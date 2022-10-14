Çekiçli protestoya Şentop’tan tepki:  Kınama cezası gerektiren bir eylem

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefetin “sansür düzenlemesi’ olarak tanımladığı tartışmalı dezenformasyonla mücadele yasa teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay kürsüde cep telefonu kırarak teklifi protesto etti.

Yasa teklifinin önceki gün geç saatlere kadar süren görüşmelerinde kürsüye gelen Erbay, “Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor, ben buradan 15 yaşında, 16-17 yaşında ve özellikle 2023'te Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum: İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti alamıyorsunuz. Bunun sebebi de bu AKP iktidarı ve maalesef peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var cebinizdeki telefonlar; Instagram var, Facebook var, YouTube var, orada haberleşiyorsunuz. Eğer, buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz” dedi.

Daha sonra Erbaş, cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. CHP’li Erbay’ın çekiçli protestona ilişkin Meclis’te soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi oya sunması gereken bir durum. Öyle bir aletle, Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi ve veya üstünün aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım” dedi.

Şentop, CHP’li Erbay’ın kürsüye zarar verdiğini belirterek, “Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, bununda tazmini kendisinden talep edilir. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, Meclisimizde herkes isteği gibi söz alabilir. Başka arayışlar içine girmek yanlış” değerlendirmesi yaptı.

“Başörtüsünü anayasa ile teminat almak doğru olur”

Başörtüsü konusunda CHP’nin verdiği yasa teklifi ve AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü anayasa değişikliği için CHP’nin teklifi ve AK Parti’nin anayasa değişikliği teklifi hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Şentop, “Bu konu çözülmüş bir konu. Herhangi hukuki düzenleme yapılmadan, genel bir mutabakatla bu bir sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre şahsen herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Bu tabii bir haktır. Başı açık olmak için kanun anayasa gerekmiyor. Örtülü olmak için de gerekmez. Bu Anayasa’ya bağlı ya da kanundan kaynaklanan bir hak değildir. Anayasa ötesi bir haktır, demiştim. Ancak bazı tartışmalar ortaya çıkınca bunun kanunla yapılması doğru değil, diye düşünüyorum. O zaman kanuna dayalı serbestlik haline getirdiğinizde, daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bu bakımdan daha güvenceli olan anayasadaki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur kanaatindeyim” dedi.