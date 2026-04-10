Cayenne Turbo Electric sahnede

1.156 HP güç, 2.4 saniyede 0-100 km/s hızlanma… Porsche, tamamen elektrikli Cayenne Turbo Electric modeliyle performans ve SUV konforunu aynı potada eritiyor.

Otomotiv dünyasında elektrifikasyon dönü­şümü hız kesmeden devam ederken, Porsche, Mer­cedes-Benz, BMW, Audi, Vol­vo ve Lexus gibi üreticiler, hem SUV hem de elektrikli model yatırımlarını artırarak rekabe­ti daha da kızıştırıyor.

Bu dönüşümdeki iddiası­nı yeni modeliyle bir üst se­viyeye taşıyan Porsche’un ta­mamen elektrikli SUV mode­li Porsche Cayenne Turbo Electric, sunduğu perfor­mans değerleriyle yalnız­ca segmentini değil, genel otomobil algısını da ye­niden tanımlıyor.

Porsche’nin daha önce SUV segmen­tinde Porsche Ca­yenne ile yakaladı­ğı başarıyı Porsche Macan ile pekiş­tirmesi, markanın geleneksel çizgile­rinin dışına çıkma konusundaki cesa­retini ortaya koymuş­tu. Elektrifikasyon sürecinde de benzer bir yaklaşım sergi­leyen marka, bu kez tamamen elektrikli Cayenne ile sahnede.

Barcelona–Andorra hattında performans testi

Yeni Cayenne Electric ve Ca­yenne Turbo Electric model­leri, İspanya’da Barcelona ile Andorra arasında gerçekleşti­rilen yaklaşık 300 kilometre­lik bir sürüşte test edildi. Özel­likle Turbo Electric versiyon, 1.156 HP güç ve 1.500 Nm tork ile dikkat çekiyor.

0’dan 100 km/s hıza yalnız­ca 2.4 saniyede ulaşan model, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7.4 saniyede tamamlıyor. Bu değerler, birçok kompakt sınıf otomobilin 0-100 performan­sından daha hızlı bir ivmelen­meye işaret ediyor. Direksiyon üzerindeki “overtake” fonksi­yonu ise anlık olarak 176 HP ek güç sağlayarak sürüş deneyimi­ni daha da agresif hale getiriyor.

Konfor, teknoloji ve günlük kullanım

İç mekânda 14.9 inçlik multimedya ekranı, dijital sürücü paneli ve yolcu ekranı dikkat çekerken, head-up display sayesinde sürüş bilgileri doğrudan görüş alanına yansıtılıyor. 20 ila 22 inç arasında değişen jant seçenekleri ve Matrix LED farlar, tasarım ve işlevselliği bir araya getiriyor.

Elektrikli otomobillerde giderek standart hale gelen ön bagaj (frunk) çözümü de modelde yer alırken, 781 ile 1.588 litre arasında değişen bagaj hacmi aile kullanımına da hitap ediyor.

Porsche, Cayenne model ailesinde elektrikli versiyonların yanı sıra içten yanmalı ve hibrit seçenekleri de sunmaya devam edecek. Benzer şekilde Lamborghini ve Ferrari gibi markaların da SUV ve elektrikli modellere yönelmesi, lüks otomobil dünyasında dönüşümün kalıcı hale geldiğini gösteriyor.

800 volt mimari ve ileri teknoloji

Model, 800 voltluk elektrik altyapısı üzerine inşa edilirken, 11 ve 22 kW AC şarj seçeneklerinin yanı sıra kablosuz şarj desteği de sunuyor. 400 kW’a kadar hızlı şarj kapasitesi bulunan araç, 642 kilometreye kadar menzil vadediyor. Formula E teknolojisinden ilham alan rejeneratif frenleme sistemi ise yüzde 97’ye varan enerji geri kazanımı sağlayabiliyor.

Aerodinamik açıdan da dikkat çeken model, 0.25 Cd sürtünme katsayısıyla SUV sınıfında oldukça iddialı bir değer sunuyor. Araç, önceki nesle kıyasla 55 mm daha uzun bir gövdeye sahip.

King Seiko’dan titanyum dokunuş

Seiko’nun ikonik alt markası King Seiko, VANAC koleksiyonunu üç yeni titanyum modelle güncelliyor. Hafiflik, dayanıklılık ve modern tasarım çizgisi, koleksiyonun sportif karakterini yeniden tanımlıyor

Japon saatçiliğinin kök­lü temsilcilerinden Se­iko’nun üst segment odaklı markası King Seiko, 1970’le­rin dikkat çekici tasarım kod­larını günümüze taşıyan VA­NAC serisini yeni modellerle genişletiyor. İlk kez 1972 yı­lında tanıtılan ve döneminin cesur renk paletiyle öne çıkan seri, yeniden yorumlanan ta­sarım diliyle çağdaş saatçilik­teki yerini sağlamlaştırıyor.

Yeni modellerde kullanılan titanyum kasa ve bilezik, pas­lanmaz çeliğe kıyasla yakla­şık yüzde 40 daha düşük ağır­lık sunarak günlük kullanım­da belirgin bir konfor sağlıyor. VANAC serisinin karakteris­tik keskin hatları, akıcı geçiş­leri ve bezelsiz tasarımı koru­nurken; entegre bilezik yapısı ergonomiyi ön plana çıkarıyor.

Parlak cilalı yüzeylerle fır­çalanmış detayların kontras­tı, titanyumun doğal koyu to­nuyla birleşerek modele daha teknik ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Üçlü katlanır toka sistemi ise güvenli kul­lanım sunan önemli detaylar­dan biri olarak öne çıkıyor.

8L45 kalibre ile yüksek performans

Saatin kalbinde, Seiko’nun güncel mekanik kalibrelerin­den biri olan 8L45 yer alıyor. Yaklaşık 72 saatlik güç rezer­vi sunan mekanizma, günlük +10 / -5 saniye hassasiyet de­ğerleriyle segmentinde güçlü bir performans vadediyor.

Safir cam arka kapaktan iz­lenebilen mekanizma; dalga motifli salınım ağırlığı ve köp­rü detaylarıyla teknik oldu­ğu kadar estetik bir deneyim de sunuyor. Yeni VANAC mo­delleri mor, gri ve siyah olmak üzere üç farklı kadran seçene­ğiyle sunuluyor. Her bir renk, Japonya’nın başkenti Tok­yo’nun farklı atmosferlerini yansıtacak şekilde tasarlandı.

Şehrin ufuk çizgisi ve oto­yol akışından ilham alan kad­ran desenleri, merkezden yayı­lan yatay çizgilerle dinamizmi vurguluyor. Lumibrite kapla­malı indeksler, üç boyutlu hal­ka yapısı üzerinde konumlan­dırılarak hem derinlik hissi hem de yüksek okunabilirlik sağlıyor. HKF001, HKF002 ve HKF003 referans numarala­rıyla sunulacak yeni King Sei­ko VANAC titanyum modeller, Temmuz 2026 itibarıyla Seiko butiklerinde ve dünya genelin­deki seçkin satış noktalarında satışa sunulacak.