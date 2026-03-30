Çatışmaların gölgesinde yatırımcı yön arıyor
Orta Doğu’da bir cumartesi sabahı başlayan çatışmalar, maalesef bir ayını doldurdu.
Yazılarımızda sıkça değindiğimiz jeopolitik gerginlik artık somut bir gerçekliğe dönüştü. Enerji arzındaki sıkıntıların tetiklediği bu süreç artık sadece bölge ülkelerini değil dünyanın genelini yakından ilgilendiren bir savaşa ve beraberinde küresel ekonomik bir krize dönüştü. Piyasaların her atılan füze, her yapılan açıklama ile sarsıldığı, yönünü hızla değiştirdiği ve ekonomilerin adeta pamuk ipliğine bağlı olduğu kritik günlerden geçiyoruz. Gelin yaşanan son gelişmelere birlikte bakalım.
Küresel riskler piyasa davranışını yeniden tanımlıyor
Bir aydır savaşın etkileri piyasalarda fiyatlamalar üzerinde en etkili unsur ve bu piyasalarda yön tayininin ne kadar hassas dengelere bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Enerji arzına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerdeki artış, yatırımcı davranışlarını daha temkinli bir zemine taşıdı. Bu yaklaşım, likidite tercihlerinden portföy dağılımına kadar geniş bir alanda kendini gösteriyor.
Hürmüz Boğazı’nın kısmi geçişe açık olması, vurulan petrol ve lng tesisleri enerji fiyatlarında oynaklık yarattığı gibi enflasyon beklentilerinin yanı sıra merkez bankalarının politika alanını da doğrudan şekillendirmeye başladı. Bu durum, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratırken kripto piyasalarının da bu baskıdan bağımsız kalamadığını net biçimde gösteriyor. Kısa vadeli fiyat hareketleri dalgalı, Bitcoin haftayı 65.500-72.000 bandında geçirdi. Ancak bu dalgalanmayı zayıflık olarak okumak eksik olur. Piyasa şu anda yalnızca fiyat üretmiyor, aynı zamanda farklı makro senaryolara verdiği refleksi test ediyor ve yeni bir denge aralığı arıyor.
Bitcoin, altın ve değişen güvenli liman dinamikleri
Son dönemdeki kayda değer kırılmalardan biri, Bitcoin ile geleneksel yatırım araçları arasındaki ilişkinin dönüşmesi. Kriz dönemlerinin korunaklı yatırım aracı altın, faiz getirisinin artacağı beklentisi ile yatırımcının kar satışına gitmesine yol açarken, Bitcoin yatırımcısı daha istikrarlı bir duruş sergiliyor.
CryptoRank ve TradingView verilerine göre, benzer jeopolitik süreçlerde Bitcoin’in yüzde 12 ile yüzde 32 aralığında getiri sağladığı, buna karşılık hisse senedi piyasalarında kayıpların öne çıktığı görülüyor. Daha dikkat çekici olan ise son gerilim sürecinde Bitcoin değerini korumaya çalışırken, altının belirgin bir düşüş ile son haftaların en düşük seviyesine gerilemesi. Öte yandan kripto para piyasalarında ekimde başlayan ve ocak ayı ortasından itibaren hızlanan düzeltme hareketinden dolayı mevcut süreçte yaşanan düşüşlerin daha sınırlı kaldığı da görülüyor.
Kurumsal akışlar: Güvenin yönü netleşiyor
Piyasanın en güçlü sinyallerinden biri olmaya devam eden kurumsal yatırımcı davranışı en net şekilde spot ETF akışlarında okunabiliyor. Son bir haftada Bitcoin spot ETF’lerinde dalgalı bir akış görüyoruz. 23 Mart’ta yaklaşık 167 milyon dolarlık güçlü bir giriş olurken, 26 Mart’ta 171 milyon dolarlık çıkış gerçekleşiyor. Buna rağmen kümülatif net girişin mart ayında halen 1 milyar doların üzerinde olması, uzun vadeli kurumsal ilginin zayıflamadığını açık biçimde ortaya koyuyor.
Ethereum’da ise akışlar daha zayıf, 26 Mart’ta 92 milyon doları aşan çıkış süregelen serisinin en yüksek çıkışı oldu. Veriler bize kurumsal sermayenin Ethereum tarafında daha temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Bu ayrışma kritik, çünkü artık kurumsal yatırımcı kriptoyu tek bir varlık sınıfı olarak değerlendirmiyor. Sermaye, giderek daha seçici davranıyor ve likidite, güven ve anlatı gücü daha yüksek varlıklara yöneliyor. Benzer bir ayrışma Solana ve XRP ETF’lerinde de görülüyor. Solana’da akış daha pozitif iken, XRP’de ise ilgi sınırlı.
Yeni dönemin ana rehberi: Makro gerçeklik
Kripto piyasalarını değerlendirebilmek için makro etkenleri takip etmeliyiz. Enerji fiyatları, enflasyon dinamikleri ve merkez bankalarının duruşu, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi ve likidite koşullarındaki sıkılaşma, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum kripto tarafında daha kontrollü ve seçici bir fiyatlama davranışını beraberinde getiriyor. Yeni denklemde kripto paraların küresel risk iştahı ile korelasyonu daha görünür hale geliyor. Stres dönemlerinde bu senkronizasyonun arttığını net biçimde gözlemliyoruz. Bu nedenle yeni dönemde makro perspektif yatırımcılar için bir tercih değil, zorunluluk.
|Borsa
|12.698,19
|-0,23 %
|Dolar
|44,4439
|0,05 %
|Euro
|51,1806
|-0,08 %
|Euro/Dolar
|1,1501
|-0,06 %
|Altın (GR)
|6.421,66
|0,05 %
|Altın (ONS)
|4.477,33
|-0,37 %
|Brent
|107,41
|5,45 %