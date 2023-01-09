CES2023'ün ardından

İzninizle, biraz tarih dersi ile başlayacağım.

Consumer Technology Association (CTA – Tüketici Elektroniği Birliği), 1967 yılından günümüze Consumer Electronics Show (CES – Tüketici Elektroniği Fuarı) düzenliyor. 1967’de New York’ta başlayan etkinlik, önce Chicago’ya taşındı. Daha sonra Chicago (yaz), Las Vegas (kış) olmak üzere ikiye ayrıldı. Şimdi, sadece yılda bir kez, yeni yılın ilk haftasında Las Vegas’ta düzenleniyor.

Ben, 2010 yılından itibaren, yerinde takip ediyordum. Biraz sağlık sorunlarım, ardından gelen pandemi gibi etkilerle son üç yıldır yerinde takip etmek nasip olmadı. Seneye, nasip kısmet. CTA Genel Sekreteri Gary Shapiro ve ekibi muhteşem iş çıkartıyor. Evimizden bile fuarı izlememize olanak tanıyor.

50 yılı aşkın süredir, tüketicilerin kullandığı elektronik eşyalardaki gelişmeler bu fuarda duyuruldu. Türkiye’de ise dar bir çevre dışında fuarı tanıyan, bilen sayısı pek azdı. 2010 yılındaki ilk ziyaretimde, fuarın ismini tüm gazetelerin birinci sayfasına, tüm TV ana haber bültenlerine taşımayı başardım.

Nasıl olduğunu, biraz araştırıp bulursunuz.

CES2023'te mobilite yılı

32 yıldır gazetecilik yapıyor, 27 yıldır sadece teknoloji yazıyorum. Uzaktan takip edebildiğim kadarı ile bu yıl fuar, otomotiv endüstrisi üzerine şekillenmiş. Bunu hem ABD’li hem Avrupalı gazeteci arkadaşlarımın sosyal ağ paylaşımlarımdan, hem CTA’nin kamuoyu duyurularından hem de CES temalı basın bültenlerinden gördüm.

CES2023 denilince, sıradan vatandaşın aklında kalacak tek konu BMW’nin yanar döner renk değiştiren otomobili olacak. Bunu, geçen sene göstermişlerdi. Ancak bu yıl renk seçenekleri artmış.

Nvidia’nın, GE Force Now, oyun platformunu, otomobillere getirme yaklaşımı da mobilite konusunda akıllarda kalacak olanlardan.

Geçen yıl, sosyal ağ mesajlarımla, Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG), bu fuara katılımını, daha doğrusu, fuarda stand almasını çok eleştirmiştim. Bence, eleştirilerim haklılığını hala koruyor. Ancak, bu yıl fuarın ana temasının birden otomotiv sektörüne yönelmesi, eski katılımcılara öncelik verilmesi, bu öncelik ile TOGG’un fuarda güzel bir sergi alanına sahip olması, ziyaretçilerin dikkatini çekebilmesi, önemli bir adım.

TOGG, “yarının ötesi” konsepti ile geleceğe ilişkin vizyonunu ve bugün neler yaptığını paylaşmış fuarda. Sevgili Volkan Demirkuşak, sizlere konunun ayrıntılarını aktarır diye düşünüyorum.

Oyun, performans ve görüntü

CES2023’ten görüntüyü ve mobiliteyi çıkartırsak geriye ne kalır?

Bu köşede ve bu sayfada, CES2023 özetini yapmam mümkün değil. Binlerce şirket, onbinlerce duyuru. Burada ve Türkiye’de yayın yapan kişi ve kurumlardan duyabileceğiniz, okuyabileceğiniz ancak duyuruların binde biridir. O da belki. Ancak bir gerçek var; önceki yıllarda yapılan duyurulardan geleceği kestirmek mümkündü. Şimdi, muğlak.

Ama bir gerçek var. O da gösterilen, duyurulan teknolojiler, insanoğlu için korkunç. Eskiden “woaaw” dediğimiz teknolojiler ürkünç geliyor.

BMW’nin renk değiştiren arabası, Acer’ın spor yaparken çalışmanıza olanak tanıyan çalışma masası, ya da tıbbi analiz yapan klozet. Bir dönem, benim de parçası olduğum CNET’in editörleri bunlara dikkat çekmiş.

Medya günleri, oyun ekosistemi ile açılış yapmıştı. Mobilite yani arabalar diğer günlere damga vurdu. Arada, Sony’nin engelliler için geliştirdiği Leonardo konsepti, LG ve Samsung’un yeni nesil monitör ve TV’leri boy gösterirken Lenovo’nun çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Yoga Book 9i ve Loreal’in ruj asistanı Hapta akıllarda kalanlar oldu.

Ama hiçbirisi, daha önceki yıllarda olduğu gibi ileriye yönelik öngörüye sahip olmamıza yardımcı olamadı.