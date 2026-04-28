CEO ne zaman terler?

Bir ürün hatası nasıl mil­yonlarca dolarlık masraf, hisse değerinde kayıp ve küre­sel bir geri çağırma krizine dö­nüşür?

Dışarıdan bakıldığında CE­O’luk; vizyon çizmek, strateji belirlemek ve yatırımcıları ik­na ederek büyüme hikâyeleri yazmak gibi görünür. CEO’lar yönetim kurulu toplantıların­da hedefleri anlatır, grafikle­rin yükseldiği sunumlarla başarı hikâyelerini görünür kılar.

Ancak bu parıltılı tablonun gö­rünmeyen bir tarafı vardır: kriz an­ları.

Bir CEO’nun gerçekten terlediği anlar çoğu zaman borsa dalgalan­maları, regülasyon şokları ya da ra­kiplerin agresif hamleleri değildir. Asıl kriz bazen, ofise gelen tek say­falık bir teknik raporla başlar:

“Üründe sistematik bir hata tes­pit edilmiştir.”

Ve şirketin tüm refleksleri dev­reye girer. Çünkü mesele artık iti­bardır.

Tam da bu noktada devreye giren ürün geri çağırma (recall) sigortası, bir poliçenin ötesinde; şirkete mil­yonlarca dolara mal olabilecek kriz­lerin yönetilmesini mümkün kılan, kurumsal dayanıklılığı güçlendiren stratejik bir güvence haline gelir.

Bu noktada iki kavramın doğru anlaşılması kritik önem taşıyor: ge­ri çağırma ile ürün sorumluluğu.

Ürün sorumluluk sigortası, hata­lı ürün nedeniyle tüketicilerin uğ­radığı zararların tazminatını karşı­larken; geri çağırma sigortası, ürü­nün tüketiciye ulaştıktan sonra sağlık veya güvenlik riski nedeniy­le piyasadan toplatılması sürecinde ortaya çıkan operasyonel maliyet­leri yönetir.

Yeri gelmişken geri çağırmanın zaman zaman ihracat sonrası iade edilen ürünlerle karıştırıldığına da değinmek gerekir. Piyasaya ulaş­mamış bir ürünün iadesi daha çok ticari bir risk niteliği taşır ve geri çağırma kapsamı dışında değerlen­dirilir.

Geri çağırmalar kurumsal so­rumluluğun sınandığı anlar ve çoğu zaman yönetimin en ağır stres tes­tidir.

1982’de Johnson & Johnson’ın Tylenol ürünlerindeki siyanur va­kasında satışlar dramatik şekilde düşerken şirket hisseleri hızla de­ğer kaybetti. Milyonlarca ürünün piyasadan çekildiği bu süreçte şef­faf iletişim ve yeni güvenlik amba­lajlarıyla tüketici güveni yeniden inşa eden şirket hisselerdeki kayıp­ları aylar içinde toparladı. Bugün bu olay, doğru yönetilen bir krizin şirket değerini nasıl yeniden ayağa kaldırabileceğinin en güçlü örnek­lerinden biri olarak anlatılır.

Geçmişte Takata hava yastığı kri­zi ve ABD’de otomotiv güvenliği mevzuatını değiştiren Ford–Fires­tone lastik vakaları da geri çağırma­ların şirketleri iflasa kadar sürükle­yebildiğini gösterdi.

Yakın dönemde Stellantis’in yüz binlerce aracı yangın riski nedeniy­le geri çağırması, tek bir teknik ha­tanın küresel ölçekte nasıl bir operasyon ve maliyet zinciri­ne dönüşebildiğini bir kez da­ha gösterdi.

Türkiye’den Avrupa’ya ih­raç edilen bazı susam partile­rinde yasaklı bir madde tes­pit edildiğinde, sorun tedarik zincirinin tamamında büyüdü ve susam içeren pek çok fark­lı ürün de bu sürece dâhil oldu.

Ürünlerin toplanma ve im­hası, lojistik, mahkeme, halka iliş­kiler operasyonları nedeniyle şir­ketlerin tek başına taşıyamayacağı milyonlarca dolarlık masraflar or­taya çıkıyor. Özellikle ABD ve Ka­nada’da davalarda verilen milyar­larca dolarlık jüri kararları ve si­gorta tazminatları bu riskin bilanço etkisini açıkça gösteriyor.

Bu krizler yalnızca bugünün za­rarını değil, özellikle halka açık şir­ketlerde hisse değerlerini sarsarak yıllar boyunca oluşturulan piyasa değerinin günler içinde erimesine neden olabilir.

Üretim kadar son yıllarda ürün güvenliği, izlenebilirlik ve teda­rik zinciri sorumluluğu konusunda devreye giren yeni düzenlemeler, birçok pazarda geri çağırmaların daha sıkı denetlenmesi şirketlerin sözleşmelerini ve uyum politikaları gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

İşte tam bu noktada sigorta yal­nızca bir finansal güvence değil, kriz yönetiminin ayrılmaz bir par­çası haline geliyor.

Geri çağırma etik değerlerin, yö­netim kültürünün ve tüketiciye ve­rilen sözün sınandığı bir sahnedir. Kusur raflarda başlar, kriz ise yöne­tim masasında şekillenir.

Ve çoğu zaman CEO’ların gerçek­ten terlediği yer de tam olarak ora­sıdır.