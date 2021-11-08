Çelik sanayi de dijitalleşmeyi planlayanlar kazanıyor

Temeli 72 yıl önce atılan, sayısız kriz gören, krizlerde ayakta kalmayı başaran, dersler çıkarıp kendini yenileyen, hatta yeni yatırımlarla sanayiye daha fazla kök salan bir üretim üssündeyiz.

Türkiye’nin döviz ve faiz sarmalına sıkıştığı bugünkü ekonomik tabloda sizlere nefes aldırmak istedim. Ahmet Çokyaşar’ın başlattığı sanayi hamlesi, esnek, çevik ve hızlı karar alan yapısıyla büyümeye ve üretmeye devam ediyor.

Çokyaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derviş Çokyaşar ile bugünü ve geleceği konuştuk. Tel ve alüminyum sektöründe üretim yapan şirket, pek çok sektörde üretim yapan firmalara ürünlerini satıyor. Geniş bir müşteri yelpazesine sahip olmak aslında bir avantaj oluyor. Derviş Çokşayar, krizde özellikle kamu bankalarının üretimin durmaması adına verdiği desteğe teşekkür ederek sohbete başlıyor. Son iki yıldır Çelik İhracatçıları Birliği’nin (ÇİB) pek çok ödülünü de alan şirket, en çok ülkeye ihracatta 2018’de ikinci, ölçek büyüklüğü ve birim fiyat kategorisinde 2019’da altıncı, yine 2020’de ihracatta dördüncü oldu. 2020’de ürünlerin katma değerini artırarak dördüncü sıraya yükselen şirket, son iki yıldır da tel ihracatında birincilik ödülünü aldı.

Avrupa’nın il dört şirketi arasında dünya devleri ile rekabet eden Çokyaşar Holding, Tel ve Galvanizleme Sanayi, insan, iletişim ve sürdürülebilirlik ekseninde yoluna devam ediyor.

Derviş Çokyaşar, Çin’in bu konuda dünya üretiminin yüzde 62’sini ürettiğini hatırlatarak, “Çin şu anda kabuğuna çekildi. İhracatını konumunda değil. Bu dünya için önemli bir ekonomik sorun. Dünyada ciddi bir navlun sorunu var. Ürettiğimiz malı ihraç ederken aksamalar yaşanabiliyor. Bazen ithalatlarda hammadde tedariklerimiz gecikiyor. Enerji fiyatları arttı. Elektriği devlet sübvanse ediyor. Hem navlunda hem de ürettiğimiz malı sevk edememe konusunda zorlanıyoruz. Navlun en büyük sorun oldu. Avrupa ihtiyacının, Çin kadar olması imkânsız ama belli bir kısmını bize kaydırma gibi bir durum var. Türkiye’nin önü açılmış görünüyor. İşçilik maliyeti Avrupa’nın en ucuz işgücü olduk. Lojistik olarak da avantajımız var” diyerek fırsatları değerlendirmek gerekir diyor.

Bugün 80 ülkeye ihracat yapan şirket, finansal olarak daha çok öz sermaye ile büyümeyi ve yatırım yapmayı kendine şiar edinmiş. Derviş Çokyaşar “Gelirimiz neyse onla borçlanıyoruz. İkincisi ihracata çok önem veriyoruz. Üçüncüsü de bir liralık paramız varsa 5 liralık iş yapmıyoruz. Arnavutluk’ta bir tesis kurduk. Adana’da bir tesisimiz devreye girecek. Pandemi de dahi yatırıma devam ediyoruz. İyi iş iyi insanla olur. İnsan kaynağı çok önemli. Ancak mavi yaka çalışan bulmakta zorlanıyoruz” diyor.

Ölçümlemenin iş yaparken en önemli kriter olduğunu vurgulayan Derviş Çokyaşar, “Doğruluk, dürüstlük ve güven ana prensibimiz. Bunu da gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. 32 senedir babamızın yanında tahsilat yaparak babamızın yanında çalışmaya başladım. 2001 krizinde aktif olarak ihracat yapabilmek için krizde ülke ülke dolaştım. Portekiz, İspanya’dan başladık. Krizlerde yeni bir enerji gerek dedik. Bu defa da üçüncü kuşak sanayicimiz Erman Korkusuz’u şirketin başına getirdik. Ölçmezseniz bilemezsiniz. Bilmezseniz de yönetemezsiniz. Belli bir ölçeğe gelmeden iyi insan barındıramıyorsunuz. Hem yatırım yaptık hem de insan sermayemizi güçlendirdik. Ticaret savaşlarının büyüyeceğini ve coğrafi konumlarda da var olmamız gerektiğini düşünüyorum. Verimlilik anlamında makineleri otomasyona bağlayıp insan unsurunu azaltmayı planlıyoruz. IRP projesi de eş zamanlı olarak yürüyor” diyor.

2022’de halka açılmak için gerekli çalışmaları tamamlayan Çokyaşar Holding, bunu da güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir olmanın dünyaya ilanı olarak tanımlıyor.

Bu durumun aynı anda birden fazla yatırım yapmayı da sağlayacağını belirten Derviş Çokyaşar, şirketin yüzde 20’sini halka açacaklarını söylüyor. Derviş Çokyaşar, “Doğru zamanda halka açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yarın halka açılacak gibi hazırız. Kurumsallık adına halka açılmayı planlıyoruz. Faizsiz parayı sisteme sokacağız. Faizsiz para bereket getirir” diyor.

İhracat ile gelen başarı

- 2021 yılı ciro hedefi 230 milyon dolar, 200 bin ton ihracat

- 2022’de yeni pazar alternatif ve yatırımlarla 300 milyon dolar ciro ve 235 bin ton ile yılı kapatmayı hedefliyor

- 80 ülkeye ihracat yapıyor. Üretimin yüzde 75’i ihracat ve yüzde 25’i yurt içi satışı.

- 2022 yılında bin kişilik bir norm kadroya ulaşmayı hedefliyor

- Yüksek üretim kapasitesine ve esnek üretim kabiliyetine sahip olması

- Geniş ürün yelpazesi ile ihracata dayalı geniş müşteri portföyü

- ISO 500 sıralamasında 354. ve üç vardiyalı sistemde üretim.

Dijital dönüşüme 2 milyon dolar bütçe

- Çokyaşar Holding Türkiye’de ilk rozet kangal üretimini gerçekleştiren firma. Ayrıca tel çekme makinelerinde kaset sistemini yine ülkemizde ilk kullanan firma. Azot ile yüzey sıyırmada Türkiye’de yine ilk olmakla birlikte bu alanda en yüksek kapasiteye sahip. Şu an katma değer artışı sağlayacak teknik yatırımlar yapılıyor.

- Firma kendi içerisinde kullandığı hatları son teknolojiye uygun olarak kendisi de projelendirip imal etme yeteneğine ve teknik ekipman ve en önemlisi olarak gördüğümüz insan kaynağına da sahip.

- 2022 Mart ayında tamamlanacak Adana fabrikasında GES sistemi ile kendi kullandığı elektrik üretimini gerçekleştirecek. Yine su kaynaklarının etkin kullanımı üzerine bütün fabrikalarda çalışmalar yapılıyor. Karbon ayak izimi ölçümleri gerçekleştiriliyor. 3 yıllık bir plan dahilinde bu konuda sektörümüzün en düşük karbon ayak izine sahip firması olmayı hedefleniyor.

- 2021 yılında teknoloji başlığı altında en büyük dönüşüm projelerimizden biri tüm işletmelerimizde ve genel merkez ofisimizde teknolojik alt yapı güçlendirildi. Çalışanlar ve operasyonlar uzaktan çalışmaya uygun hale getirildi. Bilgi Güvenliği konusunda risk değerlendirme ve akıllı “bilgi güvenliği tehdit değerlendirme” sistemleri çalışmalarını başlatıldı. Uzaktan merkezi teknoloji desteği fonksiyonumuzu yeni çağrı merkezi ve destek portalı ile birden fazla kanalla karşılayabilecek şekilde güçlendirildi.

- Çokyaşar Holding olarak yakından izlediğimiz teknolojilerden blok zinciri, yapay zeka ve endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) konularında çalışma ve yakından izleme aktiviteleri devam ediyor. Bu paralelde üretim tesislerimizde hatların izlenebilir hale getirilmesi ve verimliliğin artırılması yönünde “Üretim Yönetim Sistemi” projesi başlatıldı. Bu sayede tüm kaynakların tam verimlilik ile kullanabilir hale gelmesi amaçlanıyor. Günümüzde hızla kullanım alanı genişleyen "Robotik Süreç Otomasyonu - RPA" konusunda değerlendirme çalışmalarımıza hız verildi. Bu sürecin tüm disiplinlerde değerlendirilerek iş gücü tasarrufu ve hatasız süreç akışı hedefleniyor. 2022 yılı için dijital dönüşüm projeleri kapsamında 2 Milyon dolar bütçe ayrılmıştır.