“Cari fazla”da ağustosun yanına haziran, temmuz, eylülü neden koyamıyoruz?
Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistikleri verisi:
Cari denge ağustosta 4,05 milyar dolar fazla verdi…
Ödemeler dengesinde “altın ve enerji hariç” veri: ödemeler dengesi istatistikleri verisi: Cari işlemler hesabı 8,21 milyar dolar fazla verdi…
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3,75 milyar dolar olarak gerçekleşti…
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Her yıl aynı:
Klasik “ağustos ayı” cari fazlası…
Enerji tüketimimiz kış aylarına göre azalıp, turizm gelirleri de artınca dengeye gelebiliyoruz…
Hatta fazla veriyoruz…
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Enerjide dışa bağımlıyız, ama:
Yaz aylarında, kış aylarına oranla daha düşük tüketim nedeniyle “ithalat faturası tutarı” düşüyor…
Cari fazla için: Verimli ve tasarruflu kullanımla, ağustos ayının yanına, hiç olmazsa mayıs, haziran, temmuz, eylül, ekim aylarını da ekleyebileceğimiz biliniyor…
Bu yöntemle kış aylarında da faturayı düşürebileceğimiz de biliniyor…
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Hatta: Güneşi, rüzgârı, madenleri verimli olarak değerlendirdiğimiz de fazlaya dönemesek de dengeye yaklaşacağımız da biliniyor…
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Ama…
Tarım ülkesiyiz… Sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da fazla verme potansiyeline sahip olduğumuz biliniyor…
Yanı sıra:
Yaz aylarında verimliliği (üretimde, gübre/ilaç kullanımında, hasatta, depolamada, taşımada, tüketimde) (üretimde verimliliğin yüzde 50’nin üzerinde artırılabileceği biliniyor) (taşıma/depolama/perakende de alınacak önlemlerle yüzde 50’yi bulan israfın/zayiatın önlenebileceği de biliniyor) daha da artırabiliriz…
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Turizm ülkesiyiz (olmalıyız)…
Cari fazla için ağustos ayının yanına, hiç olmazsa haziran, temmuz, eylül, ekim aylarında da, bu potansiyelimizi öne çıkarabilmeliyiz…
VELHASIL
Yine bir ağustos ayında, cari fazla verdik…
Ama:
Bu fazlaya rağmen, yıllık açığımızı 42,1 milyar dolara düşürebildik…
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 78,4 milyar dolarla, açık vermeye devam ettik…
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Yıllıklandırılmış verilerde de fazla verebilmek, en azından dengeye yaklaşabilmek için:
Ağustos aylarında başardığımızı, ilk aşamada “yüksek potansiyel nedeniyle” haziran, temmuz ve eylül aylarında da başarabilmemiz gerekiyor… Şubat, mart ve nisan ayında verdiğimiz rekor açıklar için de, yine “yüksek israf ve verimsizlik hastalıklarımızın tedavisi”ne ve madencilik, turizm ve tarım potansiyelimize odaklanma zorunluluğumuz bulunuyor…
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