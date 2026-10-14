Cari açıkta yaz nefesine rağmen yıllık bazda rekor
Turizm sezonunun güçlü etkisiyle ağustos ayında cari işlemler dengesinde aylık bazda 4,1 milyar dolarlık fazla ile “geçici nefes alma” yaşansa da yıllıklandırılmış bazda 42,1 milyar dolarla yaklaşık son üç yılın en yüksek düzeyine ulaşan cari açık, ödemeler dengesindeki olumsuz tablonun devam ettiğini gösterdi. Dış ticaret açığındaki yapısal kronik büyüme ve finansman kalitesindeki bozulma, ödemeler dengesi üzerindeki baskısını artırarak sürdürüyor.
Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre ağustos ayındaki turizm dopinginin genel tabloyu düzeltici etkisi geçen yıla göre zayıf kaldı. Yaz aylarının getirdiği geleneksel hizmet gelirleri dopingiyle cari işlemler hesabında elde edilen fazla beklentilerin üstünde olmakla birlikte geçen yılın aynı ayının hızını yakalayamadı. Ağustos 2025’te 4 milyar 622 milyon dolar olan cari fazla, bu yılın aynı ayında yüzde 12,3 daha az olmak üzere 4 milyar 53 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığında hızlı büyüme
Ağustosta daha yüksek cari fazla verilmesini önleyen temel dinamik, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yüzde 33,8 büyüyerek 3 milyar 746 milyon dolara fırlaması oldu. Ağustosta ihracat yüzde 9 artışla 23 milyar 327 milyon dolara çıksa da ithalatın yüzde 11,8 artarak 27 milyar dolar 73 milyon dolara ulaşması aylık fazlayı törpüledi.
Hizmetler dengesinin 9 milyar 711 milyon dolarlık net katkısı cari dengeyi iyileştiren en önemli faktör olurken, karşılıklı yatırımlardaki gelir-giderler ile faiz gelir-giderini kapsayan “birincil gelir” dengesindeki 1 milyar 894 milyon ve karşılıksız transferlerle ilgili ikincil gelir dengesindeki 18 milyon dolarlık aylık net çıkışlar ise aylık fazlayı aşağı çekti.
Ağustosta da cari dengeyi aleyhte etkileyen en önemli dış ticaret gelişmesi altın ve enerji ürünlerindeki net ithalat oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise aylık bazda 8 milyar 205 milyon dolar fazla verdi.
Yılın ilk yedi ayında 35 milyar 551 milyon dolar olan kümülatif açık, ağustostaki fazla ile birlikte ilk sekiz ay itibarıyla 31 milyar 498 milyon dolara geriledi. Sekiz aylık cari açığın, 2025 yılının ocak-ağustos dönemindeki 19 milyar 671 milyon dolarlık kümülatif açığın ise yüzde 60,1 üzerinde olduğu dikkati çekti.
Sekiz aylık dönemde dış ticaret açığı 53 milyar 338 milyon dolarla adeta kök salarken, birincil gelir dengesinden (kâr transferleri ve faiz gelir-gideri) kaynaklanan net çıkış 17 milyar 788 milyon, ikincil gelir dengesindeki net çıkış da 1 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde hizmetlerden sağlanan 41 milyar 502 milyon dolarlık net giriş cari dengeyi pozitife çevirdi.
Yıllık açıkta yeni rekor
Ödemeler dengesinde yapısal bozulmayı gözler önüne seren asıl gösterge ise 12 aylık kümülatif (yıllıklandırılmış) seyirde saklı. Ağustos 2025’te 23 milyar 328 milyon dolar seviyesinde olan yıllıklandırılmış cari açık, izleyen dönemde sürekli tırmanış kaydetti ve Ağustos 2026 itibarıyla 42 milyar 103 milyon dolarla son 33 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Bundan önceki en yüksek düzeyi 45,9 milyar dolarla Kasım 2023’te gören cari açık, izleyen dönemde düşüşe geçerek Ekim 2024’te 9,7 milyar dolara kadar inmiş, sonrasında ise yeniden tırmanışa geçmişti. Cari açık son 22 ayda ise kesintisiz yükseliş süreci yaşadı.
Bu tablo, her yıl genelde yaz mevsiminde aylık bazda turizmle yakalanan geçici iyileşmelerin, yapısal açığı düzeltmeye yetmediğini; aksine yıllık bazda kırılganlığın katlanarak büyüdüğünü gösteriyor. Buna göre Türkiye ekonomisi, bu yıl da yaz aylarında turizm gelirlerinin can suyuyla cari dengeyi aylıkta artıda tutmayı başarsa da sekiz aylık kümülatif tahribat ve 42 milyar doları aşan yıllıklandırılmış açık, sonbahar ve kış aylarında dış finansman ihtiyacının çok daha sert ve maliyetli olacağına işaret ediyor.
Kümülatif açığın finansmanı
Yılın ilk sekiz aylık döneminde cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 3 milyar 689 milyon dolar, krediler 31 milyar 445 milyon ve ticari krediler 1 milyar 245 milyon dolar katkı verirken; net doğrudan yatırımların net katkısı 291 milyon dolarda kaldı ve net efektif ve mevduatlar 3 milyar 495 milyon dolar azaldı. Son bir yıllık kümülatif veriler ise ekonominin sürdürülebilirlik sınırlarını zorlayan bir finansman faturasını ortaya koyuyor.
Yıllıklandırılmış cari açığın kesintisiz yükselerek 42 milyar doları aştığı bu süreçte, kalıcı sermaye girişi niteliğindeki doğrudan yatırımların payı net çıkış dolayısıyla negatif oldu. Ağustos itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net portföy yatırımları 5 milyar 549 milyon dolar, krediler 47 milyar 96 milyon ve ticari krediler 483 milyon dolar katkı verirken; net doğrudan yatırımlar 946 dolar ve net efektif ve mevduatlar 17 milyar 721 milyon dolar negatif yönlü etki etti.
Ağustos ayındaki sermaye hareketleri
Merkez Bankası verilerine göre yazın son ayında cari işlemler dengesi fazla vermiş olsa da finans cephesindeki hareketlilik oldukça yoğundu. Ağustos ayında sermaye hesabı 54 milyon dolar net çıkış kaydederken, finans hesabında yüzde 16,1 artışla 8 milyar 517 milyon dolarlık net giriş yaşandı ve bu da aylık bazda dengenin artı tarafta kalmasını sağlayan ana unsur oldu.
Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 719 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 578 milyon dolar arttı.
Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 142 milyon ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 244 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Portföy yatırımları ise ağustos ayında 1 milyar 34 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 50 milyon dolar ve DİBS piyasasında 77 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında; yurt dışı yerleşikler reel sektörler ihraçlarında 34 milyon dolar net alış, banka ihraçlarında 122 milyon ve genel hükümet ihraçlarında 201 milyon dolar net satış yaptı.
Ağustosta bankalar 2 milyar 186 milyon ve diğer sektörler 1 milyar 230 milyon dolar net kredi kullanırken, genel hükümet 82 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, TL cinsinden 872 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 889 milyon dolar net artış olmak üzere toplamda 17 milyon dolar net artış kaydetti. Net hata ve noksan kalemi pozitif 4 milyar 518 milyon dolar oldu, resmi rezervlerde 7 milyar 138 milyon dolar net artış yaşandı.
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