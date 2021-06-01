Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da birlikte arama yapacak

44 gün süren savaşın ardından, yaklaşık 30 yıl sonra Azerbaycan topraklarına tekrar katılan Dağlık Karabağ’da, Bakü’ye en önemli desteği Türkiye vermişti. Savaştan kısa süre sonra Türk şirketleri, bölgenin tekrar gelişmesi için önemli projelere imza atmaya başladı. Kalyon İnşaat, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in temelini attığı Fuzuli ve Şuşa kentlerini birbirine bağlayan yolun inşaatını üstlendi. Demirören Grubu ise Azerbaycan devletine ait şans oyunları şirketi Azerlotereya’yı devraldı. Türk şirketlerinin Azerbaycan ve Karabağ ilgisi son olarak madenciliğe yöneldi ve Cengiz Holding yöneticileri 17 Mart’ta Bakü’yü ziyaret etti. Sessiz sedasız yapılan o ziyarete, Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Cengiz ve Azerbaycan Hükümeti’ne ait Azergold’un Yönetim Kurulu Zakir İbrahimov katıldı. Bölgedeki üç önemli gelişmeyi Türkiye’de ilk kez duyuran Dünya Gazetesi, 29 Mayıs’ta yeni bir haberi daha okuyucularına aktardı. Buna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzaladığı kararnameyle üç önemli madenin işletmesini Türk şirketi Cengiz Holding’e verdi. Kararnamede başta altın olmak üzere zengin cevhere sahip Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümü vurgulandı ve 3 ay içerisinde onaylanması kararlaştırıldı.

30 YIL ETİ VE ARTVİN MADENCİLİK’TE

Dünya.com’dan duyurduğumuz haberde, projeyi Cengiz Holding’e ait Eti Maden’in üstleneceğini okurlarımızla paylaşmıştık. Edindiğimiz son bilgilere göre, madenlerin işletilmesinde Cengiz Holding’in yanı sıra Kalyon Grubu de yer alacak. Zira Ermenilerden alınan Kelceber’de bulunan Gashgaçay’ı Cengiz Holding’e ait Eti Maden işletecek. Diğer iki maden olan Elbeidash ve Ağduzdağ yataklarını ise Cengiz Holding ve Kalyon Grubu’nun ortak olduğu Artvin Madencilik A.Ş adlı şirket birlikte işletecek. Cengiz ve Kalyon’a verilen 3 madenin işletme hakkı ise 30 yıl olarak belirlendi. Maden yataklarından en önemlisi olan Ağduzday için Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi sitesinde önemli bir altın rezervine sahip olduğu ifade ediliyor. Türk şirketleri Azerbaycan ve Karabağ’ın gelişimi için önemli adımlar atıyor. İnşaat, madencilik, altyapı gibi sektörlerdeki bu gelişimden Türk firmaları daha fazla pay alma telaşında.