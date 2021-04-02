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Cengiz, Kırgızistan’da havalimanı inşa edecek

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türk şirketlerinin son dönemde madencilik alanındaki gözde bölgesi Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler. Bu ülkelerin başında da Kırgızistan geliyor. Geçen yılın eylül ayında Cengiz Holding’e ait Eti Bakır, Kırgızistan’ın güneyinde yer alan Celalabad bölgesinde yaptığı 180 milyon dolarlık yatırımla ilk akla gelen Türk firması. Yıllık 1 milyon ton altın cevheri üretim kapasitesine sahip olacak maden işleme tesisini Eti Bakır ile birlikte Bişkek merkezli Kırgız Altın Anonim Şirketi birlikte yapacak.

Bu yatırım için kurulan ortaklığın adı ise Eti Bakır Terek-Say. Cengiz Holding ve Kırgız şirketin kurduğu bu ortaklık şimdi de ikinci bir yatırıma hazırlanıyor. Ancak bu kez madencilik değil, altyapı üzerine. Kırgız basınına göre, Eti Bakır Terek-Say adlı şirket, Celalabad bölgesinin Kerben kentinde bulunan havalimanını yeniden inşa edecek ve genişletecek. Yeni yatırım ve çalışma ile Kerben Havalimanı'nı, uluslararası uçuşlara da açacak. Yatırım görüşmelerinin devam ettiği projenin önümüzdeki aylarda resmen açıklanacağı ifade ediliyor.

HEM YENİLEYECEK, HEM GENİŞLETECEK

Uluslararası Kerben Havalimanı adıyla anılacak olan projedeki pistler, küresel havacılık kurumları tarafından belirtilen standartlar çerçevesinde inşa edilecek. Kırgız basınında yer alan bilgilerde, bölgedeki en önemli yabancı yatırıma sahip Cengiz Holding’in olduğu ortaklık, bölgenin madencilik dışında farklı alanlarda da potansiyelini artıracak.

ALTINDA DA EN BÜYÜK 5 İŞLETMEDEN BİRİ OLACAK

Eti Bakır ile maden alanında Kırgızistan’a ilk adımını 2015 yılında atan Cengiz Holding’in 180 milyon dolarlık yatırım yaptığı proje ve tesisler tamamlandığında, Kırgızistan'ın en büyük 5 maden tesisi arasında yer alacak. Proje hayata geçtiğinde Kırgızistan ekonomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı sağlayacak. 2021 yılı sonunda tam kapasite ile faaliyete geçecek tesisler, inşaat aşamasında 1000’den fazla, işletme aşamasında ise 650 kişiye istihdam sağlayacak.

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