Cari 'fazla' rekoru
Türkiye’nin cari işlemler dengesi temmuzdaki 1,7 milyar dolardan sonra ağustosta da 5 milyar 455 milyon dolarla “fazla” rekoru kırdı. Böylece turizmde ana sezon olan yaz dönemindeki gelir artışının yanı sıra taşımacılık gelirlerindeki artış ve dış ticaret açığındaki görece küçülmenin de katkısıyla üst üste iki ay fazla verilirken, ağustostaki tutar bugüne kadarki en yüksek fazla oldu.
Bu arada altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise aylık 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdiği belirlendi. Döviz rezervlerini güçlendirecek, dış finansman baskısını azaltacak nitelikteki bu gelişme Türkiye ekonomisinin kronik belası olan cari açıkta trendin lehe dönmesi yönünde kayda değer bir gösterge oluşturuyor, ancak bunun sürdürülebilirliği önem taşıyor.
Ağustos ayı gelişmeleri
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret işlemlerinde ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 21 milyar 386 milyon, ithalat ise yüzde 1,7 azalarak 24 milyar 192 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı yüzde 2,8 küçülerek 2 milyon 806 milyon dolara geriledi.
Uluslararası taşımacılık, turizm, dış müteahhitlik gibi hizmetler alanında gelirler yüzde 3,4 artışla 14 milyar 121 milyon dolara ulaştı, giderler de yüzde 4,4 artışla 4 milyar 605 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi fazlası net 9 milyar 516 milyon dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Bu kapsamda net taşımacılık geliri 2 milyar 769 milyon ve seyahat kalemindeki net gelir 7 milyar 665 milyon dolar oldu.
Doğrudan ve portföy yatırımları kapsamındaki gelir-giderler ile faiz gelir-giderini kapsayan birincil gelir dengesindeki açık ağustos aylarına göre yüzde 16,1 küçülerek 1 milyar 232 milyon dolara geriledi. Karşılıksız transferleri kapsayan ikincil gelir dengesinde ise aylık 23 milyon dolarlık bir açık verildi.
Bu gelişmelerle ağustosta aylık bazda 5 milyar 455 milyon dolarla tarihi cari fazla rekoru kırıldı. Cari denge geçen yıl aynı ayda da 4 milyar 888 milyon dolar fazlam vermişti. Bu yılki fazla bunun yüzde 11,6 üzerinde gerçekleşti.
Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 986 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyon 768 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 782 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolar ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 202 milyon dolar tutarında net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.
Portföy yatırımları 662 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 279 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1.572 milyon dolar net alış gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşikler ise banka tahvillerinde 337 milyon, genel hükümet tahvillerinde 940 milyon ve diğer sektör kağıtlarında net 74 milyon dolar satış yaptı.
Yurt dışından bankalar net 2 milyar 798 milyon, diğer sektörler 1 milyar 239 milyon dolar net kredi kullandı, genel hükümet ise 68 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, TL cinsinden 1 milyar 8 milyon dolar azalırken, yabancı para cinsinden 640 milyon dolar net artış gösterdi ve toplamda 368 milyon dolar net azalış yaşandı.
Geçen yıl ağustos ayında 2 milyar 510 milyon dolar azalan resmi rezervler bu yıl aynı ayda 5 milyar 747 milyon dolar net artış kaydetti. Bu yıl ağustosta net hata ve noksan kaleminde 1 milyar 543 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı.
Yıllık açık 18,3 milyar dolara indi
Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar oldu. Son bir yılda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 62,6 milyar dolar açık, hizmetler dengesi ise 62,3 milyar dolar fazla verdi. Yıllık bazda birincil gelir dengesinde 17,5 milyar ve ikincil gelir dengesinde 399 milyon dolarlık açık oluştu. Yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar net katkı verirken; portföy yatırımları 437 milyon dolar negatif yönlü net bazda etki etti. Son bir yılda Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 1,2 milyar dolar oldu.
Geçen yılın ağustos ayında 9,9 milyar dolar olan yıllık cari açık, ekimde 7,5 milyar dolara kadar indikten sonra yükselişe geçerek yıl sonunda 10 milyar doları aşmış, bu yıl haziran sonu itibarıyla da 19,2 milyar dolara kadar çıkmıştı. Temmuz sonunda 18,8 milyar dolara inen yıllık cari açık, bu eğilimi ağustosta da sürdürdü.
Sekiz aylık açık 15,9 milyar dolar
Temmuz ve ağustos aylarında fazla veren cari işlemler dengesinde ocak-ağustos dönemi itibarıyla ise 15 milyar 854 milyon dolar açık verildi. Sekiz aylık cari açık geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 98,2 üzerinde gerçekleşti.
Ocak-ağustos dönemleri itibariyle ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı yüzde 17,5 büyüyerek 44 milyar 528 milyon dolar olurken, yüzde 2,3 büyüyerek 41 milyar 235 milyon dolara ulaşan hizmetler dengesindeki net fazla bunu önemli oranda kompanse etti. Birincil gelir dengesindeki açık yüzde 16 büyüyerek 12 milyar 62 milyon dolara çıktı, ikincil gelir dengesi de 499 milyon dolarlık bir açık verdi.
|Borsa
|10.556,18
|-1,53 %
|Dolar
|41,7924
|-0,03 %
|Euro
|48,3987
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1570
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.523,93
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|4.110,10
|2,29 %
|Brent
|63,1800
|1,94 %