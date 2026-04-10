Cayenne Turbo Electric sahnede
1.156 HP güç, 2.4 saniyede 0-100 km/s hızlanma… Porsche, tamamen elektrikli Cayenne Turbo Electric modeliyle performans ve SUV konforunu aynı potada eritiyor.
Otomotiv dünyasında elektrifikasyon dönüşümü hız kesmeden devam ederken, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo ve Lexus gibi üreticiler, hem SUV hem de elektrikli model yatırımlarını artırarak rekabeti daha da kızıştırıyor.
Bu dönüşümdeki iddiasını yeni modeliyle bir üst seviyeye taşıyan Porsche’un tamamen elektrikli SUV modeli Porsche Cayenne Turbo Electric, sunduğu performans değerleriyle yalnızca segmentini değil, genel otomobil algısını da yeniden tanımlıyor.
Porsche’nin daha önce SUV segmentinde Porsche Cayenne ile yakaladığı başarıyı Porsche Macan ile pekiştirmesi, markanın geleneksel çizgilerinin dışına çıkma konusundaki cesaretini ortaya koymuştu. Elektrifikasyon sürecinde de benzer bir yaklaşım sergileyen marka, bu kez tamamen elektrikli Cayenne ile sahnede.
Barcelona–Andorra hattında performans testi
Yeni Cayenne Electric ve Cayenne Turbo Electric modelleri, İspanya’da Barcelona ile Andorra arasında gerçekleştirilen yaklaşık 300 kilometrelik bir sürüşte test edildi. Özellikle Turbo Electric versiyon, 1.156 HP güç ve 1.500 Nm tork ile dikkat çekiyor.
0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2.4 saniyede ulaşan model, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7.4 saniyede tamamlıyor. Bu değerler, birçok kompakt sınıf otomobilin 0-100 performansından daha hızlı bir ivmelenmeye işaret ediyor. Direksiyon üzerindeki “overtake” fonksiyonu ise anlık olarak 176 HP ek güç sağlayarak sürüş deneyimini daha da agresif hale getiriyor.
Konfor, teknoloji ve günlük kullanım
İç mekânda 14.9 inçlik multimedya ekranı, dijital sürücü paneli ve yolcu ekranı dikkat çekerken, head-up display sayesinde sürüş bilgileri doğrudan görüş alanına yansıtılıyor. 20 ila 22 inç arasında değişen jant seçenekleri ve Matrix LED farlar, tasarım ve işlevselliği bir araya getiriyor.
Elektrikli otomobillerde giderek standart hale gelen ön bagaj (frunk) çözümü de modelde yer alırken, 781 ile 1.588 litre arasında değişen bagaj hacmi aile kullanımına da hitap ediyor.
Porsche, Cayenne model ailesinde elektrikli versiyonların yanı sıra içten yanmalı ve hibrit seçenekleri de sunmaya devam edecek. Benzer şekilde Lamborghini ve Ferrari gibi markaların da SUV ve elektrikli modellere yönelmesi, lüks otomobil dünyasında dönüşümün kalıcı hale geldiğini gösteriyor.
800 volt mimari ve ileri teknoloji
Model, 800 voltluk elektrik altyapısı üzerine inşa edilirken, 11 ve 22 kW AC şarj seçeneklerinin yanı sıra kablosuz şarj desteği de sunuyor. 400 kW’a kadar hızlı şarj kapasitesi bulunan araç, 642 kilometreye kadar menzil vadediyor. Formula E teknolojisinden ilham alan rejeneratif frenleme sistemi ise yüzde 97’ye varan enerji geri kazanımı sağlayabiliyor.
Aerodinamik açıdan da dikkat çeken model, 0.25 Cd sürtünme katsayısıyla SUV sınıfında oldukça iddialı bir değer sunuyor. Araç, önceki nesle kıyasla 55 mm daha uzun bir gövdeye sahip.
King Seiko’dan titanyum dokunuş
Seiko’nun ikonik alt markası King Seiko, VANAC koleksiyonunu üç yeni titanyum modelle güncelliyor. Hafiflik, dayanıklılık ve modern tasarım çizgisi, koleksiyonun sportif karakterini yeniden tanımlıyor
Japon saatçiliğinin köklü temsilcilerinden Seiko’nun üst segment odaklı markası King Seiko, 1970’lerin dikkat çekici tasarım kodlarını günümüze taşıyan VANAC serisini yeni modellerle genişletiyor. İlk kez 1972 yılında tanıtılan ve döneminin cesur renk paletiyle öne çıkan seri, yeniden yorumlanan tasarım diliyle çağdaş saatçilikteki yerini sağlamlaştırıyor.
Yeni modellerde kullanılan titanyum kasa ve bilezik, paslanmaz çeliğe kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha düşük ağırlık sunarak günlük kullanımda belirgin bir konfor sağlıyor. VANAC serisinin karakteristik keskin hatları, akıcı geçişleri ve bezelsiz tasarımı korunurken; entegre bilezik yapısı ergonomiyi ön plana çıkarıyor.
Parlak cilalı yüzeylerle fırçalanmış detayların kontrastı, titanyumun doğal koyu tonuyla birleşerek modele daha teknik ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Üçlü katlanır toka sistemi ise güvenli kullanım sunan önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
8L45 kalibre ile yüksek performans
Saatin kalbinde, Seiko’nun güncel mekanik kalibrelerinden biri olan 8L45 yer alıyor. Yaklaşık 72 saatlik güç rezervi sunan mekanizma, günlük +10 / -5 saniye hassasiyet değerleriyle segmentinde güçlü bir performans vadediyor.
Safir cam arka kapaktan izlenebilen mekanizma; dalga motifli salınım ağırlığı ve köprü detaylarıyla teknik olduğu kadar estetik bir deneyim de sunuyor. Yeni VANAC modelleri mor, gri ve siyah olmak üzere üç farklı kadran seçeneğiyle sunuluyor. Her bir renk, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun farklı atmosferlerini yansıtacak şekilde tasarlandı.
Şehrin ufuk çizgisi ve otoyol akışından ilham alan kadran desenleri, merkezden yayılan yatay çizgilerle dinamizmi vurguluyor. Lumibrite kaplamalı indeksler, üç boyutlu halka yapısı üzerinde konumlandırılarak hem derinlik hissi hem de yüksek okunabilirlik sağlıyor. HKF001, HKF002 ve HKF003 referans numaralarıyla sunulacak yeni King Seiko VANAC titanyum modeller, Temmuz 2026 itibarıyla Seiko butiklerinde ve dünya genelindeki seçkin satış noktalarında satışa sunulacak.
