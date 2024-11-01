Cennet vatanda 1 gece 96 dolar…
Bacasız sanayiden 13 yılda 490 milyar dolar geldi. Adeta döviz ihtiyacımızı bacasız sanayiden karşılamış olduk. Evet, enerjimiz yok ama cennet gibi bir vatanımız var. İşte o cennet Vatan yabancıların uğrak ve döviz getirdiği yer oluyor.
13 yılda 490 milyar dolar geldi ama ya sonrası…
O nedenle turizmin mevcut seyrine bakıyoruz.
2023 yılı ilk 9 ayında 44,6 milyon turist 44 milyar dolar harcama yaptı. Turist başına harcama 986 dolar oldu. Oysa bu yıl ilk dokuz ayda 48,3 milyon turist geldi ve 46,9 milyar dolar harcadı. Bu durumda turist başına harcama 986 dolardan 970 dolara geriledi.
Bu durum ilk bakışta turist başına harcamanın düşmesi nedeniyle olumsuz görülebilir. Ama gerçek öyle değil…
Geçen yıl ilk dokuz ayda 1 turist 11,3 gün kalarak 986 dolar harcadı. Oysa şimdi 1 turist 10,6 gün kalarak 970 dolar harcadı. O nedenle geçen yıl turist 1 günde 92 dolar harcarken şimdi 96 dolar harcamış oldu.
Turistlerin gecelik harcaması çok önemli. Çünkü asıl veri orada…
2014 yılında gecelik harcama 96 dolarken sonrasında 74 dolara kadar düşüyor. Hatta 2020 yılında gecelik harcama 69 dolara kadar geriliyor. Yıllar sonra yeniden 96 doları bu yıl yakalamış olduk ama unutmayalım ki ABD dolarının da değer kaybı var. O nedenle gecelik harcamayı kısa süre içerisinde 100 doların üzerine taşımamız gerekiyor.
Dışarısı ucuz mu?
Yabancılar bu derece harcıyor ama ya biz?
Hatırlarsanız bu yaz herkes komşu ülkelerin ucuzluğundan bahsetmişti.
Geçen yıl 9 ayda 7,9 milyon kişi yurtdışına giderken bu yıl bu sayı 8,7 milyona yükseldi. Lakin harcama tutarı 6,1 milyar dolardan 5,6 milyar dolara geriledi. Böylece kişi başına harcamamız 764 dolardan 645 dolara gerilemiş oldu.
Lakin geçen yıl yurtdışına giden bizim Vatandaşlarımız ortalama 14,6 gün kalırken bu yıl yurtdışında kalış günü 9,8 güne düşmüş.
14,6 günde 764 dolar harcamak gün başına 52,2 dolara karşılık gelirken 9,8 günde 645 dolar gün başına 65,9 dolara tekabül etmektedir. Kısaca bizler de yurtdışında daha kısa kaldık ama gün başına daha çok harcamada bulunduk.
Cari işlemlerin ilacı
Türkiye ödemeler dengesi sürekli açık veren bir ülke.
Mesela 2013-2023 döneminde tam -284,3 milyar dolar cari açık verdik. Aynı dönemde 407,0 milyar dolar ise turizm gelirimiz oldu. Aynı dönemdeki 55,8 milyar dolarlık bizim turizm giderimizi hesaplasak dahi nette 351,2 milyar dolar kalıyor. Bu tutar bile cari açığın finansmanında ne derece katkı verdiğini göstermektedir.
Veya şu şekilde izah edelim: Turizm olmasaydı cari açık -284,3 milyar dolar değil -635,5 milyar dolar olacaktı.