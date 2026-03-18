CEO’lar stratejik rezonans ile yönetmeli
Küresel ekonomi tamamen dağılmıyor; ama CEO güveni belirgin biçimde zayıflıyor. BKYD’nin Mart 2026 CEO Insights raporu, bu sıkışık dönemde şirketlerin daha fazla proje değil, daha yüksek uyum üreten bir yönetim modeline ihtiyaç duyduğunu gösteriyor: stratejik rezonans.
Güven paradoksu
Rapor bugünün yönetim iklimini net gösteriyor: Dünya ekonomisi bütünüyle dağılmış değil; ama CEO’ların kendi şirketlerine dair güveni aynı ölçüde güçlü değil. Küresel büyümenin 2026’da %3,3 düzeyinde kalması ve Türkiye ekonomisinin 2025’i %3,6 büyüme ile kapatması ilk bakışta fena görünmeyebilir. Buna rağmen önümüzdeki 12 ayda gelir artışı bekleyen CEO oranının %30’a gerilemesi bize şunu söylüyor: CEO’nun esas sorunu artık yalnızca dış koşullar değil, şirketinin bu karmaşık döneme ne kadar uyumlu hazırlandığıdır.
Getiri sorunu
Bugün birçok CEO bir güven paradoksu yaşıyor. Dışarıda “ekonomi tamamen çökmüyor” hissi var; içeride ise büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliğine dair şüpheler artıyor. Çünkü piyasa artık sadece satış yapmakla kazanılmıyor. Teknolojiye yatırım yapmak, dijitalleşmek, yapay zekâ denemeleri başlatmak ve siber güvenliğe para ayırmak tek başına yetmiyor. Rapordaki kritik bulgu da burada: CEO’ların yalnızca %12’si yapay zekâ yatırımlarından hem maliyet hem gelir tarafında somut fayda gördüğünü söylüyor; %56’sı ise henüz belirgin bir finansal sonuç görmediğini belirtiyor. Yani yatırım var; fakat çıktı tarafında aynı netlik yok.
Asıl mesele
Sorun sadece teknolojiye geç kalmak değil; teknolojiyi yönetim modeline bağlayamamak. Birçok şirkette strateji başka telden çalıyor, iş modeli başka mantıkla çalışıyor, organizasyon yapısı eski alışkanlıklarını sürdürüyor, performans sistemi ise geçmiş dönemin refleksleriyle ölçüm yapıyor. Yönetim kurulu büyüme istiyor, finans temkinli davranıyor, operasyon günlük yangınlarla uğraşıyor. Uyum yoksa enerji ilerlemeye değil, sürtünmeye gider.
Stratejik rezonans
Tam da bu nedenle CEO’lara lazım olan şey yeni bir moda kavram değil, güçlü bir yönetim modelidir. Ben buna stratejik rezonans diyorum. Stratejik rezonans; stratejinin, iş modelinin, kritik kabiliyetlerin, operasyon modelinin ve performans sisteminin aynı istikamette çalışmasıdır. Şirket büyüme hedefliyorsa bütçe sistemi, insan yapısı, süreç tasarımı ve karar mekanizmaları da bunu taşıyabilmelidir. Yapay zekâya yatırım yapılıyorsa bu yatırım sadece BT bölümünün oyuncağına dönüşmemeli; satıştan tedarik zincirine, fiyatlamadan müşteri deneyimine kadar iş modeline nüfuz etmelidir. Risk yönetimi de yılda bir kez yapılan sunumlardan çıkıp günlük yönetim refleksine dönüşmelidir.
Baskı artıyor
BKYD raporu CEO gündeminde dönüşüm hızı, siber riskler ve makroekonomik dalgalanmaların öne çıktığını; liderlerin AI ve dijital teknolojilere yatırım, jeopolitik risk yönetimi ve maliyet etkinliği konularını önceliklendirdiğini gösteriyor. Bunların hepsi doğru başlıklar. Ama tek tek doğru olmak yetmiyor. Önemli olan bunları aynı sistem içinde birbirine bağlayabilmek. Çünkü bugünün CEO sorusu “hangi projeyi başlatalım?” değil; “hangi yönetim mimarisiyle dağınık baskıları tek bir stratejik yöne çevirelim?” sorusudur.
Şimdi ne yapmalı
Önümüzdeki dönemde kazanan CEO, en çok proje başlatan değil, şirketinde en yüksek uyumu kuran CEO olacak. AI’ı stratejiye bağlayan, risk yönetimini dayanıklılık yeteneğine dönüştüren, performans sistemini kısa vadeli sayılardan uzun vadeli değer üretimine taşıyan liderler ayrışacak. Zor dönemlerde şirketleri parlak sunumlar değil, birbiriyle konuşan sistemler taşır. Gürültünün arttığı yerde refleksle değil, modelle yönetmek gerekir. Bugünün CEO’suna tam da bu yüzden stratejik rezonans lazım.
