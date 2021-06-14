Cebimiz ÜFE ile TÜFE’nin çapraz ateşinde

Ankara Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan; “son dönemde üretici ve tüketici fiyatları arasında artan makas bizi oldukça rahatsız ediyor” diyor. Sadece Elvan’ı mı? Hepimiz bu makastan rahatsız oluyor, hatta uykularımız kaçıyor.

Zira üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas, kapanmaya meyledecek, birbirine yakınsayacak. Sorun, şu anda biri diğerinin iki katı olan bu oranların, nerede buluşacağıdır. Makasın kapanacağı kavşak, tüketici enflasyonunun 2 adım yukarı giderken üretici fiyatlarının ancak 1 adım ineceği gerçeğidir. Hatırlatalım; TÜFE 38.33 ve ÜFE 16.59 düzeyinde ve aralarında 21 puanlık makas var.

Eğer yurtdışından olağanüstü bir enfl asyon ithali olmaz ve yurtiçi enfl asyon için temenni dışında adım atılmaz ise iki endeksin mehter yürüyüşü, 7 ay sonra %29 kavşağında kesişecek.

100 liralık maaş nasıl eryor?

Aldığımız 100 liralık maaş Ocakta %1,68, Şubatta %0,91, Martta %1,08, Nisanda %1,68, Mayısta %0,89 azalıverdi. Görünen; oranlar ufak oynasa da varlıklarını koruduklarıdır.

Makas tek değil ki…

Sadece ÜFE TÜFE makası değil, faiz-enfl asyon, faiz -dolar makası da rahatsız edici boyutta... Makasları açılmasının faili meçhul olabilir ama muhatabının cebimizdeki 100 liralık maaş olacağını unutmayalım.

Enflasyon yükselince ne olur?

1-Fiyatlar artar, pahalılık olur.

2-Ülkenin parası değer kaybeder.

3-Riskler artar rekabet gücü düşer.

4-Fiyatlar gelirlerden daha fazla

artınca alım gücü azalır.

5-Refah geriler, enfl asyona bağlı

faiz tırmanır.

not

CEPTEN ÇALAN HIRSIZ İLE YAŞAMAK

Üstelik hırsıza para yetiştirmek için daha fazla çalışmak zorunda kalmak...

Siz de sıkılmadınız mı bu yapışkan ve yüksek enflasyondan? Etiketlerin

kırbaçla düzeleceğ yok. Kaldı k piyasa ekonomisinde yasa ekonomsi çalışmıyor.

O halde? Kayıp yıllar 90’larda 3 haneye varacak kadar tırmanan enflasyon, daha

fazla şahlanmadan gerçekçi tedbir, kapsayıcı çözüm ve güvenilir uygulayıcı

arasak iyi olacak.