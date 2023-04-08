Cemal Kalyoncu: Yerli çip üretmeye hazırız

Güneş enerjisi modülleri üretiminin dört temel aşamasını tek çatı altında birleştiren Ankara Başkent OSB’de kurulu Kalyon PV entegre tesislerindeki 3’üncü faz üretim hattının açılışında konuşan Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, tesiste çip üretimine uygun altyapının hazır olduğunu, Ar-Ge birimlerinin ön çalışma yürüttüğünü söyledi.

Avrupa ve Türkiye’de bir ilk niteliğinde güneş paneli üretiminin dört aşamasını tek çatı altında birleştiren entegre fabrikalar kompleksi olan ve Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda 3’üncü faz üretim hattının açılışı, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, güneş paneli üretiminin; ingot (kütük), wafer (dilim), hücre ve modül (panel) olmak üzere dört farklı aşamadan oluştuğunu belirtirek, “Dört fabrika ve bir ArGe merkezinden oluşan Kalyon PV’nin Ankara Başkent OSB fabrikası, Türkiye’de güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan ilk ve tek entegre tesis” dedi.

Kalyon PV’nin bir teknoloji üssü olduğunun altını çizen Kalyoncu, söz konusu dört üretim aşamasının dünyanın her yerinde aynı olmakla birlikte, kendileri gibi dört aşamayı birleştiren başka bir kuruluşun Çin dışında dünyada bulunmadığını vurguladı. Cemal Kalyoncu, 3’üncü fazla birlikte Kalyon PV’nin toplam üretim kapasitesinin 2.000 MW’a çıktığını, tüm grup olarak hedeflerinin yıllık 10.000 MW olduğunu söyledi.

Yerlilik yüzde 85'e ulaştı

Kalyoncu, yeni hatla birlikte Konya Karapınar’daki güneş enerji santrali de dahil Kalyon PV’nin istihdamının 3 bin kişiye yaklaştığını bildirdi. Güneş panelinde yüzde 85’lik yerliliğe ulaştıklarını belirten Kalyoncu, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD'lilerden teklif aldı

Karapınar’da kurdukları 3,5 milyon panel barındıran Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralinin panellerinin burada üretildiğini belirten Kalyoncu, ihracatla ilgili kendilerine dışarıdan yoğun talep geldiğini, özellikle ABD’lilerin aynı üretim kompleksini ABD'de kurmaları için teklif getirdiğini kaydetti. Kalyoncu, Kalyon PV’nin yılda 500 milyon dolar dolayında bir döviz kaybını önlediğini belirtti.

Teknolojik altyapı hazır

Bu arada Kalyoncu, Kalyon PV’nin yarı iletken teknolojisine sahip tek üretim tesisi olduğunu belirtirken, burada çip üretimi için gerekli teknolojik altyapının var olduğunu, bu konuda ArGe biriminin ön çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Kalyon PV yetkililerinin verdiği bilgilere göre, “mikro boyutlardaki teknolojik aletler” niteliğindeki çipler de fotovoltaik güneş hücreleri gibi kuvars kumdan dönüştürülen polisilikondan üretiliyor. Dünyada ileri teknolojiye sahip sayılı ülkenin çip üretebiliyor. Tayvan, Güney Kore, Japonya, Çin ve ABD, çip üretiminde öne çıkıyor.

Otomotiv, tüketici elektroniği, işletmecilik, eğitim araçları, projelendirme uçaklar, suni organlar, elektronik duyma cihazları, kalp atışlarını düzenlemekle görevli aletler, elektronik araştırma ve benzeri alanlar başta kullanımı giderek yaygınlaşan çip teknolojisi Endüstri 4.0 açısından da önem taşıyor.

Kısa sürede hızlı adımlar

Holding’in Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları kapsamında 2017'de kurulan Kalyon PV, Ekim 2019’da solar teknoloji üretiminin kritik aşamaları olan ingot, wafer, hücre ve modül hatlarının (Faz 1) inşası ve üretim tesislerinin yapılandırmasını gerçekleştirdi. Kalyon PV dikey entegre fabrikası, Faz 1 üretim hattının devreye alınması ile 19 Ağustos 2020 tarihinde seri üretime başladı.

Fabrikanın bir teknoloji üssü olması için 100’ü aşkın mühendisin görev alacağı Kalyon PV Ar-Ge Merkezi Eylül 2020’de kuruldu. Kalyon PV’yi bir dünya markası yapma yönünde Mart 2022’de ilk ihracat yapıldı. Üç vardiyada 24 saat esasıyla üretim yapılan tesiste dört aşamanın tek çatı altında toplanması, daha yüksek hız ve kalite standartlarıyla Kalyon PV’ye güneş enerjisi sektöründe önemli bir avantaj sağlıyor.

Dünyanın en büyüklerinden Kalyon PV, Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES’in panel üreticisi ve çözüm ortağı olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1 milyar dolar yatırımla 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda kurulan, 1,3 GW kurulu güce sahip santral, yıllık 3 milyar kWs elektrik enerjisi üretiyor, 2 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyaçını karşılıyor ve Türkiye'nin elektrik kurulu gücünü tek başına yüzde artırıyor.