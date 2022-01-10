CES Fuarı, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0

Elektrik ve elektronik, iştigal sahası açısından endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 konseptlerinin odağında olan bir sektör. Sektörün 2021 yılı ihracat performansına baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 28.3’lük bir artışla 14.176 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştığını görüyoruz. Sektörün lokomotifi şüphesiz tüketici elektroniği. Bu alandaki en büyük fuarlardan biri olan CES, geçtiğimiz hafta ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlendi. Fuarda birçok büyük markanın yanı sıra çok sayıda startup firması da yer aldı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın organizasyonuyla ülkemizden de çok sayıda startup fuara iştirak etti. Milli otomobil üreticimiz TOGG da fuarda model lansmanı yapan firmalar arasında yerini aldı.

COVID-19 halen hem seyahat hem de fuarcılık sektörlerindeki etkisini yoğun olarak sürdürüyor. Örneğin, fuarın önemli katılımcılarından Samsung’a ayrılan alana pandemi nedeniyle her seferinde kısıtlı sayıda katılımcı alındığı için, ziyaretçiler kayıt olarak ve yaklaşık 2 ila 3 saat arasında bekleyerek pavilyonu gezebildi. Amazon, Facebook, Twitter, T-Mobile ve Pinterest bu sene fuara ekip göndermediler. LG gibi bazı büyük firmalar ise son dakikada katılımını iptal etti ve firmaya ayırılan alan boş kaldı. Fuarın genelinde büyük otomotiv firmalarının elektrikli ve otonom arabaları büyük ilgi gördü. Dikkat çekici bir detay ise Sony gibi tüketici elektroniğinin farklı segmentlerinde iddialı bir firmanın da bu alanda iki araba modelinin sergilemesiydi.

Fuar adeta Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarının muhtevaları açısından hayat bulması için gereken ortamı yansıtan bir laboratuvar niteliğinde. Bildiğiniz gibi Endüstri 4.0, “iş süreçlerinin, nesnelerin interneti, büyük veri, makineden makineye iletişim, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, bulut bilişim gibi teknolojilerin sağladığı veri odaklı bilimsel yöntemlerle yönetildiği dördüncü endüstriyel devrim dalgası” olarak tarif ediliyor. Özellikle yapay zekaya ilişkin giderek gelişen teknoloji ve büyük veri, sadece endüstri sektörünü değil, gitgide bir bütün olarak toplumu da etkileyecek boyutlara ulaşmakta. Toplum 5.0 kavramı da tam bu noktada, toplumun endüstriden ziyade merkezde düşünülmesine dayanan bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir ifadeyle toplum 5.0, teknolojiden destek alan ama esasen insanı endüstrileşmenin merkezine yerleştiren akıllı bir toplumu hedefliyor. Hem Endüstri 4.0 hem de Toplum 5.0 nihayetinde insanların refahını artırmak ve teknolojide kat edilen hızlı mesafe sayesinde daha sürdürülebilir bir dünya ve toplum hayatına ulaşmayı hedefliyor. Ekonomik, çevresel, sosyal sürdürülebilirlik sağlayacak bir ekosistem yaratmak için de Toplum 5.0 hedeflerinin, Endüstri 4.0'ın yeni teknolojileriyle beraber yaşaması gerekiyor. CES ve benzeri fuarlarda görücüye çıkan gündelik hayatımıza yönelik bütün araçlar, teknolojiler bu iki kavramın önümüzdeki dönemde hem iş hayatında hem de toplumsal hayatımızda meydana getireceği değişiklerin bir öncü göstergesi diyebiliriz.