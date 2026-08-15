CEO'ların çok kutuplu sınavı

İş dünyasında uzun yıllar bo­yunca tüm stratejiler, tedarik zincirleri ve büyüme planları tek bir kavram üzerine inşa edildi: Küreselleşme. Ancak son yıllarda üst üste yaşanan jeopolitik şoklar, ticaret savaşları ve lojistik kori­dorlarının adeta birer cepheye dö­nüşmesi bu illüzyonu paramparça etti. Bugün, 2026’nın iş ikliminde çok net ve kaçınılmaz bir gerçeği yaşıyoruz: Küreselleşme ölüyor, yerini çok kutuplu, korumacı ve savunma odaklı bir "bölgeselleş­me" (regionalization) çağına bıra­kıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Türki­ye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşma­sı, bu yeni dönemin en taze hal­kası oldu. Dünya Ticaret Örgü­tü’nün (WTO) güncel verilerine göre yürürlükte olan bölgesel ti­caret anlaşmalarının sayısı 380’i aşmış durumda. Asya-Pasifik’te­ki devasa RCEP bloğundan Latin Amerika ve Afrika’daki yeni ne­sil bölgesel ittifaklara kadar her­kes, küresel sistemin kırılganlı­ğına karşı kendi "güvenli bölgesi­ni" inşa etmeye çalışıyor. Yönetim dünyasında çok ses getiren taze bir kitap, liderlerin bu yeni bölge­sel haritada nasıl hayatta kalaca­ğına dair harika bir kılavuz sunu­yor.

Ruchika T. Malhotra’nın ye­ni çıkan “Uncompete: Rejecting Competition to Unlock Success” (Rekabeti Reddetmek: Başarının Kilidini Açmak İçin Radikal İşbir­liği) adlı kitabı, iş dünyasındaki o eski "rakibi yok et, küresel pazarı tek başına ele geçir" mantığını ta­mamen reddediyor. Malhotra’ya göre, kırılganlıkların zirve yaptığı bu çok kutuplu dünyada tek başı­na bir küresel kahraman olmaya çalışmak kurumsal bir intihar. Ye­ni dönemin başarı şifresi, rekabeti bir kenara bırakıp bölgesel ekosis­temlerle radikal işbirlikleri (co-c­reation) kurabilmekten geçiyor.

Yöneticiler ve CEO’lar içinse bu dönüşüm artık bir dış politika me­selesinin ötesinde doğrudan bir bilanço ve hayatta kalma sorunu. Eskiden bir CEO için en önemli şey operasyonel verimlilikken bu­gün "jeopolitik okuryazarlık" ve "bölgesel kültürel esneklik" hali­ne geldi. Bölgesel paktlar, şirketle­re sadece yeni pazarlar sunmuyor; aynı zamanda küresel tedarik zin­ciri kesintilerine karşı korunak­lı lojistik ve finansal kaleler inşa ediyor. Küresel bir dev olmaya ça­lışmak yerine, kendi bölgesinde vazgeçilmez ve "derin" bir aktör haline gelen şirketler (regional in­dispensable), geleceğin dalgala­rından en az hasarla çıkıyor.

Sınırlar yeniden çizilirken ne yapmalı?

Peki, küresel harita yeniden parçalanırken şirketlerin direk­siyonundaki liderler stratejilerini nasıl güncellemeli?

● Tedarik milliyetçiliğine hazırlanın: Üretim ve hammad­de ağlarınızı tek bir küresel mer­keze bağlama hatasından vazge­çin. Güvenli bölgesel ittifakların sınırları içinde alternatif tedarik üsleri kurun.

● Gümrük ve tarife duvarları­nı izleyin: Gümrük vergileri ve böl­gesel kotalar artık sadece mevzuat konusu değil, doğrudan kâr marjını yutan birer stratejik bariyer.

● Ekosistem ortaklıkları kurun: Malhotra’nın da önerdiği gibi, bölgesel pazarlara tek başını­za girmek yerine, o bölgenin lokal oyuncularıyla güçlü kurumsal ev­lilikler ve ortak üretim (co-invest­ment) modelleri geliştirin.

Liderler için kurumsal dönüşüm: Şirket içi üç ödev

Ruchika T. Malhotra, küresel­leşmenin yerini bölgesel kalelerin aldığı bu yeni dönemde, dışarıda­ki iş birliklerini yönetebilmenin ön şartının, içerideki toksik yarış kültürünü bitirmek olduğunu da savunuyor. Dışarıda bölgesel it­tifaklar kurmak isteyen bir CEO, önce kendi şirketinin içindeki herkesin birbiriyle savaştığı o eski yapıyı dönüştürmek zorunda. İşte Malhotra’nın liderlerin masasına bıraktığı, şirket içi kültürel değişi­mi tetikleyecek üç somut kurum­sal ödev:

1 Performans sistemle­rinden çan eğrisini çöpe atın: Yerine, departman­ların birbirine sağladığı kolektif faydayı ve ortak başarıyı ödüllen­diren yeni nesil bir teşvik modeli kurun. İçeride birbiriyle savaşan ekipler, dışarıda radikal ortaklık­lar kuramaz.

2 Başarıyı yıkıcı kıs­kançlıktan geliştirici gıptaya dönüştürün: Lider olarak, bir ekibin başarısını diğer ekipler için bir tehdit değil, tüm organizasyonu büyütecek bi­rer öğrenme verisi olarak konum­landırın. Kıskançlığı, kurumsal bir gelişim yakıtına dönüştürmek tamamen liderin elindedir.

3 İlişkileri ticari işlem olmaktan çıkarın: Böl­gesel ortaklarınızla, te­darikçilerinizle ve hatta kendi çalışanlarınızla olan tüm süreç­leri sadece kısa vadeli, soğuk bi­rer "kontrat ve ticari işlem" ola­rak görmeyi bırakın. Küresel kriz anlarında şirketleri koruyan şey o katı sözleşmeler değil, bugüne kadar biriktirilmiş olan kurumsal güven ve karşılıklı sadakat bağ­larıdır. Tedarikçinizi fiyatta boğ­mak yerine, onu koruyacak bir ekosistem yaratın.