Çayeli’nde petrol var, Rize’nin enerjisi Türkiye’ye yeter
Enerji Bakanlığı himayelerinde Rize’nin Ayder ilçesinde, “Enerji, küresel güvenlik ve diplomasi” temasıyla düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu, Türkiye’nin enerji politikalarının yalnızca teknik değil, aynı zamanda jeopolitik ve diplomatik bir çerçevede ele alındığını gösteren önemli bir buluşma oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, “Çayeli açıklarında, keşif amaçlı sondaj yapacağız. 4 bin 4 bin 500 metrede petrol olduğunu düşünüyoruz” açıklaması bölgede heyecan yarattı. Bakanlığın temkinli yaklaşımına rağmen uzmanlara göre Çayeli açıklarında petrol var.
Elektrik talebi 3 kat artacak, çiftçilerin enerji ihtiyacı için müjdeli haberler geliyor
Bayraktar, “İklim felaketi kaynaklı artan soğuma ve ısıtma talebi, deniz suyu arıtma amaçlı enerji ihtiyacına da dikkat çekerek, talep çevreyle uyumlu bir şekilde çözülmeli. Enerji barışın aracı olmalı” dedi ve ekledi: “Çiftçilerin enerji ihtiyacına yönelik yakın zamanda müjdeli haberler geliyor.”
Rize’nin enerjisi Türkiye’ye yeter
Uluslararası Ayder Forumu, yalnızca enerji kaynaklarının değil, enerjinin nasıl bir yönetişim alanına dönüştüğünü ortaya koydu. Küresel aktörler, politikacılar, STK’lar, bilim insanları ve akademisyenler, enerjinin geleceğini, güvenlik diplomasisi, kalkınma ekseninde ele aldı ve iş birlikteliklerini masaya yatırdı. Buluşma aynı zamanda Ayder’in, fikirlerin ve politikaların doğduğu bir uluslararası karar alma merkezi olma iddiasını da ortaya koydu. Bu bağlamda enerji, artık doğal bir kaynak olmaktan öte ‘insan, organizasyon, diplomasi ve vizyon meselesi’ olarak ele alındı.
“Ayder dünya meselelerinin konuşulduğu bir merkez olmalı”
Rize Valisi İhsan Baydaş, Ayder Forumu’nu, “Cumhurbaşkanımızın Ayder dünya meselelerinin konuşulduğu bir merkez olmalıdır” sözü ve vizyonunun somutlaşmış hali olarak anlatırken, bölgenin küresel organizasyonlarda artan önemine dikkat çekti.
Küçük iller için büyük kalkınma modeli
Rize insan kaynağını stratejik varlık olarak görüp, Anadolu’da kalkınmaya dair yeni bir perspektif sunuyor. İnsan kaynağını stratejik bir varlık olarak konumlandıran yaklaşım, küçük illerin sadece tarımsal üretimle değil, tarım ticareti, lojistik ve hizmetler üzerinden de güçlenebileceğini gösteriyor. Yüksek turizm potansiyeline sahip bir bölgede gastronomi odaklı zorlamalar yerine, agroturizm gibi yerel değerlerle uyumlu modellerin öne çıkarılması, sürdürülebilir kalkınma açısından daha rasyonel bir perspektif sunuyor.
Enerji, lojistik ve tarımın kesişim noktası
İyidere Lojistik Limanı, Zengezur Koridoru Türkiye’yi Kafkasya üzerinden Orta Asya’ya bağlayarak, tarım ve gıda ürünlerinin küresel ticaret ağında daha etkin rol oynamasını sağlayabilir, Türkiye’yi hem enerji hem tarım ticaretinde merkez haline getirebilir. Enerji artık sadece elektrik değil, tarımı, suyu, lojistiği ve gıdayı belirleyen bir üst politika alanı.
Memişoğlu: Enerji temiz ve etik olmalı
“Enerjisi bol insanların yaşadığı memleketime hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, silaha dönüşen enerji sorununa dikkat çekerken Enerji Bakanı’na seslenerek, “Samsun’da, Ordu’da, Trabzon’da şehir hastaneleri yapıyoruz. Bölgenin enerjiye çok ihtiyacı var” diyerek Rize’nin enerjisinin sadece doğada değil gönüllerde, insanların yüreğinde olduğunu gösterdi.
Gönül ısıtan diplomasi
KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev’in “Forumlara insanlar kültürlerinin bir parçalarını getirir. Giderken de buradan birçok parça götürür” değerlendirmesi enerji diplomasisinin yalnızca ekonomileri büyütmediğini kültürel etkileşimi güçlendirdiğini ortaya koydu.
En değerli kritik mineral insan kaynağı
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de “Uygarlık enerji üretmek kadar enerjiyi koruma basiretini göstermekte” derken Rize insanının paha biçilemez enerjisini, nitelikli insan kaynağını akıllara getirdi. Rize’nin insan kaynağı son yılların en değerli kritik minerallerden çok daha fazla enerji üretiyor.
Kritik mineral değil ‘stratejik teknoloji elementi’
Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2026 Dünya Enerji Görünümü teması “Kritik Minerallerin Tedarik Güvenliği.” Prof. Dr. Mustafa Kumral hocama göre, kritik mineral kullanımı yerine ‘stratejik teknoloji elementi’ kullanılmalı. Telefondan, arabaya, sağlıktan estetiğe modern dünyanın tüm haz nesnelerinin içinde oldukça kritik teknoloji elementleri var.
Rize diplomasi merkezine dönüşüyor,
Velhasıl, Ayder, Çamlıhemşin, Handüzü Rize’nin her ilçesi son yıllarda UTMB By Kaçkar, Ekonomi Zirveleri gibi agroturizm etkinlikleri, Rize’nin küresel ölçekte görünürlüğünü artırıyor, yatırımların ivme kazanmasını sağlıyor. Havalimanı, İyidere lojistik limanı, küresel iş birliktelikleri, ticaret anlaşmaları ile Rize, dünyada Davos gibi benzerleri olan bir diplomasi ve kalkınma kapasitesiyle anılan bir merkeze dönüşüyor. Ayder Forumu ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’in koordinasyonunda gelişen işbirliği ortamı, sivil toplum kuruluşları, yerel aktörlerin katılımıyla güçleniyor. Foruma hem bölgede hem de dünyanın dört bir tarafındaki Rizeli vakıflar, TÜMBİFED, TÜMBİAD gibi STK’ların yoğun katılımı akıllara şunu getirdi. Rize’nin asıl enerjisi, doğal kaynaklardan çok, insan kaynağı, dayanışma, kurumsal kapasite ve stratejik vizyonun birleşiminde yatıyor.
|Borsa
|12.805,81
|0,45 %
|Dolar
|43,2671
|-0,01 %
|Euro
|50,7560
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1722
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.622,01
|0,06 %
|Altın (ONS)
|4.758,20
|0,04 %
|Brent
|63,4600
|-0,06 %