CEO konuşmalı mı susmalı mı?

Bir dönem CEO’dan beklenen şey şirketini iyi yönetmesiy­di. Sonra denklem değişti. İklim krizinden eşitsizliğe, çeşitlilikten savaşlara kadar büyük toplumsal meseleler şirketlerin kapısına da­yandıkça liderlerden yalnızca fi­nansal sonuçları değil, değerleri de temsil etmeleri beklendi. “Ses­siz kalmak da bir tavırdır” cümlesi kurumsal dünyanın yeni mottola­rından birine dönüştü.

Şimdi ise sarkaç ters yöne hare­ket ediyor.

Stanford Graduate School of Business’ın Eylül 2026’da yayım­ladığı CEO Aktivizmi Araştırması tam da bu değişimi gösteren çarpı­cı veriler sunuyor. ABD genelinde 2 bin 807 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, 2018’de yapılan benzer çalışmayla bugünü karşılaştırıyor. Sonuç CEO’lar açısından olduk­ça zor bir iletişim denklemine işa­ret ediyor: İnsanlar liderlerin bazı konularda sesini duymak istiyor; bazı konularda ise o ses markanın kendisine zarar verebiliyor.

2018’de katılımcıların yüzde 65’i büyük şirketlerin CEO’larının önemsedikleri sosyal, çevresel ve­ya siyasi konularda etkilerini kul­lanmasını destekliyordu. Bugün bu oran yüzde 55’e gerilemiş du­rumda. Üstelik düşüş yalnızca belirli bir siyasi görüşte ya da yaş grubunda görülmüyor. Araştırma desteğin farklı siyasi aidiyetlerde ve kuşaklarda genel olarak gerile­diğini ortaya koyuyor.

Ancak asıl hikâye CEO’ların ko­nuşmasının desteklenip destek­lenmemesinde değil. Neden ve ne hakkında konuştuklarında.

Mikrofon artık daha ağır

Araştırmanın belki de en önem­li sonucu şu: Bir konu şirketi veya çalışanlarını doğrudan etkiliyor­sa CEO’nun konuşmasına verilen destek yüzde 76’ya çıkıyor. Üstelik bu oran 2018’de yüzde 72’ydi. Ya­ni kamuoyu CEO’lardan bütünüy­le susmalarını istemiyor. Aksine, şirketin faaliyetleriyle ilişkili ko­nularda konuşmalarını eskisin­den bile daha meşru buluyor.

Bu ayrım kurumsal iletişim açı­sından önemli. Çünkü mesele ar­tık “CEO toplumsal konularda ko­nuşmalı mı?” sorusundan çok, “Bu CEO neden tam olarak bu konuda konuşuyor?” sorusuna dönüşüyor.

Veriler konu başlıklarına göre ayrıldığında tablo daha da netleşi­yor. Temiz hava ve su konusunda konuşan CEO’lara olumlu yakla­şanların oranı yüzde 76. Sürdürü­lebilirlikte yüzde 71, yenilenebilir enerjide yüzde 68, iklim değişikli­ğinde yüzde 64. Buna karşılık CE­O’ların doğrudan “siyaset” hak­kında konuşmasını olumlu bulan­ların oranı yalnızca yüzde 27; din konusunda ise yüzde 21.

Dolayısıyla CEO aktivizminin geleceğini belirleyen şey yalnızca cesaret değil, bağlam olacak gibi görünüyor.

Çünkü tüketici artık şirketin yaptığı işle liderinin söylediği söz arasındaki bağlantıyı sorgulu­yor. Bir enerji şirketinin CEO’su­nun enerji dönüşümünden, bir teknoloji şirketinin liderinin ya­pay zekânın çalışanlar üzerinde­ki etkilerinden ya da büyük bir iş­verenin CEO’sunun çalışanlarını doğrudan ilgilendiren bir düzen­lemeden söz etmesi anlaşılabilir bulunabiliyor. Fakat bağlantı za­yıfladıkça liderin kurumsal gücü­nü kişisel görüşünün megafonu­na dönüştürdüğü algısı güçlene­biliyor. Burada önemli bir başka ayrım daha var: değer sahibi ol­mak ile her gündem maddesinde pozisyon almak aynı şey değil.

Son yıllarda şirketlerden “purpose” (amaç) sahibi olmaları istendi. Markaların neye inandığı, hangi değerleri savunduğu, dün­yada nasıl bir rol üstlendiği konu­şuldu. Bu beklenti ortadan kalk­mış değil. Ancak çok kutuplaşmış bir dünyada, şirket değerlerinin günlük siyasi ve toplumsal tartış­maların her birine verilen açıkla­malar üzerinden kanıtlanması gi­derek daha riskli hale geliyor.

Bir cümlenin raf ömrü CEO’nun görev süresinden uzun olabilir

Araştırmanın şirketler açısın­dan daha düşündürücü kısmı ise insanların bu açıklamaları ne ka­dar uzun süre hatırladığı.

2018’de CEO aktivizmi nede­niyle olumlu biçimde hatırlanan ilk 12 şirketten altısı 2026 araştır­masında yeniden anılıyor. Olum­suz hatırlanan ilk 12 şirketten ise dokuzu sekiz yıl sonra hâlâ liste­de. Araştırmacı David Larcker’ın dikkat çektiği nokta önemli: Bazı şirketler, o açıklamayı yapan CEO artık görevde olmadığı halde yıllar önce alınmış pozisyonlarla ilişki­lendirilmeye devam ediyor.

Başka bir ifadeyle dijital çağda CEO’nun söylediği sözün görev süresi, CEO’nunkinden uzun ola­biliyor. Üstelik hafıza yalnızca iti­barı değil, cüzdanı da etkiliyor.

Araştırmaya göre katılımcıla­rın yüzde 75’i katıldığı bir konu­da konuşan CEO’nun şirketinden ürün veya hizmet satın almaya da­ha yatkın olduğunu söylüyor. Bu­na karşılık yüzde 76’sı, katılmadığı bir görüş açıklayan CEO’nun şir­ketinden satın almaya daha az yat­kın olduğunu belirtiyor. Fakat bu­rada çok daha önemli bir asimetri var. 2018’den bu yana olumlu satın alma niyeti yalnızca 3 puan artar­ken, CEO’nun görüşüne katılma­dığı için satın almayı azaltacağını söyleyenlerin oranı 14 puan yük­selmiş.

Daha çarpıcısı, katılımcıların yüzde 62’si bir CEO’nun aldığı po­zisyon nedeniyle daha az kullan­dığı veya kullanmayı bıraktığı bir ürün ya da hizmeti hatırlayabili­yor. Bir CEO’nun tavrı nedeniy­le daha fazla kullanmaya başladı­ğı bir ürünü hatırlayanların oranı ise yüzde 40. 2018’de bu oranlar sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 20’ydi. Araştırmanın da özellikle belirtti­ği gibi bunlar beyan edilen davra­nışlar; gerçek satın alma davranı­şıyla bire bir aynı kabul edilemez. Ama aradaki fark yine de markalar açısından önemli bir uyarı taşıyor.

Belki de CEO aktivizmi tartış­masında yeni dönem tam burada başlıyor. Çünkü mesele artık ko­nuşmak ile susmak arasında se­çim yapmak değil; konuşmaya de­ğer bir konu ile konuşma baskısı yaratan bir gündem maddesini birbirinden ayırabilmek.

Bir liderin her tartışmada mik­rofonu eline alması onu değer odaklı yapmadığı gibi, hiçbir ko­nuda konuşmaması da onu taraf­sız kılmıyor. Asıl mesele şirketin işi, etkisi, çalışanları ve yıllardır savunduğu değerlerle tutarlı bir alan tanımlayabilmek.

Stanford araştırması CEO akti­vizmini ilginç bir ifadeyle, kurum­sal itibar açısından “yüksek değiş­kenlik taşıyan bir yatırım” olarak tanımlıyor: Kazanç belirli paydaş gruplarında yoğunlaşabilirken ka­yıp daha geniş ve kalıcı olabiliyor; sonuç ise büyük ölçüde konunun şirketin işiyle ne kadar bağlantılı olduğuna bağlı.

Belki bugün yönetim kurulla­rında sorulması gereken soru bu yüzden “CEO’muz bu konuda ne söylemeli?” değil.

Önce şu sorulmalı: Bu konu bi­zim sözümüzü gerçekten gerekti­riyor mu; gerektiriyorsa, söyledi­ğimiz sözün arkasında şirket ola­rak durmaya hazır mıyız? Çünkü artık CEO’nun önündeki mikro­fon yalnızca bir iletişim aracı de­ğil. Bazen yıllarca bilançoda gö­rünmeyen ama markanın hafıza­sında kalan bir itibar yatırımı.