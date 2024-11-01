Cennet vatanda 1 gece 96 dolar…

Bacasız sanayiden 13 yılda 490 milyar dolar geldi. Adeta döviz ihtiyacımızı bacasız sanayiden karşılamış olduk. Evet, enerjimiz yok ama cennet gibi bir vatanı­mız var. İşte o cennet Vatan yabancıların uğrak ve döviz getirdiği yer oluyor.

13 yılda 490 milyar dolar geldi ama ya sonrası…

O nedenle turizmin mevcut seyrine ba­kıyoruz.

2023 yılı ilk 9 ayında 44,6 milyon turist 44 milyar dolar harcama yaptı. Turist başı­na harcama 986 dolar oldu. Oysa bu yıl ilk dokuz ayda 48,3 milyon turist geldi ve 46,9 milyar dolar harcadı. Bu durumda turist başına harcama 986 dolardan 970 dola­ra geriledi.

Bu durum ilk bakışta turist başına harca­manın düşmesi nedeniyle olumsuz görüle­bilir. Ama gerçek öyle değil…

Geçen yıl ilk dokuz ayda 1 turist 11,3 gün kalarak 986 dolar harcadı. Oysa şim­di 1 turist 10,6 gün kalarak 970 dolar har­cadı. O nedenle geçen yıl turist 1 günde 92 dolar harcarken şimdi 96 dolar har­camış oldu.

Turistlerin gecelik harcaması çok önem­li. Çünkü asıl veri orada…

2014 yılında gecelik harcama 96 dolar­ken sonrasında 74 dolara kadar düşüyor. Hatta 2020 yılında gecelik harcama 69 do­lara kadar geriliyor. Yıllar sonra yeniden 96 doları bu yıl yakalamış olduk ama unut­mayalım ki ABD dolarının da değer kaybı var. O nedenle gecelik harcamayı kısa süre içerisinde 100 doların üzerine taşımamız gerekiyor.

Dışarısı ucuz mu?

Yabancılar bu derece harcıyor ama ya biz?

Hatırlarsanız bu yaz herkes komşu ülke­lerin ucuzluğundan bahsetmişti.

Geçen yıl 9 ayda 7,9 milyon kişi yurtdışı­na giderken bu yıl bu sayı 8,7 milyona yük­seldi. Lakin harcama tutarı 6,1 milyar do­lardan 5,6 milyar dolara geriledi. Böylece kişi başına harcamamız 764 dolardan 645 dolara gerilemiş oldu.

Lakin geçen yıl yurtdışına giden bizim Vatandaşlarımız ortalama 14,6 gün kalır­ken bu yıl yurtdışında kalış günü 9,8 güne düşmüş.

14,6 günde 764 dolar harcamak gün ba­şına 52,2 dolara karşılık gelirken 9,8 gün­de 645 dolar gün başına 65,9 dolara tekabül etmektedir. Kısaca bizler de yurtdışında daha kısa kaldık ama gün başına daha çok harcamada bulunduk.

Cari işlemlerin ilacı

Türkiye ödemeler dengesi sürekli açık veren bir ülke.

Mesela 2013-2023 döneminde tam -284,3 milyar dolar cari açık verdik. Aynı dönemde 407,0 milyar dolar ise turizm ge­lirimiz oldu. Aynı dönemdeki 55,8 milyar dolarlık bizim turizm giderimizi hesapla­sak dahi nette 351,2 milyar dolar kalıyor. Bu tutar bile cari açığın finansmanında ne derece katkı verdiğini göstermektedir.

Veya şu şekilde izah edelim: Turizm ol­masaydı cari açık -284,3 milyar dolar değil -635,5 milyar dolar olacaktı.