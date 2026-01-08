“Çeşit olsun” diye kurduğumuz meslek okullarında “dönüşüm” umudu…

Sonda söyleneceği başta söyleyeyim…

6 milyona yakın “diplomalı işsiz”:

Okullarımızı insani gelişim, yetenek/bilinç ge­liştirmek, ihtiyacı gidermek/karşılamak, toplum­sal kalkınma, refaha ulaşmak (vb) için değil, “çeşit olsun” diye kurduğumuzun kanıtı…

***

Örneğin… Mesleki eğitimin:

Ekonomi ve sosyo/kültürel yapı için önemini, on yıllardır anlatıyoruz/dinliyoruz…

***

“Yaptığı işin ustası olmak” gibi ideallerin:

İnsanı beslediğini, sosyo/kültürel yapının te­mellerini sağlamlaştırdığını, ekonomileri verimli­liğe götürdüğünü psikoloji/sosyoloji bilimlerinin teorilerinden biliyoruz…

Bu gibi ideallerin eksikliğinin ise: Sosyo/kültü­rel yapıyı ve ekonomileri nereye götürdüğünü, ya­şadıklarımızdan anlıyoruz…

***

Yaklaşık 30 yıldır kamu/sanayi/üniversite iş­birliğinin önemini bu satırlardan vurguluyoruz… Öncesinde de sıklıkla altının çizildiğini biliyoruz…

***

Üreticilerimiz başta olmak üzere binlerce kişinin, on yıllardır bu konuya dikkat çektiği de biliniyor… Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ar­dıç, dün, mesleki eğitim müfredatı ile ilgili 4 üni­versite ile yapılan toplantıda, tekrar dikkat çekti:

“…Nitelikli eğitim, üretimin gerçek ihtiyaçla­rıyla örtüştüğü ölçüde anlam kazanır ve ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlar…”

VELHASIL

Yıllardır ekonomide çıkış yolu olarak göste­rilen üniversite sanayi işbirliğine model olacak bu birlikteliğin protokol töreninde… Ankara Üni­versitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bu iş birliği ile sanayicilerimizin işlerinin daha ni­telikli olmasına ve ekonomiye katkı sağlayaca­ğımız için memnunuz”;

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, “Bu işbirliği, eğitim programlarının sektö­rün ihtiyacı doğrultusunda planlanması için yol gösterici olacağına inanıyorum”;Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Gü­ran, “İş birliğinin, mezunların niteliğini artıra­cağına ve istihdama katılmalarına katkı sağla­yacağına inanıyoruz.”; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğ­lu ise, “Bu işbirliği, nitelikli insan kaynağı ihti­yacında önemli bir boşluğu dolduracak” dedi…

***

Umut verici…

***

Aynı zamanda, “düşünmek”, “üzülmek”, “özeleş­tiri” yapmak için de ciddi bir veri…

Soru şu: “Madem, gençlerimizin yeteneğini/ ideallerini geliştirecek, sanayimize/ekonomimize katma değer sağlayacak formül bu. Yıllardır neyi/ neden bekledik/bekliyoruz?!”