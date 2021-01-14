Cevdet Yılmaz: Reformlar, yatırımları artıracak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, reformların verimliliği ve rekabet gücünü artıracağına inanıyor. 119 büyük şirketin 24 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını kaydediyor, cari açığı azaltmanın temel öncelik olduğunu vurguluyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Kalkınma eski Bakanı Cevdet Yılmaz, DÜNYA için arkadaşımız Mehmet Kaya’ya “Reformlar, verimliliği, rekabet gücünü ve yatırımları artıracak nitelikte olacaktır” bilgisini veriyor. Yılmaz reformlar için şu çıkışı yapıyor:

- Reformlar iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bazı düzenlemeleri de içeriyor, ekonomide verimlilik ve güveni artırıcı düzenlemeler de beklenebilir.

Yılmaz, 2021 yılında dünyada ve ülkemizde olumlu gelişmeler beklediğini belirterek, bunun istihdam ve ticarette etkileri olacağını söylüyor. “Sanayi ve tarım iyi gidiyor. Öncü göstergeler yılı küçük de olsa pozitif bir büyüme rakamıyla kapatacağımızı gösteriyor” diyor.

Kalkınma eski Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, borç yapılandırmaları konusunda 119 büyük şirketin 24 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını kaydediyor, bu da kamuoyuna bir “ilk açıklama” özelliği taşıyor. Cari açığı azaltmanın temel öncelik olduğunu belirten Dr. Yılmaz, maliye politikalarında disiplinin ve tasarrufların artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Dr. Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarını okurken, onun ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın DPT kökenli bürokratlar olduğunu düşündüm. Kamuya kaliteli bürokrat ve devlet adamı yetiştiren bu kurumun kapatılmasının yanlışlığına inanıyorum. DPT uzmanları, devlet işleyişini bilen, rakamlara hakim olan bireyler olarak yetişip, sorunların çözümüne katkıda bulunuyorlardı. Kamunun “bürokratlarının tarlası’’ olarak, bütün kamu kurumlarına ve siyasete insan kaynağıydı. DPT, raporlarıyla kamu yatırımlarına yol gösterici olurken, yapılacak yanlışların önüne geçilmesine yol açıyordu. Özetle, ODTÜ’den birincilikle mezun olan DPT kökenli Dr. Cevdet Yılmaz, 2021 için ümit var: Dünyanın büyüyeceğini ve Türkiye’ye bunun “olumlu yansıyacağına” inanıyor.

“DPT Hakkı” adına, Dr. Yılmaz’ın umutvarlığına katılmak istiyorum, zira Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var.

GÜNÜN NOTU:

IMF ve Dünya Bankası, dünya geneli için yüzde 4 büyüme öngörüsü yapıyor, ancak tüm bu gelişmeler Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkarmıyor.