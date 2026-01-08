“Çeşit olsun” diye kurduğumuz meslek okullarında “dönüşüm” umudu…
Sonda söyleneceği başta söyleyeyim…
6 milyona yakın “diplomalı işsiz”:
Okullarımızı insani gelişim, yetenek/bilinç geliştirmek, ihtiyacı gidermek/karşılamak, toplumsal kalkınma, refaha ulaşmak (vb) için değil, “çeşit olsun” diye kurduğumuzun kanıtı…
***
Örneğin… Mesleki eğitimin:
Ekonomi ve sosyo/kültürel yapı için önemini, on yıllardır anlatıyoruz/dinliyoruz…
***
“Yaptığı işin ustası olmak” gibi ideallerin:
İnsanı beslediğini, sosyo/kültürel yapının temellerini sağlamlaştırdığını, ekonomileri verimliliğe götürdüğünü psikoloji/sosyoloji bilimlerinin teorilerinden biliyoruz…
Bu gibi ideallerin eksikliğinin ise: Sosyo/kültürel yapıyı ve ekonomileri nereye götürdüğünü, yaşadıklarımızdan anlıyoruz…
***
Yaklaşık 30 yıldır kamu/sanayi/üniversite işbirliğinin önemini bu satırlardan vurguluyoruz… Öncesinde de sıklıkla altının çizildiğini biliyoruz…
***
Üreticilerimiz başta olmak üzere binlerce kişinin, on yıllardır bu konuya dikkat çektiği de biliniyor… Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, dün, mesleki eğitim müfredatı ile ilgili 4 üniversite ile yapılan toplantıda, tekrar dikkat çekti:
“…Nitelikli eğitim, üretimin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüştüğü ölçüde anlam kazanır ve ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlar…”
VELHASIL
Yıllardır ekonomide çıkış yolu olarak gösterilen üniversite sanayi işbirliğine model olacak bu birlikteliğin protokol töreninde… Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bu iş birliği ile sanayicilerimizin işlerinin daha nitelikli olmasına ve ekonomiye katkı sağlayacağımız için memnunuz”;
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, “Bu işbirliği, eğitim programlarının sektörün ihtiyacı doğrultusunda planlanması için yol gösterici olacağına inanıyorum”;Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, “İş birliğinin, mezunların niteliğini artıracağına ve istihdama katılmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ise, “Bu işbirliği, nitelikli insan kaynağı ihtiyacında önemli bir boşluğu dolduracak” dedi…
***
Umut verici…
***
Aynı zamanda, “düşünmek”, “üzülmek”, “özeleştiri” yapmak için de ciddi bir veri…
Soru şu: “Madem, gençlerimizin yeteneğini/ ideallerini geliştirecek, sanayimize/ekonomimize katma değer sağlayacak formül bu. Yıllardır neyi/ neden bekledik/bekliyoruz?!”
