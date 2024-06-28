Çekirdek işlerin ötesine geçiş
Günümüz iş dünyasında şirketler, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve rekabet avantajını korumak için çekirdek işlerinin ötesine geçme stratejilerine yöneliyorlar.
Bu stratejiler, yeni iş kollarına yatırım yaparak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, riskleri dağıtmak ve pazardaki konumlarını güçlendirmek amacıyla benimseniyor. McKinsey & Company’nin 2023 yılında yayımladığı “Corporate Diversification Strategies” raporuna göre, genişleyen şirketlerin yüzde 75’i yeni iş kollarında başarılı olurken geri kalan yüzde 25’i çeşitli zorluklarla karşılaşıyor.
PwC’nin 2022 Global CEO Survey sonuçlarına göre, yeni iş kollarına yapılan yatırımların ortalama geri dönüş oranı yüzde 12 olarak tespit edilmişti. Bu oran, şirketlerin uzun vadeli stratejik planlarının başarıya ulaşmasında yeni iş kollarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Dünyadan örnekler
Dünya çapında en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon, çekirdek iş modelinin ötesine geçerek bulut bilişim (AWS) ve medya-eğlence (Amazon Prime) alanlarına yatırım yaptı. AWS, Amazon’un en kârlı iş kollarından biri haline gelirken Amazon Prime ise müşteri sadakatini artırarak perakende satışlarını destekledi.
Bu stratejik genişlemeler, Amazon’un uzun vadeli büyüme hedeflerini desteklerken, gelirlerini çeşitlendirdi ve yatırım geri dönüş oranını artırdı. Alphabet, Google’ın ana şirketi olarak çekirdek arama motoru ve reklamcılık işlerinin ötesine geçerek otonom araçlar (Waymo) ve sağlık teknolojileri (Verily) gibi alanlara yatırım yaptı. Waymo, sürücüsüz araç teknolojilerinde lider bir oyuncu olarak dikkat çekerken, Verily sağlık verileri ve dijital sağlık çözümleri üzerinde çalışıyor. Bu çeşitlendirme stratejisi, Alphabet’in teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir büyüme konusundaki taahhüdünü yansıtıyor.
Samsung, elektronik ve mobil cihazlar alanındaki liderliğinin ötesine geçerek biyoteknoloji ve yapay zeka gibi yenilikçi alanlara yatırım yapıyor. Samsung Biologics, biyoteknoloji alanında önemli bir oyuncu haline gelerek üretiminde uzmanlaştı. Aynı zamanda Samsung’un yapay zeka teknolojileri üzerinde yaptığı yatırımlar, şirketin gelecekteki büyüme stratejilerini destekliyor.
Büyüme için kritik
Peki, şirketler neden çekirdek işlerinin ötesine geçiyorlar? Bunun başlıca nedenlerinden biri, gelir çeşitlendirmesi yaparak ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmek. Yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajını koruma ve artırma, yeni pazarların ve müşteri segmentlerinin keşfedilmesi, teknolojik ilerlemeleri takip ederek iş modellerini güncelleme ve modernizasyon da diğer önemli nedenler arasında yer alıyor. İnovasyon alanında önde gelen isimlerden biri olan Prof. Clayton M. Christensen, “The Innovator’s Dilemma” adlı kitabında şirketlerin neden yeni iş kollarına yatırım yapmaları gerektiğini ve bu yatırımların nasıl başarılı olabileceğini anlatıyor.
Christensen, başarılı şirketlerin inovasyona açık olmaları gerektiğini vurgulayarak çekirdek işlerinin ötesine geçmenin uzun vadeli büyüme için kritik olduğunu belirtiyor. Christensen’a göre, mevcut iş modellerine sıkışıp kalan şirketler piyasa değişikliklerine ayak uydurmakta zorlanabilirler ve bu da onların rekabet avantajlarını kaybetmelerine yol açabilir.
Christensen, şirketlerin “yıkıcı yenilik” olarak adlandırdığı yeniliklere yatırım yapmalarını ve bu yeniliklerin başlangıçta mevcut pazarlarda düşük performans gösterse bile uzun vadede büyük fırsatlar sunabileceğini savunur. Christensen, örnek olarak büyük disk sürücü üreticilerinin daha küçük sürücülere yatırım yapmamalarını ve bu nedenle pazar liderliklerini kaybetmelerini gösterir.
Aynı şekilde, dijital kamera teknolojisine yatırım yapmayan geleneksel fotoğraf makinesi üreticileri de benzer bir kaderi paylaşmıştır. Christensen’ın araştırmaları, sadece mevcut iş modellerini optimize etmenin yeterli olmadığını aynı zamanda gelecekteki pazar ihtiyaçlarını ve teknolojik yenilikleri de dikkate alarak stratejik planlar yapılması gerektiğini vurgular. Bu nedenle, şirketlerin inovasyon kültürünü benimsemeleri ve yeni iş kollarına yatırım yapmaları, uzun vadeli başarı için vazgeçilmezdir.
Mavi Okyanus stratejisinin efsane yazarları Prof. Chan Kim ve Prof. Renee Mauborgne, “Beyond Disruption” adlı son kitaplarında inovasyonun yıkıcı olmak zorunda olmadığını savunarak Christensen’in “yıkıcı yenilik” teorisine alternatif bir bakış açısı sunuyorlar. Kim ve Mauborgne, şirketlerin yeni pazar alanları (mavi okyanuslar) yaratarak ve rekabetin olmadığı yerlerde faaliyet göstererek başarılı olabileceklerini öne sürüyorlar. Bu strateji, mevcut pazarları bölmek yerine, tamamen yeni talep yaratmayı ve mevcut rekabetin dışına çıkmayı hedefliyor.
Christensen’in yıkıcı yenilik vurgusu, mevcut pazarlarda derin değişiklikler yapmayı önerirken, Kim ve Mauborgne’nin yaklaşımı, rekabetin olmadığı yeni alanlara odaklanmayı teşvik ediyor. Ancak her iki yaklaşım da inovasyonun ve yeni iş kollarına yapılan yatırımların, şirketlerin uzun vadeli başarısı için kritik olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak, şirketlerin çekirdek işlerinin ötesine geçme stratejileri, uzun vadeli başarı için kritik bir öneme sahip. Doğru stratejiler ve analizlerle, şirketler yeni iş kollarında başarı elde edebilir ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilirler.