Cari açıkta yaz nefesine rağmen yıllık bazda rekor

Turizm sezonunun güçlü et­kisiyle ağustos ayında ca­ri işlemler dengesinde ay­lık bazda 4,1 milyar dolarlık fazla ile “geçici nefes alma” yaşansa da yıllıklandırılmış bazda 42,1 mil­yar dolarla yaklaşık son üç yılın en yüksek düzeyine ula­şan cari açık, ödemeler dengesindeki olumsuz tablonun devam ettiği­ni gösterdi. Dış ticaret açığındaki yapısal kro­nik büyüme ve finansman ka­litesindeki bo­zulma, ödemeler dengesi üzerinde­ki baskısını artıra­rak sürdürüyor.

Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler den­gesi verilerine göre ağustos ayındaki turizm dopinginin genel tabloyu düzeltici etkisi geçen yıla göre zayıf kaldı. Yaz aylarının ge­tirdiği geleneksel hizmet gelirleri dopingiyle cari işlemler hesabında elde edilen fazla beklentilerin üs­tünde olmakla birlikte geçen yılın aynı ayının hızını yakalayamadı. Ağustos 2025’te 4 milyar 622 mil­yon dolar olan cari fazla, bu yılın aynı ayında yüzde 12,3 daha az ol­mak üzere 4 milyar 53 milyon do­lar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığında hızlı büyüme

Ağustosta daha yüksek cari fazla verilmesini önleyen temel dinamik, ödemeler dengesi ta­nımlı dış ticaret açığının yüzde 33,8 büyüyerek 3 milyar 746 mil­yon dolara fırlaması oldu. Ağus­tosta ihracat yüzde 9 artışla 23 milyar 327 milyon dolara çıksa da ithalatın yüzde 11,8 artarak 27 milyar dolar 73 milyon dolara ulaşması aylık fazlayı törpüledi.

Hizmetler dengesinin 9 milyar 711 milyon dolarlık net katkısı cari dengeyi iyileştiren en önemli fak­tör olurken, karşılıklı yatırımlar­daki gelir-giderler ile faiz gelir-gi­derini kapsayan “birincil gelir” dengesindeki 1 milyar 894 milyon ve karşılıksız transferlerle ilgili ikincil gelir dengesindeki 18 mil­yon dolarlık aylık net çıkışlar ise aylık fazlayı aşağı çekti.

Ağustosta da cari dengeyi aley­hte etkileyen en önemli dış ticaret gelişmesi altın ve enerji ürünle­rindeki net ithalat oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise aylık bazda 8 milyar 205 mil­yon dolar fazla verdi.

Yılın ilk yedi ayında 35 milyar 551 milyon dolar olan kümülatif açık, ağustostaki fazla ile birlik­te ilk sekiz ay itibarıyla 31 milyar 498 milyon dolara geriledi. Se­kiz aylık cari açığın, 2025 yılının ocak-ağustos dönemindeki 19 milyar 671 milyon dolarlık kümü­latif açığın ise yüzde 60,1 üzerin­de olduğu dikkati çekti.

Sekiz aylık dönemde dış tica­ret açığı 53 milyar 338 milyon do­larla adeta kök salarken, birincil gelir dengesinden (kâr transfer­leri ve faiz gelir-gideri) kaynak­lanan net çıkış 17 milyar 788 mil­yon, ikincil gelir dengesindeki net çıkış da 1 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde hizmetlerden sağlanan 41 milyar 502 milyon dolarlık net giriş cari dengeyi pozitife çevirdi.

Yıllık açıkta yeni rekor

Ödemeler dengesinde yapı­sal bozulmayı gözler önüne seren asıl gösterge ise 12 aylık kümüla­tif (yıllıklandırılmış) seyirde sak­lı. Ağustos 2025’te 23 milyar 328 milyon dolar seviyesinde olan yıl­lıklandırılmış cari açık, izleyen dönemde sürekli tırmanış kay­detti ve Ağustos 2026 itibarıyla 42 milyar 103 milyon dolarla son 33 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Bundan önceki en yüksek düzeyi 45,9 milyar dolarla Kasım 2023’te gören cari açık, izleyen dönemde düşüşe geçerek Ekim 2024’te 9,7 milyar dolara kadar inmiş, sonra­sında ise yeniden tırmanışa geç­mişti. Cari açık son 22 ayda ise ke­sintisiz yükseliş süreci yaşadı.

Bu tablo, her yıl genelde yaz mevsiminde aylık bazda turizm­le yakalanan geçici iyileşmelerin, yapısal açığı düzeltmeye yetmedi­ğini; aksine yıllık bazda kırılganlı­ğın katlanarak büyüdüğünü gös­teriyor. Buna göre Türkiye eko­nomisi, bu yıl da yaz aylarında turizm gelirlerinin can suyuyla cari dengeyi aylıkta artıda tutma­yı başarsa da sekiz aylık kümülatif tahribat ve 42 milyar doları aşan yıllıklandırılmış açık, sonbahar ve kış aylarında dış finansman ih­tiyacının çok daha sert ve mali­yetli olacağına işaret ediyor.

Kümülatif açığın finansmanı

Yılın ilk sekiz aylık döneminde cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 3 milyar 689 milyon dolar, krediler 31 milyar 445 milyon ve ticari krediler 1 milyar 245 milyon dolar katkı verirken; net doğrudan yatırımların net katkısı 291 milyon dolarda kaldı ve net efektif ve mevduatlar 3 milyar 495 milyon dolar azaldı. Son bir yıllık kümülatif veriler ise ekonominin sürdürülebilirlik sınırlarını zorlayan bir finansman faturasını ortaya koyuyor.

Yıllıklandırılmış cari açığın kesintisiz yükselerek 42 milyar doları aştığı bu süreçte, kalıcı sermaye girişi niteliğindeki doğrudan yatırımların payı net çıkış dolayısıyla negatif oldu. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 5 milyar 549 milyon dolar, krediler 47 milyar 96 milyon ve ticari krediler 483 milyon dolar katkı verirken; net doğrudan yatırımlar 946 dolar ve net efektif ve mevduatlar 17 milyar 721 milyon dolar negatif yönlü etki etti.

Ağustos ayındaki sermaye hareketleri

Merkez Bankası verilerine göre yazın son ayında cari işlemler dengesi fazla vermiş olsa da finans cephesindeki hareketlilik oldukça yoğundu. Ağustos ayında sermaye hesabı 54 milyon dolar net çıkış kaydederken, finans hesabında yüzde 16,1 artışla 8 milyar 517 milyon dolarlık net giriş yaşandı ve bu da aylık bazda dengenin artı tarafta kalmasını sağlayan ana unsur oldu.

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 719 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 578 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 142 milyon ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 244 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Portföy yatırımları ise ağustos ayında 1 milyar 34 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 50 milyon dolar ve DİBS piyasasında 77 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında; yurt dışı yerleşikler reel sektörler ihraçlarında 34 milyon dolar net alış, banka ihraçlarında 122 milyon ve genel hükümet ihraçlarında 201 milyon dolar net satış yaptı.

Ağustosta bankalar 2 milyar 186 milyon ve diğer sektörler 1 milyar 230 milyon dolar net kredi kullanırken, genel hükümet 82 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, TL cinsinden 872 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 889 milyon dolar net artış olmak üzere toplamda 17 milyon dolar net artış kaydetti. Net hata ve noksan kalemi pozitif 4 milyar 518 milyon dolar oldu, resmi rezervlerde 7 milyar 138 milyon dolar net artış yaşandı.