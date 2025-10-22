Cari açıkta iyileşme sinyalleri: sürdürülebilir mi, yoksa geçici bir denge mi?  

Veriler umut ve­rici olabilir; an­cak ekonomide her olumlu gösterge, ka­lıcı bir düzelmenin işareti değildir. Tür­kiye gibi dışa açık, enerjiye ve ithal gir­diye bağımlı ekono­milerde, cari den­gedeki her iyileşme dikkatli okunmalıdır. Bugün görülen bu “rahatlama” gerçekten yapısal bir dönüşü­mün ürünü mü, yoksa küresel ko­şulların geçici bir hediyesi mi?

Geçici bir rahatlama mı?

Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır süregelen temel so­runlarından biri olan cari açık, son dönemde görece olumlu verilerle gündeme geliyor. Ba­zı aylarda verilen cari fazla ve yıllık açık rakamlarındaki ge­rileme, ekonomide “iyileşme sinyalleri” olarak değerlendiri­liyor. Ancak bu tablo, kalıcı bir dönüşümün mü yoksa geçici bir dengenin mi işareti sorusu­nu da beraberinde getiriyor.

Cari işlemler dengesi, bir ülke­nin dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerinin en kapsamlı göster­gelerinden biridir. Türkiye’de bu dengenin zayıf olmasının temel nedeni, tasarruf-yatırım açığı ve ithalata bağımlı üretim yapısıdır. Bu nedenle, görülen her iyileşme dikkatli okunmalı ve yapısal te­melleri sorgulanmalıdır.

Turizm ve enerji fiyatlarının etkisi

Cari dengedeki toparlanma­nın arkasında iki belirgin etken öne çıkıyor: turizm gelirlerinde­ki güçlü artış ve enerji ithalatın­daki azalma. Pandemi sonrasında hızla toparlanan turizm sektörü, hizmetler dengesine önemli kat­kı sağladı. Ancak turizm gelirleri jeopolitik gerilimler, bölgesel ça­tışmalar ve küresel ekonomik be­lirsizliklerden kolayca etkilene­biliyor. Bu nedenle kalıcı bir den­ge için turizm performansı tek başına yeterli değildir.

Diğer yandan enerji fiyatların­daki görece düşüş ve para politi­kasında uygulanan sıkılaştırma, ithalat talebini sınırlayarak mal dengesini olumlu etkiledi. Fakat bu durumun bir bölümü, ekono­mik yavaşlamanın doğal sonu­cu olarak ortaya çıktı. İthalatın azalması, üretim kapasitesinin daralması anlamına geldiğinde, bu “iyileşme” sürdürülebilir bir yapıya dönüşemez.

Yapısal sorunlar yerinde duruyor

Türkiye’nin cari açık sorunu, kısa vadeli politika değişiklik­leriyle çözülebilecek bir mesele değil. Ekonominin ithal girdi ba­ğımlılığı, yurtiçi tasarrufların dü­şüklüğü ve finansman kalitesin­deki kırılganlık gibi yapısal so­runlar hâlâ varlığını koruyor.

Yerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatın payı artırılma­dıkça, ihracat artışı beraberinde ithalatı da sürükleyecek; bu da cari dengeyi kalıcı biçimde iyi­leştirmeyecektir. Aynı şekilde, yurtiçi tasarruf oranları düşük kaldığı sürece yatırımların dış kaynakla finanse edilmesi kaçı­nılmazdır. Bu durum, ülkeyi ser­maye akımlarına karşı hassas kılmaktadır.

Finansman tarafında ise doğ­rudan yatırımların yerine kısa vadeli portföy girişlerinin ağırlık kazanması, dış finansman kalite­sini düşürmektedir. Net hata ve noksan kaleminde artan belirsiz­lik, bu kırılgan yapının en somut göstergelerinden biridir.

Sürdürülebilir denge için reform zorunluluğu

Cari açığın kalıcı biçim­de azaltılması, kapsamlı yapı­sal reformlarla mümkündür. Yerli ara malı üretiminin teşvik edilmesi, Ar-Ge yatırımlarına öncelik verilmesi ve yenilenebi­lir enerjiye yönelim bu süreçte kritik öneme sahiptir. Aynı za­manda, tasarruf oranlarını artır­mak için bireysel emeklilik sis­temlerinin güçlendirilmesi, vergi teşviklerinin gözden geçirilmesi ve kamu harcamalarının rasyo­nelleştirilmesi gereklidir.

Bütün bunların ötesinde, hukuk devleti ilkesinin pekiş­tirilmesi, yatırım ortamın­da öngörülebilirliği artırarak doğrudan yabancı yatırımla­rın ülkeye yönelmesini sağlar. Böylece cari açığın finansman kalitesi yükselir ve ekonomi­nin kırılganlığı azalır.

Sonuç: Rakamların ötesinde bir denge arayışı

Cari açıkta son dönemde göz­lenen iyileşme, kuşkusuz ekono­mi yönetimi açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Ancak bu görünüm, tek başına kalıcı bir başarı hikâyesi olarak okunma­malıdır. Çünkü ekonomik denge­ler, geçici göstergelerden çok, bu göstergeleri besleyen yapısal te­mellerin gücüyle ayakta kalır.

Bugün cari dengedeki daral­ma, enerji fiyatlarındaki geçici düşüşler ve iç talepteki yavaşla­mayla desteklenen konjonktürel bir gelişme niteliği taşımaktadır. Bu kazanımların uzun ömürlü olabilmesi, ekonominin üretim, tasarruf ve yatırım bileşenlerin­de köklü bir dönüşümün başlatıl­masına bağlıdır.

Türkiye’nin hedefi, geçici bir denge durumunu korumak değil, sürdürülebilir dış dengeyi ku­rumsallaştırmak olmalıdır. Bu­nun yolu ise yalnızca kısa vadeli para ve maliye politikalarıyla de­ğil; üretim yapısının yerlilik ora­nını artıracak, enerji bağımlılığı­nı azaltacak ve tasarruf eğilimini güçlendirecek yapısal reformlar­dan geçmektedir.

Gerçek başarı, cari açığın bir­kaç çeyrek boyunca daralma­sında değil, ekonominin krizle­re karşı dayanıklılığını artıracak kalıcı bir dönüşümün inşa edil­mesindedir. Bu nedenle bugün elde edilen iyileşme, bir “sonuç” değil; Türkiye’nin ekonomik sür­dürülebilirlik vizyonunu yeni­den tanımlamak için yakaladığı önemli bir fırsat olarak değerlen­dirilmelidir.