CEO konuşmalı mı susmalı mı?
Bir dönem CEO’dan beklenen şey şirketini iyi yönetmesiydi. Sonra denklem değişti. İklim krizinden eşitsizliğe, çeşitlilikten savaşlara kadar büyük toplumsal meseleler şirketlerin kapısına dayandıkça liderlerden yalnızca finansal sonuçları değil, değerleri de temsil etmeleri beklendi. “Sessiz kalmak da bir tavırdır” cümlesi kurumsal dünyanın yeni mottolarından birine dönüştü.
Şimdi ise sarkaç ters yöne hareket ediyor.
Stanford Graduate School of Business’ın Eylül 2026’da yayımladığı CEO Aktivizmi Araştırması tam da bu değişimi gösteren çarpıcı veriler sunuyor. ABD genelinde 2 bin 807 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, 2018’de yapılan benzer çalışmayla bugünü karşılaştırıyor. Sonuç CEO’lar açısından oldukça zor bir iletişim denklemine işaret ediyor: İnsanlar liderlerin bazı konularda sesini duymak istiyor; bazı konularda ise o ses markanın kendisine zarar verebiliyor.
2018’de katılımcıların yüzde 65’i büyük şirketlerin CEO’larının önemsedikleri sosyal, çevresel veya siyasi konularda etkilerini kullanmasını destekliyordu. Bugün bu oran yüzde 55’e gerilemiş durumda. Üstelik düşüş yalnızca belirli bir siyasi görüşte ya da yaş grubunda görülmüyor. Araştırma desteğin farklı siyasi aidiyetlerde ve kuşaklarda genel olarak gerilediğini ortaya koyuyor.
Ancak asıl hikâye CEO’ların konuşmasının desteklenip desteklenmemesinde değil. Neden ve ne hakkında konuştuklarında.
Mikrofon artık daha ağır
Araştırmanın belki de en önemli sonucu şu: Bir konu şirketi veya çalışanlarını doğrudan etkiliyorsa CEO’nun konuşmasına verilen destek yüzde 76’ya çıkıyor. Üstelik bu oran 2018’de yüzde 72’ydi. Yani kamuoyu CEO’lardan bütünüyle susmalarını istemiyor. Aksine, şirketin faaliyetleriyle ilişkili konularda konuşmalarını eskisinden bile daha meşru buluyor.
Bu ayrım kurumsal iletişim açısından önemli. Çünkü mesele artık “CEO toplumsal konularda konuşmalı mı?” sorusundan çok, “Bu CEO neden tam olarak bu konuda konuşuyor?” sorusuna dönüşüyor.
Veriler konu başlıklarına göre ayrıldığında tablo daha da netleşiyor. Temiz hava ve su konusunda konuşan CEO’lara olumlu yaklaşanların oranı yüzde 76. Sürdürülebilirlikte yüzde 71, yenilenebilir enerjide yüzde 68, iklim değişikliğinde yüzde 64. Buna karşılık CEO’ların doğrudan “siyaset” hakkında konuşmasını olumlu bulanların oranı yalnızca yüzde 27; din konusunda ise yüzde 21.
Dolayısıyla CEO aktivizminin geleceğini belirleyen şey yalnızca cesaret değil, bağlam olacak gibi görünüyor.
Çünkü tüketici artık şirketin yaptığı işle liderinin söylediği söz arasındaki bağlantıyı sorguluyor. Bir enerji şirketinin CEO’sunun enerji dönüşümünden, bir teknoloji şirketinin liderinin yapay zekânın çalışanlar üzerindeki etkilerinden ya da büyük bir işverenin CEO’sunun çalışanlarını doğrudan ilgilendiren bir düzenlemeden söz etmesi anlaşılabilir bulunabiliyor. Fakat bağlantı zayıfladıkça liderin kurumsal gücünü kişisel görüşünün megafonuna dönüştürdüğü algısı güçlenebiliyor. Burada önemli bir başka ayrım daha var: değer sahibi olmak ile her gündem maddesinde pozisyon almak aynı şey değil.
Son yıllarda şirketlerden “purpose” (amaç) sahibi olmaları istendi. Markaların neye inandığı, hangi değerleri savunduğu, dünyada nasıl bir rol üstlendiği konuşuldu. Bu beklenti ortadan kalkmış değil. Ancak çok kutuplaşmış bir dünyada, şirket değerlerinin günlük siyasi ve toplumsal tartışmaların her birine verilen açıklamalar üzerinden kanıtlanması giderek daha riskli hale geliyor.
Bir cümlenin raf ömrü CEO’nun görev süresinden uzun olabilir
Araştırmanın şirketler açısından daha düşündürücü kısmı ise insanların bu açıklamaları ne kadar uzun süre hatırladığı.
2018’de CEO aktivizmi nedeniyle olumlu biçimde hatırlanan ilk 12 şirketten altısı 2026 araştırmasında yeniden anılıyor. Olumsuz hatırlanan ilk 12 şirketten ise dokuzu sekiz yıl sonra hâlâ listede. Araştırmacı David Larcker’ın dikkat çektiği nokta önemli: Bazı şirketler, o açıklamayı yapan CEO artık görevde olmadığı halde yıllar önce alınmış pozisyonlarla ilişkilendirilmeye devam ediyor.
Başka bir ifadeyle dijital çağda CEO’nun söylediği sözün görev süresi, CEO’nunkinden uzun olabiliyor. Üstelik hafıza yalnızca itibarı değil, cüzdanı da etkiliyor.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75’i katıldığı bir konuda konuşan CEO’nun şirketinden ürün veya hizmet satın almaya daha yatkın olduğunu söylüyor. Buna karşılık yüzde 76’sı, katılmadığı bir görüş açıklayan CEO’nun şirketinden satın almaya daha az yatkın olduğunu belirtiyor. Fakat burada çok daha önemli bir asimetri var. 2018’den bu yana olumlu satın alma niyeti yalnızca 3 puan artarken, CEO’nun görüşüne katılmadığı için satın almayı azaltacağını söyleyenlerin oranı 14 puan yükselmiş.
Daha çarpıcısı, katılımcıların yüzde 62’si bir CEO’nun aldığı pozisyon nedeniyle daha az kullandığı veya kullanmayı bıraktığı bir ürün ya da hizmeti hatırlayabiliyor. Bir CEO’nun tavrı nedeniyle daha fazla kullanmaya başladığı bir ürünü hatırlayanların oranı ise yüzde 40. 2018’de bu oranlar sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 20’ydi. Araştırmanın da özellikle belirttiği gibi bunlar beyan edilen davranışlar; gerçek satın alma davranışıyla bire bir aynı kabul edilemez. Ama aradaki fark yine de markalar açısından önemli bir uyarı taşıyor.
Belki de CEO aktivizmi tartışmasında yeni dönem tam burada başlıyor. Çünkü mesele artık konuşmak ile susmak arasında seçim yapmak değil; konuşmaya değer bir konu ile konuşma baskısı yaratan bir gündem maddesini birbirinden ayırabilmek.
Bir liderin her tartışmada mikrofonu eline alması onu değer odaklı yapmadığı gibi, hiçbir konuda konuşmaması da onu tarafsız kılmıyor. Asıl mesele şirketin işi, etkisi, çalışanları ve yıllardır savunduğu değerlerle tutarlı bir alan tanımlayabilmek.
Stanford araştırması CEO aktivizmini ilginç bir ifadeyle, kurumsal itibar açısından “yüksek değişkenlik taşıyan bir yatırım” olarak tanımlıyor: Kazanç belirli paydaş gruplarında yoğunlaşabilirken kayıp daha geniş ve kalıcı olabiliyor; sonuç ise büyük ölçüde konunun şirketin işiyle ne kadar bağlantılı olduğuna bağlı.
Belki bugün yönetim kurullarında sorulması gereken soru bu yüzden “CEO’muz bu konuda ne söylemeli?” değil.
Önce şu sorulmalı: Bu konu bizim sözümüzü gerçekten gerektiriyor mu; gerektiriyorsa, söylediğimiz sözün arkasında şirket olarak durmaya hazır mıyız? Çünkü artık CEO’nun önündeki mikrofon yalnızca bir iletişim aracı değil. Bazen yıllarca bilançoda görünmeyen ama markanın hafızasında kalan bir itibar yatırımı.
|Borsa
|12.899,35
|0,09 %
|Dolar
|48,9536
|0,13 %
|Euro
|55,7395
|0,20 %
|Euro/Dolar
|1,1391
|0,09 %
|Altın (GR)
|6.704,67
|0,24 %
|Altın (ONS)
|4.285,46
|0,27 %
|Brent
|97,4520
|-3,31 %