Cari denge dört ay sonra açık verdi

Türkiye’nin cari işlem­ler dengesi aylık bazda temmuz-ekim döne­mindeki dört aylık “fazla” sü­recinin ardından, ekonomik aktivitede canlanmanın ken­dini göstermesiyle kasım ayın­da yaklaşık 4 milyar dolar açık verdi.

Cari işlemler den­gesi geçen yıl temmuz­da 1,7 milyar, ağus­tosta 5,4 milyar, eylülde 1,1 milyar ve ekimde 0,5 milyar dolar fazla vermişti. Kasımda aylık bazda verilen açık beklentilerin de üstünde gelirken, yıllık bazda açık da büyümeye de­vam ederek kasım sonu itiba­rıyla 23,2 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı büyüttü

Merkez Bankası’nın açık­ladığı ödemeler dengesi veri­lerine göre kasım ayında olu­şan cari açık dış ticaret denge­sinden kaynaklandı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret ve­rilerine göre kasımda ihracat yüzde 1,3 artışla 22 milyar 178 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 5,2 artışla 28 milyar 563 milyon dolara ulaştı. Böylece dış ticaret açığı geçen yılın ay­nı ayına göre 21,8 büyüyerek 6 milyar 385 milyon dolar oldu.

Uluslararası taşımacılık, tu­rizm, dış müteahhitlik gibi fa­aliyetleri kapsayan hizmetler­den elde edilen aylık net 3 mil­yar 926 milyon dolarlık gelir dış ticaretteki açığın kısmen kompanse ederken, karşılıklı yatırımlardaki gelir-giderler ile faiz gelir-giderini kapsayan “birincil gelir dengesi” de net 1 milyar 557 milyon dolar açık verdi. Bu gelişmelerle aylık bazda 3 milyar 996 milyon do­larla, geçen yılın aynı ayında­kinin yüzde 44,7 üzerinde bir cari açık oluştu.

Ekonomik aktivitede canlanma yükseltti

Kasımdaki açıkta etkili olan ithalat büyümesinde altın ve enerji dış alımı etkili oldu. Al­tın ve enerji hariç cari işlem­ler hesabı aylık bazda 2 milyar 132 milyon dolar fazla verdi.

Kasım ayında verilen açık ve yıllık cari açıktaki büyüme­de, tüketim malı ithalatı artış hızını korurken, hammadde/ aramalı ve yatırım malı ithala­tındaki artışın ivme kazanma­sı etkili oldu. Ekonominin üre­tim ayağında gaza basılması ile ekonomik aktivitede canlan­ma başladı, üretim ivmesi girdi ithalatını büyüttü.

Ödemeler dengesi kapsamın­da dış ticaret açığında önceki yıla göre kasımda yüzde 21,8, ilk on bir ay itibarıyla yüzde 25’lik artışlara karşılık, hizmetler alanındaki ticaret fazlası aylık bazda yüzde 0,7, ilk on bir ayda yüzde 3,3’lük bir artış kaydetti. 2024’ün ocak-kasım dönemin­de, hizmetler dengesindeki faz­la dış ticaret açığını fazlasıyla kapatırken, 2025’te bunun al­tında kaldı. Devam edecek faiz indirimlerinin de etkisiyle eko­nomik aktivite hızlandıkça cari açığın da büyümeye devam et­mesi bekleniyor.

Rezervler bir ayda 4,8 milyar dolar azaldı

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 990 milyon, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 647 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 218 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımlarında kasım ayında 1 milyar 24 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 784 milyon dolar net artış, yabancı para cinsinden 428 milyon dolar net azalış olmak üzere toplamda 356 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervler kasımda net 4 milyar 766 milyon dolar net azaldı, net hata ve noksan kaleminde 1 milyar 929 milyon dolarlık bir çıkış oldu.

Yıllık açıkta 19 ayın en yüksek düzeyi yıllıklandırılmış

verilere göre kasım sonu itibarıyla son bir yılda verilen cari işlemler açığı 23,2 milyar dolar oldu. Bunun Nisan 2024’ten sonraki dönemin en yüksek yıllık cari açığı olduğu belirlendi. Anılan ayda 27,3 milyar dolar olan yıllık cari açık izleyen dönemde sert biçimde düşerek Ekim 2024’te 7,5 milyar dolara kadar inmişti. Ancak aynı yılın aralık ayında yeniden artışa geçerek 10 milyar doları aşan yıllık cari açık, geçen yıl nisanda 16 milyar doları, eylülde 20 milyar doları aştı ve kasım itibarıyla son 19 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.