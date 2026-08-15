CEO'ların çok kutuplu sınavı
İş dünyasında uzun yıllar boyunca tüm stratejiler, tedarik zincirleri ve büyüme planları tek bir kavram üzerine inşa edildi: Küreselleşme. Ancak son yıllarda üst üste yaşanan jeopolitik şoklar, ticaret savaşları ve lojistik koridorlarının adeta birer cepheye dönüşmesi bu illüzyonu paramparça etti. Bugün, 2026’nın iş ikliminde çok net ve kaçınılmaz bir gerçeği yaşıyoruz: Küreselleşme ölüyor, yerini çok kutuplu, korumacı ve savunma odaklı bir "bölgeselleşme" (regionalization) çağına bırakıyor.
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bu yeni dönemin en taze halkası oldu. Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) güncel verilerine göre yürürlükte olan bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı 380’i aşmış durumda. Asya-Pasifik’teki devasa RCEP bloğundan Latin Amerika ve Afrika’daki yeni nesil bölgesel ittifaklara kadar herkes, küresel sistemin kırılganlığına karşı kendi "güvenli bölgesini" inşa etmeye çalışıyor. Yönetim dünyasında çok ses getiren taze bir kitap, liderlerin bu yeni bölgesel haritada nasıl hayatta kalacağına dair harika bir kılavuz sunuyor.
Ruchika T. Malhotra’nın yeni çıkan “Uncompete: Rejecting Competition to Unlock Success” (Rekabeti Reddetmek: Başarının Kilidini Açmak İçin Radikal İşbirliği) adlı kitabı, iş dünyasındaki o eski "rakibi yok et, küresel pazarı tek başına ele geçir" mantığını tamamen reddediyor. Malhotra’ya göre, kırılganlıkların zirve yaptığı bu çok kutuplu dünyada tek başına bir küresel kahraman olmaya çalışmak kurumsal bir intihar. Yeni dönemin başarı şifresi, rekabeti bir kenara bırakıp bölgesel ekosistemlerle radikal işbirlikleri (co-creation) kurabilmekten geçiyor.
Yöneticiler ve CEO’lar içinse bu dönüşüm artık bir dış politika meselesinin ötesinde doğrudan bir bilanço ve hayatta kalma sorunu. Eskiden bir CEO için en önemli şey operasyonel verimlilikken bugün "jeopolitik okuryazarlık" ve "bölgesel kültürel esneklik" haline geldi. Bölgesel paktlar, şirketlere sadece yeni pazarlar sunmuyor; aynı zamanda küresel tedarik zinciri kesintilerine karşı korunaklı lojistik ve finansal kaleler inşa ediyor. Küresel bir dev olmaya çalışmak yerine, kendi bölgesinde vazgeçilmez ve "derin" bir aktör haline gelen şirketler (regional indispensable), geleceğin dalgalarından en az hasarla çıkıyor.
Sınırlar yeniden çizilirken ne yapmalı?
Peki, küresel harita yeniden parçalanırken şirketlerin direksiyonundaki liderler stratejilerini nasıl güncellemeli?
● Tedarik milliyetçiliğine hazırlanın: Üretim ve hammadde ağlarınızı tek bir küresel merkeze bağlama hatasından vazgeçin. Güvenli bölgesel ittifakların sınırları içinde alternatif tedarik üsleri kurun.
● Gümrük ve tarife duvarlarını izleyin: Gümrük vergileri ve bölgesel kotalar artık sadece mevzuat konusu değil, doğrudan kâr marjını yutan birer stratejik bariyer.
● Ekosistem ortaklıkları kurun: Malhotra’nın da önerdiği gibi, bölgesel pazarlara tek başınıza girmek yerine, o bölgenin lokal oyuncularıyla güçlü kurumsal evlilikler ve ortak üretim (co-investment) modelleri geliştirin.
Liderler için kurumsal dönüşüm: Şirket içi üç ödev
Ruchika T. Malhotra, küreselleşmenin yerini bölgesel kalelerin aldığı bu yeni dönemde, dışarıdaki iş birliklerini yönetebilmenin ön şartının, içerideki toksik yarış kültürünü bitirmek olduğunu da savunuyor. Dışarıda bölgesel ittifaklar kurmak isteyen bir CEO, önce kendi şirketinin içindeki herkesin birbiriyle savaştığı o eski yapıyı dönüştürmek zorunda. İşte Malhotra’nın liderlerin masasına bıraktığı, şirket içi kültürel değişimi tetikleyecek üç somut kurumsal ödev:
1 Performans sistemlerinden çan eğrisini çöpe atın: Yerine, departmanların birbirine sağladığı kolektif faydayı ve ortak başarıyı ödüllendiren yeni nesil bir teşvik modeli kurun. İçeride birbiriyle savaşan ekipler, dışarıda radikal ortaklıklar kuramaz.
2 Başarıyı yıkıcı kıskançlıktan geliştirici gıptaya dönüştürün: Lider olarak, bir ekibin başarısını diğer ekipler için bir tehdit değil, tüm organizasyonu büyütecek birer öğrenme verisi olarak konumlandırın. Kıskançlığı, kurumsal bir gelişim yakıtına dönüştürmek tamamen liderin elindedir.
3 İlişkileri ticari işlem olmaktan çıkarın: Bölgesel ortaklarınızla, tedarikçilerinizle ve hatta kendi çalışanlarınızla olan tüm süreçleri sadece kısa vadeli, soğuk birer "kontrat ve ticari işlem" olarak görmeyi bırakın. Küresel kriz anlarında şirketleri koruyan şey o katı sözleşmeler değil, bugüne kadar biriktirilmiş olan kurumsal güven ve karşılıklı sadakat bağlarıdır. Tedarikçinizi fiyatta boğmak yerine, onu koruyacak bir ekosistem yaratın.
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