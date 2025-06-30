Çekyalı sağlık devi, Bahçeci’yle Türkiye’ye geldi

Avrupa’nın en önemli sağlık kuruluşlarından FutureLife Group, Türkiye’ye adım attı. Kadın sağlığı, üreme ve genetik konularında Avrupa’nın 15 ülkesinde klinik ve şubeleri bulunan Çekyalı dev, bu alanda Türkiye’nin en önemli gruplarından Bahçeci’ye ortak oldu.

Türk sağlık sektörü, son yıllarda özellikle Avru­pa, Amerika ve Asyalı devlerin en fazla ilgi gösterdi­ği alanlardan biri. Türkiye’nin önde gelen hastaneleri, ilaç şirketlerini satın alan, şirket kuran, ortaklık yapan yaban­cı devler, üretim konusuna da odaklanmış durumda. Geçti­ğimiz hafta dünyanın önem­li dağıtım ve koruma tekno­loji şirketlerinden ABD’li Ap­tar, aerasol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pompaları üre­timinde 34 yıllık geçmişe sa­hip güzellik ambalajı üreticisi 7M’i satın alarak Türkiye pa­zarına girmişti.

Şimdi, Avru­pa’nın en önemli sağlık kuru­luşlarından FutureLife Group, Türkiye’ye adım attı. Kadın sağlığı, üreme ve genetik ko­nularında Avrupa’nın 15 ül­kesinde klinik ve şubeleri bu­lunan Çekyalı dev, bu alanda Türkiye’nin en önemli grupla­rından Bahçeci’ye ortak oldu. Resmi kurumların onay ver­mesiyle birlikte Bahçeci Sağ­lık Hizmetleri AŞ ve Bahçeci Kadın Sağlığı Tıp Merkezleri AŞ üzerindeki ortak kontrol, Çekyalı şirkete ait FL Turkey Sağlık Hizmetleri AŞ ve Bah­çeci Ailesi’ne geçmiş oldu.

16 ülkede 59 klinik ve hastanesi var

Üremeye yardımcı tedavi­ler alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından Bahçe­ci Sağlık Grubu, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te de faali­yet gösteriyor. Yaklaşık otuz yıldır hizmet veren Bahçeci Sağlık Grubu, geçen yıl ABD’li Newsweek dergisi tarafından yapılan araştırmada dünyanın en iyi 3 tüp bebek merkezin­den biri seçildi.

Bahçeci’ye ortak olan Futu­reLife Group ise 2014 yılın­da kurulan Prag’da kuruldu. 600’ü doktor toplamda 2 bin 100 çalışana sahip FutureLi­fe Group’un 59 kliniği ve has­tanesi bulunuyor. Türk şirke­tine ortak olan Çekyalı şirket için, Bahçeci oldukça önem­li zira, yapılan ortaklıkla Fu­tureLife, Türkiye ile birlikte Kosova, Bulgaristan ve Bos­na-Hersek’e de adım attı. Da­ha önce 12 ülkede faaliyet gösteren Prag merkezli Futu­reLife Group, Bahçeci Grubu ile birlikte faaliyet gösterdi­ği ülke sayısını 16’ya çıkardı. Toplamda en fazla şube ağı da Çekya dışında Türkiye’de ol­du. Bahçeci Grubu’nun yurt­dışındaki 3 şubesinin dışında 6 şubesi bulunuyor.

“Türkiye stratejik pazarımız”

FutureLife CEO'su Francis­co Lobbosco, “Bahçeci Gru­bu'nu FutureLife ailesine kat­maktan büyük mutluluk duyu­yoruz. Bu, Avrupa ve ötesindeki en iyi tüp bebek merkezlerini bir araya getirme vizyonumuz doğrultusunda önemli bir dö­nüm noktasıdır. Bahçeci'nin büyüklüğü, itibarı ve güçlü geç­mişi, FutureLife'ın 12 ülkedeki varlığını güçlendirecek ve yıl­lık toplam IVF döngü sayımı­zı 73.000'e çıkaracaktır.

Dün­ya standartlarındaki klinikle­ri, araştırmaya olan bağlılıkları ve operasyonel mükemmeliyet anlayışları, FutureLife'ın her hastaya en yüksek kalitede ba­kım sunma misyonuyla tam uyum içindedir. Türkiye, hem yerel hem de uluslararası has­talar açısından üreme sağlığı alanında son derece stratejik bir pazardır. Bahçeci'nin yete­nekli ekibiyle birlikte çalışmak ve bu güçlü mirası geleceğe ta­şımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bahçeci Grubu CEO'su Hamdi Bahçeci, “Bu işbirli­ği ile erişim alanımızı geniş­letmek, yeni yatırımlar ger­çekleştirmek ve dünya çapın­da hastalarımıza umut olmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.