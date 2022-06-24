Çetin Özek: Hak ve hukuk yolunda bir ömür…

Prof. Dr. Çetin Özek, devlet ve din, gerici akımlar, basın özgürlüğü ve faşizm konularında eserler vermiş önemli bir hukukçu… Çetin Özek hocayı saygıyla anıyorum…

Çetin Özek, 1934 yılında Ömer Özek’in oğlu olarak dünyaya geldi. 1952 yılında Pertevniyal Lisesini bitirdi. 1956 yılında Hukuk Fakültesinden mezuniyeti sonrası, ceza hukuku kürsüsünde asistan oldu. 1961 yılında ‘’Türkiye’de Laiklik’’ adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1962-64 yıllarında kazandığı bursla Roma Üniversitesinde ihtisas eğitimi gördü. 1965 yılında doçent oldu.

Öğrencilerle yakın ilişki içerisinde olan bir öğretim üyesi olarak 1968 İstanbul Üniversitesi‘nin işgali sırasında onlara destek verdi. “İşgal Konseyi’’ çalışmasını iki öğrenciyle birlikte hazırlayıp, kitap haline getirdi. Bu çalışma Abdi İpekçi’nin desteğiyle Milliyet gazetesinde yayınlandı. Ben, Özek’in o dönemki bu demokrat tavrının birebir tanığıyım.

12 Mart askeri darbesinin ardından Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılandı. Kısa süreli tutukluluğu süresinde üniversitedeki görevinden alındı. Danıştay kararıyla yeniden üniversiteye döndü. 1978 yılında profesör oldu. 1983 yılında bu kez YÖK’ün kurulmasını protesto ederek üniversiteden ayrıldı. Milliyet, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde hukuk danışmanlığı ve köşe yazarlığı yaptı. Ancak bilimden kopmadı ve üniversiteye geri döndü.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Başkanı ve Üniversite Senatosu üyesiyken, dönemin Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun “kısıtlayıcı ve yasakçı” tutumlarını protesto ederek istifa etti. 2001 yılında da yaş haddinden emekli oldu.

2004 yılında İstanbul Barosu ‘’Çetin Özek’e Armağan’’ kitabını yayınladı.

Özek, basın özgürlüğü, laiklik, düşünce özgürlüğü, ceza hukuku, devlet din ilişkileri ve nurculuk, faşizm konularında birçok kitap hazırladı, geniş bir yelpazede eserler verdi.

2008’de vefat eden Çetin Özek’in kitapları arasında Türkiye’de Laiklik, Devlet ve Din, Türkiye’de Gerici Akımlar/ Nurculuğun İç Yüzü, Basın Kanunu, Türk Basın hukuku, Basın Özgürlüğünde Bilgilenme Hakkı, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar, 141-142, Direnen Faşizm, Faşizm ve Devrimci Halk Cephesi bulunuyor.

Çetin Özek, basının özgürleşmesi, demokrasinin gelişmesi, hukuk düzeninin yerleşmesi için çalışan bir öğretim üyesi olarak zaman zorluklar yaşamış, askeri yönetimlerin haksızlığına uğramış bir kişi olmasına karşın, hep demokrat ve hukuk adamı çizgisini sürdürdü.

Uzun süreli dostluğum olan Çetin Özek hocayı saygıyla anıyorum.

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