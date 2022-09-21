Çelebi Hindistan’da, TAV Nijerya’da teklife hazırlanıyor

Avrupa, Asya ve Afrika’da havalimanı ve yer hizmetleri işi üstlenen Türk şirketleri yeni projelere gözünü dikti. Türk şirketlerinden TAV ve Çelebi, farklı kıtalarda iki ihale için görüşmelere başladı, teklif vermeye hazırlanıyor. Bu alanda iki önemli haberden ilki Hindistan’dan geldi. Ülkede uzun yıllardır değişik havalimanlarında yer hizmetleri veren Çelebi Holding, Hindistan’ın bayrak taşıyıcısı havayolu şirketi Air India’nın iki satış sürecinden birine katılmayı planlıyor. Bilindiği üzere uzun zamandır Air India’nın yer hizmetleri ve mühendislik birimlerinin satışı gündemdeydi. Air India’ya ait yer hizmetleri birimi AI Airport Services (AIASL) ve mühendislik birimi AI Engineering Services (AIESL) için road show süreci, teklif sahiplerinin ilgisini analiz etmek için geçen hafta yatırım ve kamu varlık yönetimi (DIPAM) tarafından gerçekleştirildi. Danışmanlık firması ABD’li EY’nin yürüttüğü süreçte yer hizmetleri birimi için Bird Group, Tata Sons gibi Hintli şirketlerin yanı sıra İsviçreli yer hizmetleri şirketi Swissport ve Türk firması Çelebi Havacılık Holding gibi firmalar yer aldı.

6 ŞEHİRDE HİZMET VERİYOR

Mühendislik biriminin road show’una ise Hindistan’ın en büyük grupları Tata Sons ve Adani Group katılım gösterdi. Hindistan’ın en büyük gruplarından olan Tata’nın 935 bin çalışanı var. Adani Group’un patronu Gautam Adani ise geçen hafta ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek 147 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yer almıştı. Bilindiği üzere Çelebi, Hindistan pazarına uzun yıllar önce girmişti. İlk adımı Mumbai Uluslararası Havaalanı’yla atan Çelebi, Delhi, Cochin, Kannur, Bangalore ve en son eklenen Haydarabad ile toplam altı şehirde hizmet veriyor. Bir hatırlatmayı daha eklemekte fayda var. 2017’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi kabinesi borç içinde bulunan Air India’nın özelleştirme sürecini başlatmıştı. O süreçte Air India’nın yer hizmetleri birimi de vitrindeydi. İptal edilen satış sürecine Çelebi de teklif vermek için ilgi duyduğunu belirten bir yazı göndermişti.

TAV, KONSORSİYUM İLE KATILACAK

Türk havacılık şirketleri adına ikinci adım ise TAV’dan geldi. TAV Havalimanları, Nijerya Lagos Havalimanı dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sundu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Lagos için oluşturulan teklife TAV, Nahco Management ve Planet Project ile oluşturduğu konsorsiyum ile katılım gösterecek. Lagos Havalimanı 2021 yılında 1.6 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 6.1 milyon yolcuya hizmet verdi. 2019'da bu rakamın 3.2 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 7.6 milyon civarındaydı.