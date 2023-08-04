Celal Aras’ın öngörüsü ile kurduğu Aras Kargo bugün sektörünün en büyüklerinden

Bu hafta çok sevdiğim dostlarımdan Elif İnci Aras ile sohbet ettik. İki iş insanı olarak ülke ekonomisi, lojistiğin gelecek vizyonu ve Aras Holding’in alanı ile ilgili stratejilerini konuştuk. Kendisine birçok sorum oldu. Aras Holding’in kuruluş hikayesi, değişim ve dönüşüm süreçleri, yönetim yapısı ve hedefleri ile ilgili…Gelin şimdi bunları Elif İnci Aras’tan duyduğum şekli ile sizlerle paylaşayım.

Kurucuları Celal Aras, yakın arkadaşları ile ortak bir yapı oluşturarak Evdaş'ı faaliyete geçirdikten tam iki yıl sonra 1979 yılında tek ortak olarak Aras Dağıtım ve Pazarlama’yı kuruyor.

Aras Dağıtım ve Pazarlama, hepimizin malumu olduğu gibi 10 yıl boyunca büyük bir gelişme kaydediyor. Kurucu Celal Aras, gözlemci ve analitik bir iş insanı olarak, stok maliyetleri yüzünden sıkıntı yaşayan sektörleri merceğine alıyor ve dağıtım ağı gücünü kullanmaya karar veriyor. Ve o gün Türkiye'nin en büyük taşımacılık kuruluşlarından biri olan Aras Kargo'nun temellerini atıyor. Celal Aras ülke için katma değer yaratma vizyonu ile kurduğu şirketinde kaliteli hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinden asla ödün vermiyor.

Kaptan koltuğunda Barış Baran Aras oturuyor

Tam 44 yıl önce başlayan yolculuğun kaptan koltuğunda bugün şirketin ikinci kuşak temsilcisi Barış Baran Aras oturuyor. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak işin operasyonel verimliliğini artıracak yeni yatırımları ile de sık sık gündeme gelen Barış Baran Aras’ın en büyük destekçisi Elif İnci Aras. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras yıllık hedefler, şirket büyümeleri ve yatırımlarla birebir ilgilenirken, yatırımların sağlıklı yapılabilmesi adına yürütülen Ar-ge çalışmaları ve planlanması tarafında üç yıl önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirilen Elif İnci Aras aktif rol oynuyor.

“Çift haneli büyümeyi bu yıl da sürdürmek istiyoruz”

Her geçen gün büyüyen e-ticaret pazarı nedeniyle önemli ölçüde talep gören online alışveriş tarafında lojistik sisteminin daha da önemli olduğunun altını çizen Elif İnci Aras: “Daha önce kargo şirketimiz olan Fillo Logistics’ i cadde ve AVM lojistiğinde ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için lojistik şirketine dönüştürdük. Geçen yıllarda bu şirketimiz, cadde mağazalarının da gelişimi ile birlikte çok hızlı büyüdü.

Diğer taraftan, öne çıkan yeni trendleri profesyonel yöneticilerimiz ile değerlendiriyor, hedef ve planların ne ölçüde değiştiğinin analizini yapıyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme ve IT altyapı yatırımları, operasyonel tecrübe ve yetkinliğimizle birlikte çift haneli büyüme başarısına imza atıyoruz. Bu başarı grafiğini bu yıl da devam ettirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Ekonomik konjonktür, ülkenin ve hatta globalin içinde yaşanan finansal zorlukların kargo sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çeken Aras, bu etkinin kendi taraflarında her zaman olumsuz değil bazen olumlu yönde de katkı sunduğunu ifade ediyor. Yılın başında yapılan doğru planlama ve öngörüler sayesinde hedeflerdeki sapmaların en aza indirilebildiğini ve uzun yıllardır sektörde olmanın sağladığı tecrübenin de burada büyük payı olduğunun altını çiziyor.

Elif İnci Aras: Küresel ısınmanın getireceği felaket için tüm insanlık bilince ulaşmalı “Sürdürülebilirlik konusunda 2007 yılında Belçika’da Sustainable Energy Week’e katılmıştım ve bu toplantı ile bu farkındalığı çok erken kazanmış oldum. Ekoloji ve sürdürülebilir enerji konusunda gerek iş gerekse akademik alanda çalışmalar yapıyorum.

Küresel karbon ayak izimizin çok yüksek olduğu hepimizin malumu. Dünyanın daha iyi bir yer olmasını isteyen herkes bu konuya duyarlı olmalı ve üzerine çalışmalar yapmalıdır. Bu konu ile ilgili bilimsel çalışmaların ve raporların da önemini vurgulamak ve bir örnek vermek istiyorum.

McKinsey & Company, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2050 yılına kadar küresel enerji karışımının yüzde 80-90’ına ulaşacağını öngördüğü Küresel Enerji Perspektifi 2022 (Global Energy Perspective 2022) raporu ile küresel ısınmanın 2100 yılına kadar 1,7°C’yi aşabileceğine dikkat çekiyor.

Sonucunda iklim değişikliği ve özellikle küresel ısınmanın getireceği felaket için bireyleri uyarıyor ve tüm kurumları hatta tüm insanlığı bu bilince erişmeye davet ediyorum.”