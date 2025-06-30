Çekyalı sağlık devi, Bahçeci’yle Türkiye’ye geldi
Avrupa’nın en önemli sağlık kuruluşlarından FutureLife Group, Türkiye’ye adım attı. Kadın sağlığı, üreme ve genetik konularında Avrupa’nın 15 ülkesinde klinik ve şubeleri bulunan Çekyalı dev, bu alanda Türkiye’nin en önemli gruplarından Bahçeci’ye ortak oldu.
Türk sağlık sektörü, son yıllarda özellikle Avrupa, Amerika ve Asyalı devlerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri. Türkiye’nin önde gelen hastaneleri, ilaç şirketlerini satın alan, şirket kuran, ortaklık yapan yabancı devler, üretim konusuna da odaklanmış durumda. Geçtiğimiz hafta dünyanın önemli dağıtım ve koruma teknoloji şirketlerinden ABD’li Aptar, aerasol valfleri, aktüatör, sprey ve losyon pompaları üretiminde 34 yıllık geçmişe sahip güzellik ambalajı üreticisi 7M’i satın alarak Türkiye pazarına girmişti.
Şimdi, Avrupa’nın en önemli sağlık kuruluşlarından FutureLife Group, Türkiye’ye adım attı. Kadın sağlığı, üreme ve genetik konularında Avrupa’nın 15 ülkesinde klinik ve şubeleri bulunan Çekyalı dev, bu alanda Türkiye’nin en önemli gruplarından Bahçeci’ye ortak oldu. Resmi kurumların onay vermesiyle birlikte Bahçeci Sağlık Hizmetleri AŞ ve Bahçeci Kadın Sağlığı Tıp Merkezleri AŞ üzerindeki ortak kontrol, Çekyalı şirkete ait FL Turkey Sağlık Hizmetleri AŞ ve Bahçeci Ailesi’ne geçmiş oldu.
16 ülkede 59 klinik ve hastanesi var
Üremeye yardımcı tedaviler alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından Bahçeci Sağlık Grubu, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te de faaliyet gösteriyor. Yaklaşık otuz yıldır hizmet veren Bahçeci Sağlık Grubu, geçen yıl ABD’li Newsweek dergisi tarafından yapılan araştırmada dünyanın en iyi 3 tüp bebek merkezinden biri seçildi.
Bahçeci’ye ortak olan FutureLife Group ise 2014 yılında kurulan Prag’da kuruldu. 600’ü doktor toplamda 2 bin 100 çalışana sahip FutureLife Group’un 59 kliniği ve hastanesi bulunuyor. Türk şirketine ortak olan Çekyalı şirket için, Bahçeci oldukça önemli zira, yapılan ortaklıkla FutureLife, Türkiye ile birlikte Kosova, Bulgaristan ve Bosna-Hersek’e de adım attı. Daha önce 12 ülkede faaliyet gösteren Prag merkezli FutureLife Group, Bahçeci Grubu ile birlikte faaliyet gösterdiği ülke sayısını 16’ya çıkardı. Toplamda en fazla şube ağı da Çekya dışında Türkiye’de oldu. Bahçeci Grubu’nun yurtdışındaki 3 şubesinin dışında 6 şubesi bulunuyor.
“Türkiye stratejik pazarımız”
FutureLife CEO'su Francisco Lobbosco, “Bahçeci Grubu'nu FutureLife ailesine katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Avrupa ve ötesindeki en iyi tüp bebek merkezlerini bir araya getirme vizyonumuz doğrultusunda önemli bir dönüm noktasıdır. Bahçeci'nin büyüklüğü, itibarı ve güçlü geçmişi, FutureLife'ın 12 ülkedeki varlığını güçlendirecek ve yıllık toplam IVF döngü sayımızı 73.000'e çıkaracaktır.
Dünya standartlarındaki klinikleri, araştırmaya olan bağlılıkları ve operasyonel mükemmeliyet anlayışları, FutureLife'ın her hastaya en yüksek kalitede bakım sunma misyonuyla tam uyum içindedir. Türkiye, hem yerel hem de uluslararası hastalar açısından üreme sağlığı alanında son derece stratejik bir pazardır. Bahçeci'nin yetenekli ekibiyle birlikte çalışmak ve bu güçlü mirası geleceğe taşımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bahçeci Grubu CEO'su Hamdi Bahçeci, “Bu işbirliği ile erişim alanımızı genişletmek, yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve dünya çapında hastalarımıza umut olmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.