal reformlardan geçmektedir.
Gerçek başarı, cari açığın birkaç çeyrek boyunca daralmasında değil, ekonominin krizlere karşı dayanıklılığını artıracak kalıcı bir dönüşümün inşa edilmesindedir. Bu nedenle bugün elde edilen iyileşme, bir “sonuç” değil; Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilirlik vizyonunu yeniden tanımlamak için yakaladığı önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
|Borsa
|10.467,20
|-0,16 %
|Dolar
|41,9886
|0,04 %
|Euro
|48,7369
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1600
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.569,58
|-5,22 %
|Altın (ONS)
|4.125,62
|-5,28 %
|Brent
|61,3900
|0,97 %