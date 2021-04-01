CE işaretinin dış ticaretteki uygulamaları

Sayın DÜNYA okurları, ürünlerde CE işaretine oldukça detaylı mevzuat düzenlemeleri bulunuyor.

Ürüne ilişkin teknik düzenleme kavramı; ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı ifade ediyor

İmalatçı ilgili teknik düzenlemenin ayrıntılar içerdiği bilinmekle beraber İthalatçı;

- İmalatçının yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmek, ürünün “CE” işaretini taşıdığını teyit etmek, AT uygunluk beyanının bir örneğini bulundurmak ve yetkili kuruluşa sunmak, teknik dosyanın bir örneğini yetkili kuruluşa sağlamakla, yükümlüdür.

- İmalatçı “CE” işaretini ürüne koymak suretiyle, Ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu, ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu, beyan etmiş sayılır.

- “CE” işareti; Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere, görünür, okunabilir, silinmeyecek şekilde, ürün piyasaya arz edilmeden önce, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

- Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e; Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi), Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi, Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi, Gümrük Beyannamesi, Fatura veya proforma fatura, AT Uygunluk Beyanı, yüklenmesi gerekiyor.

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile bazı muafiyetler ve istisnalar tanınmış bulunuyor. Örneğin; A.TR Dolaşım Belgeli ürünler, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ürünler, geri gelen eşya için, AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ithal edecekleri belirtilen ürünler.

Bir sonraki yazımda, CE işaretinin ihracatçılar bakımından önemini kaleme alacağımın bilinmesini isterim.