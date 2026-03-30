Çatışmaların gölgesinde yatırımcı yön arıyor

Orta Doğu’da bir cumartesi sabahı başlayan çatışmalar, maalesef bir ayını doldurdu.

Yazılarımızda sıkça değindiğimiz jeopolitik gerginlik artık somut bir gerçekliğe dönüştü. Enerji arzındaki sıkıntıların tetiklediği bu sü­reç artık sadece bölge ülkelerini değil dünyanın genelini yakından ilgilendiren bir savaşa ve be­raberinde küresel ekonomik bir krize dönüştü. Piyasaların her atılan füze, her yapılan açıkla­ma ile sarsıldığı, yönünü hızla değiştirdiği ve ekonomilerin adeta pamuk ipliğine bağlı oldu­ğu kritik günlerden geçiyoruz. Gelin yaşanan son gelişmelere birlikte bakalım.

Küresel riskler piyasa davranışını yeniden tanımlıyor

Bir aydır savaşın etkileri piyasalarda fiyat­lamalar üzerinde en etkili unsur ve bu piyasa­larda yön tayininin ne kadar hassas dengele­re bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Enerji arzına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerdeki artış, yatırımcı davranışlarını daha temkinli bir zemine taşıdı. Bu yaklaşım, likidi­te tercihlerinden portföy dağılımına kadar ge­niş bir alanda kendini gösteriyor.

Hürmüz Boğazı’nın kısmi geçişe açık olma­sı, vurulan petrol ve lng tesisleri enerji fiyatla­rında oynaklık yarattığı gibi enflasyon beklen­tilerinin yanı sıra merkez bankalarının politi­ka alanını da doğrudan şekillendirmeye başladı. Bu durum, riskli varlıklar üzerinde baskı yara­tırken kripto piyasalarının da bu baskıdan ba­ğımsız kalamadığını net biçimde gösteriyor. Kı­sa vadeli fiyat hareketleri dalgalı, Bitcoin haf­tayı 65.500-72.000 bandında geçirdi. Ancak bu dalgalanmayı zayıflık olarak okumak eksik olur. Piyasa şu anda yalnızca fiyat üretmiyor, aynı za­manda farklı makro senaryolara verdiği refleksi test ediyor ve yeni bir denge aralığı arıyor.

Bitcoin, altın ve değişen güvenli liman dinamikleri

Son dönemdeki kayda değer kırılmalardan biri, Bitcoin ile geleneksel yatırım araçları ara­sındaki ilişkinin dönüşmesi. Kriz dönemleri­nin korunaklı yatırım aracı altın, faiz getirisi­nin artacağı beklentisi ile yatırımcının kar satı­şına gitmesine yol açarken, Bitcoin yatırımcısı daha istikrarlı bir duruş sergiliyor.

CryptoRank ve TradingView verilerine gö­re, benzer jeopolitik süreçlerde Bitcoin’in yüzde 12 ile yüzde 32 aralığında getiri sağla­dığı, buna karşılık hisse senedi piyasalarında kayıpların öne çıktığı görülüyor. Daha dikkat çekici olan ise son gerilim sürecinde Bitcoin değerini korumaya çalışırken, altının belirgin bir düşüş ile son haftaların en düşük seviyesi­ne gerilemesi. Öte yandan kripto para piyasa­larında ekimde başlayan ve ocak ayı ortasın­dan itibaren hızlanan düzeltme hareketinden dolayı mevcut süreçte yaşanan düşüşlerin da­ha sınırlı kaldığı da görülüyor.

Kurumsal akışlar: Güvenin yönü netleşiyor

Piyasanın en güçlü sinyallerinden biri olma­ya devam eden kurumsal yatırımcı davranışı en net şekilde spot ETF akışlarında okunabi­liyor. Son bir haftada Bitcoin spot ETF’lerinde dalgalı bir akış görüyoruz. 23 Mart’ta yaklaşık 167 milyon dolarlık güçlü bir giriş olurken, 26 Mart’ta 171 milyon dolarlık çıkış gerçekleşiyor. Buna rağmen kümülatif net girişin mart ayın­da halen 1 milyar doların üzerinde olması, uzun vadeli kurumsal ilginin zayıflamadığını açık bi­çimde ortaya koyuyor.

Ethereum’da ise akışlar daha zayıf, 26 Mart’ta 92 milyon doları aşan çıkış süregelen serisinin en yüksek çıkışı oldu. Veriler bize ku­rumsal sermayenin Ethereum tarafında daha temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Bu ayrış­ma kritik, çünkü artık kurumsal yatırımcı krip­toyu tek bir varlık sınıfı olarak değerlendirmi­yor. Sermaye, giderek daha seçici davranıyor ve likidite, güven ve anlatı gücü daha yüksek var­lıklara yöneliyor. Benzer bir ayrışma Solana ve XRP ETF’lerinde de görülüyor. Solana’da akış daha pozitif iken, XRP’de ise ilgi sınırlı.

Yeni dönemin ana rehberi: Makro gerçeklik

Kripto piyasalarını değerlendirebilmek için makro etkenleri takip etmeliyiz. Enerji fiyat­ları, enflasyon dinamikleri ve merkez bankala­rının duruşu, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Faiz indirim beklentile­rinin ötelenmesi ve likidite koşullarındaki sı­kılaşma, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratı­yor. Bu durum kripto tarafında daha kontrollü ve seçici bir fiyatlama davranışını beraberinde getiriyor. Yeni denklemde kripto paraların kü­resel risk iştahı ile korelasyonu daha görünür hale geliyor. Stres dönemlerinde bu senkroni­zasyonun arttığını net biçimde gözlemliyoruz. Bu nedenle yeni dönemde makro perspektif ya­tırımcılar için bir tercih değil, zorunluluk.