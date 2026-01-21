Çayeli’nde petrol var, Rize’nin enerjisi Türkiye’ye yeter

Enerji Bakan­lığı himaye­lerinde Rize’nin Ayder ilçesinde, “Enerji, küresel güvenlik ve diplo­masi” temasıyla düzenlenen Ulus­lararası Ayder Fo­rumu, Türkiye’nin enerji politikala­rının yalnızca teknik değil, aynı zamanda jeopolitik ve diplomatik bir çerçevede ele alındığını gösteren önemli bir buluşma oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, “Çayeli açıkla­rında, keşif amaçlı sondaj ya­pacağız. 4 bin 4 bin 500 met­rede petrol olduğunu düşü­nüyoruz” açıklaması bölgede heyecan yarattı. Bakanlığın temkinli yaklaşımına rağmen uzmanlara göre Çayeli açıkla­rında petrol var.

Elektrik talebi 3 kat artacak, çiftçilerin enerji ihtiyacı için müjdeli haberler geliyor

Bayraktar, “İklim felake­ti kaynaklı artan soğuma ve ısıtma talebi, deniz suyu arıt­ma amaçlı enerji ihtiyacına da dikkat çekerek, talep çev­reyle uyumlu bir şekilde çö­zülmeli. Enerji barışın aracı olmalı” dedi ve ekledi: “Çift­çilerin enerji ihtiyacına yö­nelik yakın zamanda müjdeli haberler geliyor.”

Rize’nin enerjisi Türkiye’ye yeter

Uluslararası Ayder Foru­mu, yalnızca enerji kaynak­larının değil, enerjinin na­sıl bir yönetişim alanına dö­nüştüğünü ortaya koydu. Küresel aktörler, politikacı­lar, STK’lar, bilim insanla­rı ve akademisyenler, enerji­nin geleceğini, güvenlik dip­lomasisi, kalkınma ekseninde ele aldı ve iş birlikteliklerini masaya yatırdı. Buluşma aynı zamanda Ayder’in, fikirlerin ve politikaların doğduğu bir uluslararası karar alma mer­kezi olma iddiasını da ortaya koydu. Bu bağlamda enerji, artık doğal bir kaynak olmak­tan öte ‘insan, organizasyon, diplomasi ve vizyon meselesi’ olarak ele alındı.

“Ayder dünya meselelerinin konuşulduğu bir merkez olmalı”

Rize Valisi İhsan Baydaş, Ayder Forumu’nu, “Cumhur­başkanımızın Ayder dünya meselelerinin konuşulduğu bir merkez olmalıdır” sözü ve vizyonunun somutlaşmış ha­li olarak anlatırken, bölgenin küresel organizasyonlarda ar­tan önemine dikkat çekti.

Küçük iller için büyük kalkınma modeli

Rize insan kaynağını stra­tejik varlık olarak görüp, Ana­dolu’da kalkınmaya dair yeni bir perspektif sunuyor. İnsan kaynağını stratejik bir varlık olarak konumlandıran yakla­şım, küçük illerin sadece ta­rımsal üretimle değil, tarım ticareti, lojistik ve hizmetler üzerinden de güçlenebilece­ğini gösteriyor. Yüksek turizm potansiyeline sahip bir bölge­de gastronomi odaklı zorla­malar yerine, agroturizm gibi yerel değerlerle uyumlu mo­dellerin öne çıkarılması, sür­dürülebilir kalkınma açısın­dan daha rasyonel bir pers­pektif sunuyor.

Enerji, lojistik ve tarımın kesişim noktası

İyidere Lojistik Limanı, Zengezur Koridoru Türki­ye’yi Kafkasya üzerinden Or­ta Asya’ya bağlayarak, tarım ve gıda ürünlerinin küresel ticaret ağında daha etkin rol oynamasını sağlayabilir, Tür­kiye’yi hem enerji hem tarım ticaretinde merkez haline ge­tirebilir. Enerji artık sadece elektrik değil, tarımı, suyu, lojistiği ve gıdayı belirleyen bir üst politika alanı.

Memişoğlu: Enerji temiz ve etik olmalı

“Enerjisi bol insanların ya­şadığı memleketime hoş gel­diniz” diyerek sözlerine baş­layan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, silaha dö­nüşen enerji sorununa dikkat çekerken Enerji Bakanı’na seslenerek, “Samsun’da, Or­du’da, Trabzon’da şehir has­taneleri yapıyoruz. Bölgenin enerjiye çok ihtiyacı var” di­yerek Rize’nin enerjisinin sa­dece doğada değil gönüllerde, insanların yüreğinde olduğu­nu gösterdi.

Gönül ısıtan diplomasi

KEİPA Genel Sekrete­ri Asaf Hajiyev’in “Forumla­ra insanlar kültürlerinin bir parçalarını getirir. Giderken de buradan birçok parça gö­türür” değerlendirmesi enerji diplomasisinin yalnızca eko­nomileri büyütmediğini kül­türel etkileşimi güçlendirdi­ğini ortaya koydu.

En değerli kritik mineral insan kaynağı

Rize Belediye Başkanı Rah­mi Metin de “Uygarlık enerji üretmek kadar enerjiyi koru­ma basiretini göstermekte” derken Rize insanının paha biçilemez enerjisini, nitelik­li insan kaynağını akıllara ge­tirdi. Rize’nin insan kaynağı son yılların en değerli kritik minerallerden çok daha fazla enerji üretiyor.

Kritik mineral değil ‘stratejik teknoloji elementi’

Uluslararası Enerji Ajan­sı’na göre, 2026 Dünya Enerji Görünümü teması “Kritik Minerallerin Tedarik Gü­venliği.” Prof. Dr. Mustafa Kumral hocama göre, kritik mineral kullanımı yerine ‘stratejik teknoloji elementi’ kullanılmalı. Telefondan, ara­baya, sağlıktan estetiğe mo­dern dünyanın tüm haz nes­nelerinin içinde oldukça kri­tik teknoloji elementleri var.

Rize diplomasi merkezine dönüşüyor,

Velhasıl, Ayder, Çamlıhem­şin, Handüzü Rize’nin her il­çesi son yıllarda UTMB By Kaçkar, Ekonomi Zirveleri gibi agroturizm etkinlikleri, Rize’nin küresel ölçekte gö­rünürlüğünü artırıyor, yatı­rımların ivme kazanmasını sağlıyor. Havalimanı, İyide­re lojistik limanı, küresel iş birliktelikleri, ticaret anlaş­maları ile Rize, dünyada Da­vos gibi benzerleri olan bir diplomasi ve kalkınma kapa­sitesiyle anılan bir merkeze dönüşüyor. Ayder Forumu ve DOKAP Başkanı Hakan Gül­tekin’in koordinasyonunda gelişen işbirliği ortamı, si­vil toplum kuruluşları, yerel aktörlerin katılımıyla güç­leniyor. Foruma hem böl­gede hem de dünyanın dört bir tarafındaki Rizeli vakıf­lar, TÜMBİFED, TÜMBİAD gibi STK’ların yoğun katılımı akıllara şunu getirdi. Rize’nin asıl enerjisi, doğal kaynaklar­dan çok, insan kaynağı, da­yanışma, kurumsal kapasite ve stratejik vizyonun birleşi­minde yatıyor.