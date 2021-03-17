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Cengiz Holding, Karabağ’da altın ve bakır çıkaracak

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

44 günlük mücadelenin ardından Azerbaycan, yaklaşık 30 yıllık hasret duyduğu Dağlık Karabağ ile buluştu. Ermenistan'a karşı verilen mücadelede en başından bu yana Azerbaycan’ın yanında olan Türkiye, bölgenin yeniden kalkınmasında da büyük rol üstlendi. Bu konuda da en önemli 2 gelişmeyi sizlerle geçtiğimiz aylarda paylaşmıştık. Her ikisini de Türkiye’de ilk kez gazeteniz DÜNYA’nın duyurduğu haberlerin ilki, Demirören Grubu’nun Azerbaycan Devleti’ne ait şans oyunları şirketi Azerlotereya’nın devralmaya hazırlanması oldu. İkinci haberimiz ise Karabağ’ın altyapısıyla ilgiliydi. Bu haber de, temelini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in attığı törenle hayata geçen Fuzuli ve Şuşa kentlerini birbirine bağlayan yol inşaatıyla ilgiliydi. Azerbaycan ile ilgili yeni gelişme ise Cengiz İnşaat ile ilgili. Cengiz Holding, Azerbaycan ve Karabağ’da altın madeni ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Bakü’ye giden Cengiz Holding yöneticileri, Azerbaycan Hükümeti’ne ait

Azergold yönetimi ile görüştü. Azergold Yönetim Kurulu Zakir İbrahimov ile biraraya gelen Cengiz Holding heyetinin başında Şeref Cengiz yer aldı. Görüşmede İbrahimov, AzerGold’un Chovdar altın yatağının sülfit aşaması ve 2021-2027'de bir polimetalik ve 4 bakır cevheri ve 6 altın yatağı daha devreye almayı planladıklarını ifade etti. Cengiz Holding’in madencilik kolu Eti Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz ise Türkiye’de yaptığı işlerden bahsetti.

GÖZLER KARABAĞ’DA

AzerGold Başkanı İbrahimov, yapılan projelerin Karabağ’a da yayılacağının sinyalini verdi. Karabağ bölgesinin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu dile getiren İbrahimov, mevcut kaynakların madencilik sektöründe ikili işbirliği için geniş fırsatlar yarattığını kaydetti. Dağlık Karabağ bölgesi çeşitli yeraltı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor. Kelbecer ve Zengilan illeri zengin altın yataklarına sahip. Şubat ayında çıkan haberlerde Zengilan’daki Vejnali köyündeki altın madeni sahasındaki çıkarılan minerallerin işlenmesi için kurulan tesis görüntülenmişti.

Dağlık Karabağ bölgesinin ikinci en büyük altın madeni, ilin hemen kuzeydoğusunda Ermenistan’a çok yakın bir yerde bulunuyor. Ermenistan’ın saldırıları sonrasında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun hızla işgal altındaki topraklara doğru yönelmesiyle, bölgede faaliyet gösteren şirketler tüm çalışmaları durdurarak madeni hızla boşaltmaya başladı. Vejnali altın yatağında yapılan araştırmalara göre 183 bin ton cevher, 2 bin 169 ton altın ve diğer değerli madenler bulunuyor. Bu maden uzun yıllardır yasa dışı yollarla İsviçre kayıtlı Vallex Group tarafından işletiliyordu. Şirketin Azerbaycan topraklarına yasadışı yollarla girdiği ve yaklaşık 200 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtilmişti.

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