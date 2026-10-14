“Cari fazla”da ağustosun yanına haziran, temmuz, eylülü neden koyamıyoruz?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Merkez Bankası ödemeler dengesi ista­tistikleri verisi:

Cari denge ağustosta 4,05 milyar dolar fazla verdi…

Ödemeler dengesinde “altın ve enerji ha­riç” veri: ödemeler dengesi istatistikleri ve­risi: Cari işlemler hesabı 8,21 milyar dolar fazla verdi…

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3,75 milyar dolar olarak gerçekleşti…

***

Her yıl aynı:

Klasik “ağustos ayı” cari fazlası…

Enerji tüketimimiz kış aylarına göre azalıp, turizm gelirleri de artınca dengeye gelebiliyoruz…

Hatta fazla veriyoruz…

***

Enerjide dışa bağımlıyız, ama:

Yaz aylarında, kış aylarına oranla daha dü­şük tüketim nedeniyle “ithalat faturası tuta­rı” düşüyor…

Cari fazla için: Verimli ve tasarruflu kul­lanımla, ağustos ayının yanına, hiç olmazsa mayıs, haziran, temmuz, eylül, ekim aylarını da ekleyebileceğimiz biliniyor…

Bu yöntemle kış aylarında da faturayı dü­şürebileceğimiz de biliniyor…

***

Hatta: Güneşi, rüzgârı, madenleri verimli olarak değerlendirdiğimiz de fazlaya döne­mesek de dengeye yaklaşacağımız da bilini­yor…

***

Ama…

Tarım ülkesiyiz… Sadece yaz aylarında de­ğil, kış aylarında da fazla verme potansiyeli­ne sahip olduğumuz biliniyor…

Yanı sıra:

Yaz aylarında verimliliği (üretimde, güb­re/ilaç kullanımında, hasatta, depolamada, taşımada, tüketimde) (üretimde verimlili­ğin yüzde 50’nin üzerinde artırılabileceği biliniyor) (taşıma/depolama/perakende de alınacak önlemlerle yüzde 50’yi bulan isra­fın/zayiatın önlenebileceği de biliniyor) da­ha da artırabiliriz…

***

Turizm ülkesiyiz (olmalıyız)…

Cari fazla için ağustos ayının yanına, hiç olmazsa haziran, temmuz, eylül, ekim ayla­rında da, bu potansiyelimizi öne çıkarabil­meliyiz…

VELHASIL

Yine bir ağustos ayında, cari fazla verdik…

Ama:

Bu fazlaya rağmen, yıllık açığımızı 42,1 milyar dolara düşürebildik…

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret den­gesinde de 78,4 milyar dolarla, açık verme­ye devam ettik…

***

Yıllıklandırılmış verilerde de fazla vere­bilmek, en azından dengeye yaklaşabilmek için:

Ağustos aylarında başardığımızı, ilk aşa­mada “yüksek potansiyel nedeniyle” hazi­ran, temmuz ve eylül aylarında da başara­bilmemiz gerekiyor… Şubat, mart ve nisan ayında verdiğimiz rekor açıklar için de, yi­ne “yüksek israf ve verimsizlik hastalıkları­mızın tedavisi”ne ve madencilik, turizm ve tarım potansiyelimize odaklanma zorunlu­luğumuz bulunuyor…