Cep telefonu satışları düşüşe geçti

PC pazarı için 2022 çok iyi geçmemişti. 2023’te de ciddi bir hareketlenme beklenmiyor. Aynı durum, akıllı telefon satışlarında da geçerli. PC satışları kadar kötü olmasa da akıllı telefon satışları da yüzde 11,3 düşüşle bir milyar 205 milyon adede geriledi.

International Data Corporation (IDC) isimli araştırma kuruluşunun kesin olmayan araştırma sonuçlarına göre yılın son çeyreğinde akıllı telefon satışlarındaki düşüş geçen yüzde 18,3’ü buldu.

Son çeyrekte şirketlerin satışlarındaki düşüşler yüzde 15 ile yüzde 26.3 arasında değişti.

Apple ve Samsung güçlü

Yıl geneline baktığımızda, Samsung yaklaşık 261 milyon adet telefon satışı ve yüzde 21,6 pazar payı ile lider. Samsung’un geçen yıla göre satışları yüzde 4,1 düşmüş. Geçen yıla göre satışlarında sadece yüzde 4 düşüş meydana gelen Apple’ın sattığı telefon sayısı 226.4 milyon. Bu iki şirketin pazar payları geçtiğimiz yıla göre artış göstermiş.

Bu iki şirketi ise Çinli üreticiler Xiomi, Oppo ve Vivo takip ediyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’deki satışların düşmesi, bu şirketlerin satışlarına da olumsuz yansımış durumda. Her ne kadar Çin’de en çok satan telefon markası Huawei olsa da global satış adetlerinde Huawei ilk beş içerisine giremiyor. Listeye giren Çinli üreticilerin satışları ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’nin üzerinde düşüş kaydetmiş. Çinli üreticilerin tamamında pazar kaybı söz konusu. Apple ve Samsung’un satışları düşse de pazar payları artmış. Bu iki şirketin toplam pazar payı yüzde 40’ı aşmış durumda.

Türkiye’deki durum da hemen hemen aynı. BTK verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde IMEI kaydı yapılan 3.1 milyon cihazdan bir milyon 166 bini Apple ve Samsung markalı cihazlar Bunların arasında telefon dışındaki cihazlar da var ama büyük çoğunluğunu telefonlar oluşturuyor.

Bir tarafta arayı açan Apple ve Samsung, diğer tarafta ise sürekli pazar payı kaybeden diğer üreticiler var. Bu gidiş, yine pek parlak geçmeyecek olan 2023 yılında bir konsolidasyona yol açacak gibi duruyor. Ayrıca, satış adetlerini artırmaya çalışacak olan şirketlerin yeni satış stratejileri oluşturması belki de ürün gamlarını gözden geçirmelerine yol açacak. Cep telefonlarını yenilemeye pek hevesli olmayacak tüketicilerin, telefonlarını yenilemelerini tetikleyecek bir inovasyona, satış stratejisine ihtiyaç var. Mevcut fiyat politikaları bile değişebilir.