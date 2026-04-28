CEO ne zaman terler?
Bir ürün hatası nasıl milyonlarca dolarlık masraf, hisse değerinde kayıp ve küresel bir geri çağırma krizine dönüşür?
Dışarıdan bakıldığında CEO’luk; vizyon çizmek, strateji belirlemek ve yatırımcıları ikna ederek büyüme hikâyeleri yazmak gibi görünür. CEO’lar yönetim kurulu toplantılarında hedefleri anlatır, grafiklerin yükseldiği sunumlarla başarı hikâyelerini görünür kılar.
Ancak bu parıltılı tablonun görünmeyen bir tarafı vardır: kriz anları.
Bir CEO’nun gerçekten terlediği anlar çoğu zaman borsa dalgalanmaları, regülasyon şokları ya da rakiplerin agresif hamleleri değildir. Asıl kriz bazen, ofise gelen tek sayfalık bir teknik raporla başlar:
“Üründe sistematik bir hata tespit edilmiştir.”
Ve şirketin tüm refleksleri devreye girer. Çünkü mesele artık itibardır.
Tam da bu noktada devreye giren ürün geri çağırma (recall) sigortası, bir poliçenin ötesinde; şirkete milyonlarca dolara mal olabilecek krizlerin yönetilmesini mümkün kılan, kurumsal dayanıklılığı güçlendiren stratejik bir güvence haline gelir.
Bu noktada iki kavramın doğru anlaşılması kritik önem taşıyor: geri çağırma ile ürün sorumluluğu.
Ürün sorumluluk sigortası, hatalı ürün nedeniyle tüketicilerin uğradığı zararların tazminatını karşılarken; geri çağırma sigortası, ürünün tüketiciye ulaştıktan sonra sağlık veya güvenlik riski nedeniyle piyasadan toplatılması sürecinde ortaya çıkan operasyonel maliyetleri yönetir.
Yeri gelmişken geri çağırmanın zaman zaman ihracat sonrası iade edilen ürünlerle karıştırıldığına da değinmek gerekir. Piyasaya ulaşmamış bir ürünün iadesi daha çok ticari bir risk niteliği taşır ve geri çağırma kapsamı dışında değerlendirilir.
Geri çağırmalar kurumsal sorumluluğun sınandığı anlar ve çoğu zaman yönetimin en ağır stres testidir.
1982’de Johnson & Johnson’ın Tylenol ürünlerindeki siyanur vakasında satışlar dramatik şekilde düşerken şirket hisseleri hızla değer kaybetti. Milyonlarca ürünün piyasadan çekildiği bu süreçte şeffaf iletişim ve yeni güvenlik ambalajlarıyla tüketici güveni yeniden inşa eden şirket hisselerdeki kayıpları aylar içinde toparladı. Bugün bu olay, doğru yönetilen bir krizin şirket değerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğinin en güçlü örneklerinden biri olarak anlatılır.
Geçmişte Takata hava yastığı krizi ve ABD’de otomotiv güvenliği mevzuatını değiştiren Ford–Firestone lastik vakaları da geri çağırmaların şirketleri iflasa kadar sürükleyebildiğini gösterdi.
Yakın dönemde Stellantis’in yüz binlerce aracı yangın riski nedeniyle geri çağırması, tek bir teknik hatanın küresel ölçekte nasıl bir operasyon ve maliyet zincirine dönüşebildiğini bir kez daha gösterdi.
Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı susam partilerinde yasaklı bir madde tespit edildiğinde, sorun tedarik zincirinin tamamında büyüdü ve susam içeren pek çok farklı ürün de bu sürece dâhil oldu.
Ürünlerin toplanma ve imhası, lojistik, mahkeme, halka ilişkiler operasyonları nedeniyle şirketlerin tek başına taşıyamayacağı milyonlarca dolarlık masraflar ortaya çıkıyor. Özellikle ABD ve Kanada’da davalarda verilen milyarlarca dolarlık jüri kararları ve sigorta tazminatları bu riskin bilanço etkisini açıkça gösteriyor.
Bu krizler yalnızca bugünün zararını değil, özellikle halka açık şirketlerde hisse değerlerini sarsarak yıllar boyunca oluşturulan piyasa değerinin günler içinde erimesine neden olabilir.
Üretim kadar son yıllarda ürün güvenliği, izlenebilirlik ve tedarik zinciri sorumluluğu konusunda devreye giren yeni düzenlemeler, birçok pazarda geri çağırmaların daha sıkı denetlenmesi şirketlerin sözleşmelerini ve uyum politikaları gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.
İşte tam bu noktada sigorta yalnızca bir finansal güvence değil, kriz yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
Geri çağırma etik değerlerin, yönetim kültürünün ve tüketiciye verilen sözün sınandığı bir sahnedir. Kusur raflarda başlar, kriz ise yönetim masasında şekillenir.
Ve çoğu zaman CEO’ların gerçekten terlediği yer de tam olarak orasıdır.
