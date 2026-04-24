Cenevre’de zamanın zirvesi

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Watches and Wonders 2026, lüks saat dünyasının en iddialı lansmanlarına sahne oldu. Lüks markaların ve bağımsız üreticilerin yeni koleksiyonları, tasarım, teknoloji ve zanaatkârlık ekseninde yılın trendlerini ortaya koydu.

Lüks saat dünyasının en prestijli buluşmala­rından biri kabul edi­len “Watches and Wonders”, 14-20 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşti. Horo­loji sektörünün küresel vitrini olarak görülen fuarda, sektö­rün en köklü markaları ile ba­ğımsız üreticiler yeni model­lerini tanıttı.

Rolex, Patek Philippe, Tu­dor, IWC, Audemars Piguet, Chopard, TAG Heuer, Panerai, Cartier ve çok sayıda bağımsız marka; hem teknik yenilikleri hem de tasarım vizyonlarını sergileyerek fuarın öne çıkan isimleri oldu.

Patek Philippe ve Audemars Piguet klasiği

Lüks saatçiliğin iki dev is­mi Audemars Piguet ve Patek Philippe de fuarın yıldızları arasındaydı.

Audemars Piguet, müze konseptiyle tasarladığı stan­dıyla dikkat çekerken, Patek Philippe klasik çizgisini koru­yan sunumuyla öne çıktı. Pla­tin kasalı Patek Philippe Cubi­tus 5840, Kalibre 28-28 SQU mekanizması ve iskelet kadra­nıyla sergilendi.

Astronomi komplikasyon­larıyla dikkat çeken 6105 re­feransı ise beyaz altın kasa ve yeni materyallerle üretildi. Sadece 7.93 mm kalınlığa sa­hip model, markanın teknik ustalığını bir kez daha orta­ya koydu. Patek Philippe ayrı­ca Amerika pazarına girişinin 170. yılını da kutladı.

Ulysse Nardin ve Oris’ten iki farklı yaklaşım

Ulysse Nardin, ikonik Fre­ak modelinin 25. yılını kutla­yan sanatsal stand tasarımıy­la dikkat çekti. Modelin yara­tıcısı Ludwig Oechslin’in dev heykeli ziyaretçileri karşıladı. Marka, başarılarının yanı sıra geçmişteki cesur denemeleri­ni de sergiledi.

511 parçadan oluşan, çift tourbillon mekanizmalı ve 50 adetle sınırlı üretilen Super Freak modeli 320 bin İsviçre Frangı fiyat etiketiyle tanıtıldı.

Oris ise ulaşılabilir kompli­kasyon saatleriyle ilgi gördü. Yeni Artelier serisi, farklı kad­ran renkleriyle fuarın dikkat çeken koleksiyonları arasında yer aldı.

Jaeger-Lecoultre’dan yüksek zanaatkârlık

Jaeger-LeCoultre, Rever­so ailesinin başarısını yeni komplikasyonlarla genişlet­meye devam ediyor. Markanın en çok konuşulan modellerin­den biri Ultra Thin Minute Re­peater Tourbillon oldu.

593 parçadan oluşan, 18 ayar altın detaylara sahip model yalnızca 5 mm kasa kalınlığıy­la dikkat çekti. Entegre bilezik­lerde yapılan geliştirmeler ve üç eksenli tourbillon mekaniz­ma, markanın mühendislik ka­pasitesini yansıttı.

Cartier’den fuar şovu

Son yılların en dikkat çeken saat markalarından biri olan Cartier, tasarım ve komplikas­yon tarafındaki iddiasını Ce­nevre’de de sürdürdü.

Markanın ikonik Cartier Crash modeli, in-house 1967 kalibresiyle fuarda sergilen­di. Mini kasaya sığdırılan 142 parçalık yapı büyük ilgi gördü.

Cartier Roadster ise karak­teristik tepesi ve ayırt edici ta­sarımıyla öne çıktı. Kadın ko­leksiyonları, mücevher saat­ler, broş esintili modeller ve bilezik tasarımları da fuarın dikkat çeken parçaları arasın­da yer aldı.

Şehir geneline yayılan lansmanlar

Bağımsız saat üreticileri, fuarın en özgün alanlarından birini oluşturdu. Daha düşük üretim adetleriyle çalışan bu markalar, ana akımdan farklı tasarımlar arayan koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Fuar alanı dışında şehir geneline yayılan tanıtımlar da sürdü. Beau-Rivage Genève’de gerçekleştirilen sunumlarda Kollokium ve Vanguart gibi markalar yeni modellerini tanıttı.

Fuarda en çok tartışılan başlıklardan biri, markaların yönünü yalnızca renk ve tasarım güncellemelerine mi yoksa yeni komplikasyonlara mı çevireceği oldu. Bazı markalar daha sade değişikliklerle ilerlerken, Vacheron Constantin gibi üreticiler hem tasarım çeşitliliğini hem de komplikasyon seviyesini artırarak dikkat çekti.

Panerai, 31 günlük güç rezervine sahip mekanizmasıyla Ar-Ge yatırımlarını öne çıkarırken, büyük kasa çizgisini korudu. Limitli üretim modellerin ise koleksiyon dünyasında cazibesini sürdürdüğü görüldü.

Fuarda konuşulan bağımsız isimler arasında F.P. Journe ve Kari Voutilainen de yer aldı. Her iki isim de fuar dışında müşterileriyle buluşarak yeniliklerini tanıttı.

Tudor yeni kulvarını güçlendiriyor

Tudor, fuarda geniş ürün gamı ve cesur tasarım diliyle öne çıktı. 39 mm kasa çapına sahip Monarch modeli, farklı kadran rengi ve karakteriyle dikkat çekti. Markanın sevilen Black Bay 54 ailesi de yeni yorumlarla fuardaydı. Seramik kadranlı Black Bay modelleri, farklı saat arayan koleksiyonerlere hitap etti. 5 ve 3 linkli bilezik seçenekleriyle gelen yeni kombinasyonlar, Tudor’un artık kendi segmentinde daha güçlü bir konum aradığını gösterdi.

Rolex’ten Oyster’a 100. yıl kutlaması

Fuarın en yoğun ilgi gören markalarından biri Rolex oldu. Marka, Oyster koleksiyonunun 100. yılını özel detaylara sahip altın bir modelle kutladı. Taç logosunun altındaki “100. yıl” ibaresi dikkat çekti. Markanın “off-catalog” olarak anılan özel serileri de koleksiyonerlerin odağındaydı. Platin detaylı yeni Rolex Daytona serisi, 41 mm yeşil kadranlı Rolex Datejust ve yenilenen Rolex Yacht- Master II fuarda öne çıktı. Motif kadranlı 36 mm Oyster modeli ise markanın en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak gösterildi.

Ünlü isımler Cenevre’deydi

Watches and Wonders yalnızca saat dünyasını değil, spor ve eğlence dünyasını da bir araya getirdi. Patrick Dempsey, Usain Bolt, George Russell ve Eileen Gu gibi isimler marka stantlarında yer aldı. Sporcular, oyuncular ve farklı alanlardan tanınmış isimler fuarın görünürlüğünü artırdı.