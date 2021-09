Çayda 'bilim devrimi'

TeaShop Kurucusu Veysel Berk 1980 İstanbul doğumlu. Çok etkileyici bir eğitim hayatı var. Boğaziçi Üniversitesi’nde Moleküler Genetik ve Fizik bölümlerinde okuduktan sonra, doktora eğitimi için Amerika’ya gidiyor ve doktorasını University of California Berkeley’de Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlıyor. Aynı dönemde MIT ve Stanford üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yapıyor. Amerikan Enerji Bakanı ve Nobel Ödüllü Fizikçi Steven Chu ile yaptığı çalışmalar, kariyerinde önemli bir kırılma noktası oluşturuyor. Yaptıkları buluşlar 2013 yılında Science ve 2017 yılında Cell dergilerinde yayınlanıyor. Ve Veysel Berk aynı yıl Silikon Vadisi’nde bilişim ve teknoloji şirketini kuruyor. Global listelerde ve “40 yaş altı 40” gibi başarılı girişimciler arasında yer alıyor.

“Yurt dışında geçirdiğim tüm bu zamanlarda basit bir soru aklımdaydı: ‘Kahveye dair her köşe başında bir global zincire rastlıyorken, çay için neden benzer bir girişim bulunmuyor?’” diyen Berk, Türkiye’ye döndükten sonra 2014 yılında, TeaShop’u kurmak için harekete geçiyor. Hikayenin gerisini kendisinden dinleyelim:

Çayın bir yaşam şekline dönüşmesini amaçladık

“Türkiye’de sudan sonra en çok tüketilen içeceklerin başında çay geliyor. Ülkemiz, yılda kişi başı bin 250 bardak çay tüketimiyle dünyada birinci sırada. Kişi başı çay tüketimi günlük ortalama 5 bardak; yani ülkemizde her gün toplam 250 milyon bardak çay tüketiliyor. Ayrıca şu an dünyanın en büyük 5’inci çay üreticisi Türkiye. Bu rekor tüketime dayanarak çay üretiminde ve pazarlamasında daha yenilikçi ve global adımlar atılmasını önemli buluyorum. Kahvenin zincirleşme ve globalleşme sürecinin çayda da yaşanmasıyla, çay en hızlı büyüyen içecek kategorilerinde rekorlar kırmaya devam ediyor her geçen yıl. Türkiye’nin bu alanda dünya pazarında rekabet gücünün artması ve global bir marka çıkarması mümkün.

Biz de çayda bir devrim gerçekleştirmek ve onu günlük rutin bir içecekten ziyade, bir yaşam şekline dönüştürmek üzere yola çıktık. Bu hem üretim hem de markalaşma sürecini kapsayan bir hedef. Benim Amerika’da geçirdiğim yılların da katkısıyla üretimde çaya bilim katıyoruz adeta ve yeniden yorumluyoruz. Daha önce denenmemiş ve üretilmemiş formları çaya kazandırıyoruz. TeaShop, bugün Türkiye’nin en büyük çay zinciri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bize inanan güçlü yatırımcılarımızla birlikte ülkeye yayılmış güçlü bir zincir kurmayı başardık. 7 yıl içinde markanın önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyleyebilirim.”

Yenilikçi bakışla çayı yeniden yorumluyoruz

“Pazarlama ve algıda yürüttüğümüz çalışmalar da oldukça inovatif. Kahve, uzun soluklu pazarlama çalışmalarının da katkılarıyla sadece bir ‘içecek’ olmaktan çıkıp, üst düzey bir yaşam şekli ve zevkine dönüştü. Bu tüm dünyada böyle. Türkiye de mesela, bir çay ülkesi olmasının aksine premium bir çay markasına sahip değil. Çayın, klasik formunun ötesine gidememiş olması ve çayda bugüne kadar tam anlamıyla bir devrim yaşanmaması TeaShop fikrinin de çıkış noktası oldu. Amacımız mağazalarımızda ve online satış kanalımızda, tüketiciye premium bir çay deneyimi sunmak. Ürünlerimiz ve konseptlerimiz de bu amacımıza uygun bir şekilde büyüyor. Yenilikçi bakış açımızla çayı yeniden yorumluyoruz diyebilirim.

Kapsül çay tüm dünyada köklü bir değişimin habercisi

“TeaShop bugün bünyesinde geniş ve yenilikçi bir ürün gamına sahip. Öyle ki Doğu Karadeniz Türk çayından Earl Grey’e, Afrika’nın kırmızı çayından Çinlilerin beyaz, Japonların yeşil çayına kadar tüm dünya çaylarını portföyümüzde bulunduruyoruz. Bunun yanı sıra, tüketicilerimizin günlük ruh halleri ve yaşamak istedikleri deneyimlere uygun çaylar üretiyoruz. Enerji için Tea for Energy, eğlence için Tea for Joy, ilham için Tea for Inspiration, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin 5 çayında hissetmek isteyenler için Tea for Royalty. Pazarda yaptığımız asıl devrimlerden biri ise ‘kapsül çay’. Mayıs ayında pazara sunduğumuz kapsül çayın arkasında yaklaşık 1 yıldır süren önemli bir Ar-Ge yatırımı var. Dökme çay yaprakları ve organik meyve parçaları ile tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan bu kapsüller çaya yeni bir yorum kazandırdı. Sadece Türk çayını değil, beyaz, yeşil, kırmızı çay gibi dünya çaylarını da kapsülde sunuyoruz. Üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz kapsül çaylarımızın 2021 sonu itibariyle yurt dışı ihracatına da başlayacağız. Kapsül çaylarımız ile ilk aşamada yıllık 10 milyon adet satış planlıyoruz. Öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri. Kapsül çay sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çay sektöründe yaşanan köklü bir değişimin de habercisi.”

Büyüme planlarımız oldukça agresif

“Mağazalaşma konusunda önümüzdeki 3 yıllık büyüme planlarımız oldukça agresif. 10 milyon dolarlık değerleme ile 1 milyon dolar yatırım alan TeaShop’un bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Konya ve Malatya’da 21 mağazası bulunuyor. 10 mağaza ise yolda. 2021 sonunda zincir bünyesindeki mağaza sayısının ise 50’yi geçmesini öngörüyoruz. Yurtdışında ilk adresimiz Kıbrıs olacak; ardından sırada İngiltere ve Dubai var. İspanya’dan Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu coğrafyasından da franchise talepleri artarak geliyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde mağaza sayımızın 300’e ulaşmasını planlıyoruz. Aynı dönemde, fabrikamızdaki istihdamla birlikte çalışan sayımızın 4 bini aşmasını bekliyoruz.”