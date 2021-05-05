Çekya ile dış ticaret 3.9 milyar dolara çıktı ama 720 milyon dolar açık var

TÜRKİYE’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, bilgi notu ve fotoğraflar gönderdi:

- Prag Belediyesi, BMC’den aldığı otobüsleri toplu taşıma filosuna kattı.

Egemen Bağış, 5 otobüsün Prag Belediyesi’ne teslim törenine Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt’le birlikte katıldığını belirtti:

- Prag Belediyesi’ne 5 BMC otobüsün satışı Çekya’da faaliyet gösteren BusPlan firması CEO’su Fatih Kaplan ve Çek ortağının girişimleriyle gerçekleşti.

Bağış, törende şu mesajı verdi:

- Türk otobüslerinin Prag’da toplu taşımada kullanılacak olması memnuniyet verici bir gelişme. Temsa’dan sonra Prag’da BMC’nin otobüsleri de Prag yollarında hizmet verecek.

Bu noktada Türkiye-Çekya ikili dış ticaret hacmi üzerinde durdu:

- COVID-19 sürecine rağmen ikili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 12 arttı, 3.9 milyar dolara çıktı. 5 milyar dolarlık hedefe biraz daha yaklaştık.

Bağış, ardından Prag Ticaret Müşavirliği’nin hazırladığı “Çekya Raporu”nu gönderdi. Raporda önce Çekya ekonomisi ile ilgili veriler özetlendi:

• 2019 yılında yüzde 2.3 büyüyen Çekya ekonomisi, COVID-19’un olumsuz yansımalarıyla birlikte 2020’de yüzde 5.6 küçüldü. Pandemi öncesine dönüşün 3 yıl alacağı tahmin ediliyor.

• Çekya’da 2019’da yüzde 2.8 olan yıllık enflasyon, 2020’de yüzde 3.2’ye çıktı. İşsizlik de 2020’de yüzde 2.58’e yükseldi.

• Ülkenin 2019’da 198.4 milyar dolar olan ihracatı, 2020’de 190.8 milyar dolara indi. İthalatı da 2019’da 175.6 milyar dolar iken 2020’de 169.1 milyar dolara düştü.

Ardından Çekya ile ikili ticaret hacmimizin özet tablosuna yer verildi:

• 2017: Çekya’dan ithalatımız 2.3 milyar dolar, ihracatımız 1.6 milyar dolar. Açık 717 milyon dolar.

• 2018: Çekya’dan ithalatımız 2.2 milyar dolar, ihracatımız 1.7 milyar dolar. Açık 498 milyon dolar.

• 2019: Çekya’dan ithalatımız 1.9 milyar dolar, ihracatımız 1.7 milyar dolar. Açık 252 milyon dolar.

• 2020: Çekya’dan ithalatımız 2.3 milyar dolar, ihracatımız 1.6 milyar dolar. Açık 720 milyon dolar.

Çekya’nın genel ihracatında 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 896 artış gösteren ürünler dikkatimi çekti:

• Binek otomobiller ve yarış arabaları dahil olmak üzere öncelikle 10’dan fazla kişinin taşınması için tasarlanmış motorlu araçlar.

Aynı ürün sınıfında Çekya’dan ithalatımız ve bizim ülkeye ihracatımıza baktım:

• GTİP 87033219: Genel olarak 10’dan fazla kişinin taşınması için tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar:

- Çekya’dan ithalatımız: 360.2 milyon dolar

- Çekya’ya ihracatımız: 53.1 milyon dolar.

Yani, Çekya ile 720 milyon dolarlık dış ticaret açığımızın 307 milyon dolarlık bölümünü “10’dan fazla kişinin taşınması için tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer motorlu araçlar” oluşturuyor.

Ülkenin en zengin iş insanı Peter Kellner’in PPF Holding’inin Temsa’ya yüzde 50 ortak olması, Türkiye’de üretilen otobüslere, diğer motorlu taşıtlara Çekya’nın kapısının daha fazla açılmasını tetikler mi?

Çekya ile dış ticaretimizdeki açığın otomotiv tarafının kapanması söz konusu olur mu?

Kayseri’den 55 ülkeye keçe ihraç ediyor

BAŞKAN Tahir Nursaçan’ın davetiyle Hakan Güldağ’la birlikte gittiğimiz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bazı tesisleri gezerken Milkay Teknik Tekstil A.Ş.’nin fabrikasına da uğradık.

Tahir Nursaçan’ın 1994’te İtalyan ortakla kurduğu, daha sonra aile şirketi olarak yoluna devam eden Milkay’da bizi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Nursaçan karşıladı:

- Biz aslında bir geri dönüşüm tesisiyiz. Tekstil-konfeksiyon sektörünün atıklarını alıp keçe üretiminde kullanıyoruz.

Ürettikleri keçenin kullanım alanlarından örnekler sıraladı:

- Yatak üretiminde, otomotiv sektöründe kullanılıyor. İzolasyon malzemesi olarak değerlendiriliyor.

Kullandıkları tekstil-konfeksiyon atığı miktarına işaret etti:

- Yılda 60-90 bin ton tekstil atığını değerlendiriyoruz.

Şirketin adını merak ettim, Tahir Nursaçan anlattı:

- İtalyan ortağımız Milano merkezli idi. Milano ve Kayseri’nin ilk 3’er harflerini birleştirdik, “Milkay” dedik.

Şirketin ihracatını sordum, Abdullah Nursaçan paylaştı:

- 2020’de 10 milyon dolarlık ihracat yaptık. Ciromuzun yüzde 45’i ihracattan oluşuyor. 50-55 ülkeye ihracatımız var.

Mekan, eğitim desteği arayan girişimci bize gelsin

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın ev sahipliğindeki online sahur buluşmasında iş fikri olan girişimcilere, start-up’lara verdikleri desteği anlattı:

- İTO olarak kurduğumuz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) bugüne kadar 11 bini aşkın iş fikri olan genç girişimciye imkan sağlandı. BTM’de start-up’ların kurdukları şirketlerin değer artışlarını, hisse satışları yaptıklarını görüyoruz. BTM, girişimciler, start-up’lar için sıçrama tahtası oldu.

Ardından Teknopark İstanbul’a değindi:

- Teknopark İstanbul’da Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte İTO da ana ortak. Şu anda 347 firma faaliyet gösteriyor. 7 bine yakın Ar-Ge personeline istihdam sağlanıyor. Teknopark İstanbul’da “kuluçka merkezi” ve “start-up merkezi” de devreye girecek. Mekan, eğitim, destek ihtiyacı olan genç girişimcileri bekliyoruz.