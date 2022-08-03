Son anket sonuçları ve seçim dönemiyle ilgili spekülatif açıklamalar artınca, akla gelen en zor soruyu sorma gereği duydum…

Siyaset anketlerini gören, ekonomi haberlerini okuyan iş insanı dostlarım bana cevabı zor sorular soruyorlar. Bunlardan en zor olanı “Erdoğan’ın kendi yaptırdığı anketlerde de seçimi kazanamayacağı ortaya çıkarsa, seçimi ertelemek mi ister? Ya da sağlık bahanesiyle adaylıktan mı vazgeçer?” şeklinde.

AK Partililer bu soruların sorulmasının bile saçma olduğunu belirtti. Bir dönem milletvekilliği yapmış AK Partili bir kaynağım, “Anketler, kaybedeceğini gösterse de seçime girer” yanıtını verdi. AK Partide yöneticilik yapmış bir başka yetkili ise, “Hayat pahalılığı ve olumsuz dış şartların zorluğunu görmesine karşın ne seçimi erteler, ne de sağlık bahanesiyle adaylıktan vazgeçer” dedi.

Son zamanlarda parti yönetimine muhalif olan eski bir bakan ise, “Seçimi erteleme sağlıklı olmaz. Ben bu konuda seçimi erteler gibi söylemleri spekülatif buluyorum. Türkiye’de seçim zamanında yapılır. Sonucuna herkes uyar ve katlanır” değerlendirmesini yaptı.

Bana zor soruyu sorduran iki anketten ilki; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan’ın muhtemel dört aday karşısında kaybedeceği iddiasını ortaya koyuyor. Metropol’ün anketinde, ikinci tura kalındığında, ‘”Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na 3, Akşener’e 4,1, İmamoğlu’na 9,1, Mansur Yavaş’a ise 16 puan farkla seçimi kaybeder!” bulgusu ortaya çıkıyor.

Bir diğer ankette ORT, Z kuşağının seçimlerde tavrının ne olacağını araştırıyor. 51 ilde, 2183 denekle yapılan görüşme sonuçlarına göre; Z kuşağı yüzde 27 ile ‘kararsız’ olduğunu belirtmiş. Oy vereceğini söyleyenlerin %22,5’i CHP, yüzde 18,6’sı İYİ Parti derken, AK Parti %11,9, MHP ise %3,4‘te kalmış.

İşte, bu anketlerin sonuçları ve ekonomik gelişmeler seçim dönemiyle ilgili spekülasyonları artırdığı için cevabı en zor soruyu ele alıp, bazı AK Partililere yöneltip, yanıtlarını sizinle paylaştım.

Siyasi partilerimiz seçim kampanyasını resmen başlatsa bile, önümüzdeki 10 ay boyunca derenin altından daha çok su akacak…

GÜNÜN SÖZÜ:

ABD’li Demokrat Pelosi’nin “Tayvan ziyaretine ilişkin spekülasyonlar”, “yeni dönemin jeopolitik şekillenme” olacağını söylüyor.