Çelebi, Kenya Başkanı'nın kurduğu havacılık şirketinin %51'ini alıyor

Türk sivil havacılık sektöründe 62 yıllık geçmişe sahip Çelebi Havacılık Holding, Avrupa’da, Macaristan– Budapeşte, Avusturya–Viyana Hindistan’da ise Mumbai ve Delhi havalimanlarında faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra Macaristan- Budapeşte, Almanya- Frankfurt ve Hindistan-Delhi havalimanlarında kargo ve antrepo hizmetleri veren şirket, iki kıtada bulunan 35 havalimanında çalışıyor.

Pandemi nedeniyle büyük darbe yiyen havacılık sektöründe durgunluk yaşanmasına rağmen Çelebi, şimdi de yeni bir kıtaya; Afrika’ya adım atıyor. Şirket, Orta Afrika’nın en önemli ülkelerinden Kenya’da önemli bir satın alma için kolları sıvadı. Kenya’nın ikinci cumhurbaşkanı olan Daniel Toroitich arap Moi’nin kurduğu Siginon Group ile görüşen Çelebi, anlaşma sağlanırsa, Afrikalı şirketin amiral gemisi olan Siginon Aviation’un ana hissedarı olacak. Kenya basınında da yer alan iddialara göre şirketin şu anda başında Kenya’nın önemli iki senatörü Raymond ve Gideon Moi kardeşler bulunuyor. Her iki kardeş, Siginon Aviation’un yüzde 51’lik hissesini Çelebi Havacılık Holding iştiraklerinden Çelebi Hava Servisi firmasına satmak istiyor. Çelebi’nin Moi Ailesi’ne yüzde 51’lik hisse için 92 milyon dolar yani 705 milyon TL ödeyeceği ifade ediliyor. İddialara göre, satış sürecinin sonunda Siginon Aviation’un başına da Çelebi Holding’de üst düzey görevlerde bulunan Ferda Yakar CEO unvanıyla atandı.

Kenya, Tanzanya ve Uganda'da çalışıyor

1985 yılında kurulan Kenyalı şirketin yıllık geliri 100 milyon dolar civarında. Siginon, Kenya dışında Tanzanya ve Uganda merkezli entegre bir uçtan uca lojistik ve hava kargo çözümleri sunuyor. Doğu Afrika ve Büyük Göller bölgesinin en büyük havacılık ve taşımacılık şirketlerinden biri olan Siginon, Ruanda, Burundi, Somali, Kuzey Kongo ve Güney Sudan'da da oldukça aktif. Bir anlamda Çelebi, Afrika’ya Kenya’dan girip 8 ülkede birden faaliyet gösterecek.

24 yıl ülkeyi yönetti

• SIGINON’UN kurucusu olmasının yanında Kenya tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Daniel Toroitich arap Moi, ülkedeki en önemli siyaset profesörlerinden biri. 1978-2002 yıllarında Kenya Cumhurbaşkanı olan Moi, bu görevi en uzun sürdüren ikinci isim. 2002 yılında ölene dek bu görevde bulunan Moi, 1967'den 1978'e kadar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Moi, görevi ülkenin kurucusu Jomo Kenyatta'dan devraldı. Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları kuruluşları ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen özel bir soruşturma, Moi'yi başkanlığı sırasında insan hakları ihlalleri yapmakla suçlamıştı.