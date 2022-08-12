2014 yılında bu köşede Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin CDS’lerini karşılaştırmışım…

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“Türkiye’nin CDS’i konuşuluyor…

Bir yıl önce 119’a kadar düşen CDS’in dün itibariyle 242’ye kadar çıkması, korkutuyor…

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2012’nin ortasında İtalya 600’lü CDS oranına yaklaşmıştı…

Yani bulduğu kredilere “6 puan fazla” faiz ödüyordu…

Aynı dönem İspanya 600’lü seviyeleri aşmıştı…

Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’yı söylemeyelim hiç… 1000’i aşan CDS’leri nedeniyle ‘batacak ülkeler’ olarak anılıyordu…

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İtalya ve İspanya’nın CDS’leri bugün itibariyle 128’e kadar düştü…

İtalya dün tarihi dip faiz oranıyla borçlandı…

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Geçtiğimiz yıl ‘Batacak’, ‘Borcunu ödeyemeyecek’ çığlıklarının yankıları arasında İtalya’da çalışma yapmıştık...

İtalyan sanayicilerle sohbet etme ve üç önemli kentinde genel havayı koklama fırsatı bulmuştuk…

Gördüklerimizi de bu köşede anlatmış, şöyle demiştik: “İtalya’nın eksileri var…

En önemlisi siyasi birlikteliğin olmaması…

Bu nedenle çelişkili yasalarla baş başa kalınması…”

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Devam etmişiz: “Ancak eksileri kadar, artıları da var İtalya’nın…

Öncelikle çalışma kültürü var. Bilgi, disiplin, eğitim var…”

VELHASIL…

İtalya’nın 2012 yılında 600 yaklaşan CDS’ini düşüren ayrıcalıklarından birkaçını da sıralamışım:

“Dünyaca ünlü markalar, siyasî ve ekonomik yapı sayesinde değil, bu yapıya rağmen, eğitimiyle/kültürüyle kazanıyor… Havalimanlarında ve sanayi bölgelerinde sabahın 5’inde dahi hareket, trafi k ve koşuşturma var… En yüksek dağların zirvesinin dahi değerlendirildiği ekili alanları var… En lüks semtlerinde dahi yerli, küçük ve tasarrufl u arabaların ve motosikletlerin keskin sayısal üstünlüğü var…

Bu nedenle tasarruf var…

Kısacası İtalya’da, dünya ihracat sıralamasında ilk 5’te olmanın tesadüf olmadığını gösteren şeyler var.”