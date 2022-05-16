Cari açıkta yıllık hedefe ilk çeyrekte ulaşıldı

Bu haftaya mart ayı ödemeler dengesi verileri ile başlıyoruz. Yılın ilk iki ayında 12 milyar doların hafif üzerinde cari açık verilmişti. Bugün açıklanacak mart verisinde açık, aylık 5 milyar dolar civarında gelebilir. Böylece ilk çeyrekte 17 milyar dolara ulaşılmış olacak. Geçen sonbaharda düşük faiz, yüksek kur, düşük ithalat, yüksek ihracat, düşük cari açık kanalıyla yüksek büyüme niyetiyle girilen yeni yol şu ana dek beklenen sonuçları vermedi ve enflasyon başta olmak üzere pek çok gösterge bozuldu. Cari açık da bunlardan biri. Son Orta Vadeli Program’da açıklanan 18,6 milyar dolarlık cari açık hedefine yılın ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız ve yılı bunun iyimser bir tahminle iki katı açıkla tamamlayacağız.

Dış ticarette resmin geneline bakmak gerekiyor

Son dönemde her dış ticaret verisi açıklamasında “ihracatta rekor” ifadesi kullanılıyor. Yanlış değil, gerçekten ihracat iyi bir ivme yakalamış durumda. Ama “rekor” ifadesi şunları görmemizi engellememeli:

- İhracat sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hızla yükseliyor, pek çok ülke rekor kırıyor.

■ İhracatı daha ucuza, daha çok mal satarak artırmaya çalışıyoruz.

■ İthalatımız da rekor kırıyor. Hatta ithalat artışı ihracatın çok üzerinde

■ İthalatımız giderek daha pahalı hale geliyor.

■ Dış ticaret haddi rekor düşük düzeylere geriledi. Bu sabah mart ayı dış ticaret endeksleri açıklanacak ve yukarıdaki satırlarda okuduğunuz her şeyi tekrarlayacağız.

Konut satışlarında değişen bir şey var mı?

Salı sabahı TÜİK nisan ayı konut satışlarını açıklayacak. Bu yılın ilk çeyreğinde 320 bin konut satıldı. Satışların 2021’in üzerinde olmasına rağmen 2020’nin gerisinde. Ama konut piyasasını önceki yıllardan farklı kılan şey bu değil. Asıl önemli nokta, 2022’de toplam konut satışları içinde yeni konutların payının yüzde 30’un altına inmiş olması. 2020 ve 2021’de de yeni konutların toplam satışlar içindeki payı azdı ama; 2022’de şimdiye kadarki en düşük düzeyine geriledi. Önceki yıllarda satışların yarıya yakınını yeni konutlar oluştururdu ve piyasayı dinamik kılan şey de buydu. Son birkaç yıldır ise ikinci el konutların bariz bir ağırlığı var. Yılın kalanında bu resmin genel olarak devam edeceğini göreceğiz.