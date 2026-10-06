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Çevre ile reelpolitik arasında

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Prof. Dr. Deniz Ülke KAYNAK

Prof. Dr. Deniz Ülke KAYNAK

Periskop

denizulke.kaynak@dunya.com
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Geçtiğimiz haf­ta baba ocağım Gaziantep’te Büyük­şehir Belediyesi’nin düzenlediği iklim, çevre ve kadın temalı sempozyumdaydım. Antalya’da yapılacak COP31 öncesinde Başkan Fatma Şahin, kadınları iklim poli­tikalarında ve sürdürülebilirlik alanında daha görünür kılmak ve etkin bir liderlik üstlenmele­rini sağlamak adına Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce lider kadını bir ara­ya getirmişti. “Toplantı güzeldi; Antep daha da güzeldi” diyerek toplantıda yaptığım konuşma üzerinden çevre konusundaki bazı noktalara parmak basmak istiyorum.

Öncelikle çevre ve iklim ko­nusu artık yalnızca uluslararası toplantılarda konuşulan roman­tik başlık olmanın çok ötesinde ekonomiyi, endüstriyi, enerji­yi, tarımı ve yüksek teknoloji­yi de kapsayan büyük bir küre­sel güvenlik meselesi. Nitekim ben de toplantıda çevre duyar­lılığı ile ekonomik büyüme işta­hının, “romantizm ile realizm” arasında bir sarkaç gibi gidip ge­len zor ilişkisine değinmeye ça­lıştım. Bir yanda doğaya, gelecek nesillere göstermek zorunda ol­duğumuz saygı ve artık göz ardı edemeyeceğimiz iklim felaket­leri; öte yanda büyüyen nüfusun güncel gereksinimleri, devletle­rarası politik ve teknolojik reka­bet, ekonomik zorunluluklar vs.

Daha iyi bir çevre, iklim ve ge­lecek nesillere aktarılması için çabalama hedefi ile güncel “kal­kınma, büyüme ve güvenlik” arayışı her zaman el ele gitmiyor maalesef. Kimi zaman tam da bu yüzden küresel regülasyonlar ve kısıtlamalar, atılan imzada kal­maya mahkûm görünüyor.

Esasen iklim konusundaki tartışmalarının belki de en bü­yük yanılgısı; çevreyi koruma­nın herkes tarafından aynı bi­çimde algılanan ve bedeli olma­yan bir “ortak iyi” olduğunun varsayılması. Temiz bir havayı solumanın, sağlıklı su kaynakla­rını sürdürülebilir kılmanın, ya­şanabilir şehirler inşa etmenin ve iklim felaketleri ile tarumar edilmemiş toprakların gelecek nesillere aktarılması sorumlu­luğu konusunda uzlaşmak elbet­te zor değil. Ancak soru “tamam da bunun bedelini kim ödeye­cek?” aşamasına geldiğinde an­laşmak imkânsızlaşıyor.

Zira bir ülkeye kömür santra­lini kapatması gerektiğini söy­lemek sadece karbon salımını azaltması anlamına gelmiyor; aynı zamanda enerji maliyeti­ni yükseltmesi, istihdam yapı­sını değiştirmesi ve sanayisinin rekabet gücünü zayıflatması da aynı kapsama giriyor. Bir çiftçi­den daha az su harcamasını ya da tarımsal ilaç kullanmaması­nı istemek, bir sanayiciye kar­bon vergisi getirmek, bir dev­letten yapay zekâ veya savunma teknolojisi yatırımlarını daralt­masını talep etmek maliyetleri birçok bakımdan karşılanamaz hale getiriyor. İşte çevre hassa­siyeti ile reelpolitik tam burada karşı karşıya geliyor.

Yeşil dönüşüm adaletli mi?

Endüstriyel gelişimini ta­mamlamış ülkeler açısından çevre duyarlılığı önemli bir “in­sani değer” olarak tanımlansa da gelişmekte olan ülkelerin ço­ğu açısından konu hala büyüme, enerjiye erişim, endüstriyelleş­me, istihdam ve yoksulluktan çıkış gibi başlıklar altında de­ğerlendiriliyor. Bu nedenle ön­celikler sıralamasında ciddi bir farklılaşma var.

Kaldı ki bu noktada “Küresel Güney’in bir de adalet talebi” var. Tarihsel olarak sömürgeci­liğe maruz kalmış, küresel eko­nomik ve siyasal kararlarda gö­rece daha az söz sahibi olan ve gelişmekte olan ülkeleri kap­sayan bu grup, sanayileşmiş ül­kelere itiraz ediyor. Son iki yüz yıl boyunca fosil yakıtları kul­lanarak büyüyen Küresel Ku­zey’in aynı refah seviyesine ula­şamamış diğerlerine “siz bu yo­lu kullanamazsınız” demesinin haksızlık olduğunu söylüyor ve “kalkınma haklarına” vurgu ya­pıyorlar.

Üstelik bir de işin “tarihsel sorumluluk” kısmı var ki, geliş­mekte olan ülkeler o konuda da­ha da haklılar. “Kirleten biz de­ğildik; öyleyse maliyetini neden biz ödüyoruz” diye sormaları çok doğal. Karbon salımını han­gi ülke ne kadar azaltmalı kıs­mında, adaleti sağlamanın yolu pozitif ayrımcılıktan geçiyor di­ye düşünüyorlar. Diplomasi ala­nında “iklim adaleti” kavramı­nın bu denli öne çıkmasının ne­deni de bu.

Tartışmaların odağındaki di­ğer bir konu devletlerin ege­menlik hakları ve küresel güç rekabeti. Hükümetlerin roman­tik çevresel kaygıları yok. Büyü­mek, istihdam yaratmak, enerji güvenliğini sağlamak ve rakip­leri karşısında rekabet güçlerini korumak gibi hedeflerle hareket ediyorlar. Çıkar çatışması olgu­su, ortak insani hedefleri balta­lıyor. Oysa bireysel olarak çev­re duyarlılığı göstermek o ülkeyi iklim felaketlerinden koruyamı­yor. Ya hep birlikte davranmak ya da birilerinin hatasını hepsi ödemek durumunda.

Çevreyi koruyan düzenleme­ler de oldukça maliyetli ve ta­vandan tabana doğru uygulan­mak durumunda. Zira bu re­gülasyonlar üretimin nerede yapılacağından, sermayenin ne­reye akacağına, hangi teknoloji­nin kazanacağına ve hangi sek­törün kazanıp kaybedeceğine kadar belirleyici niteliğe sahip. Bu yüzden de “yeşil dönüşüm” dediğimiz şey, salt ekolojik bir konu olmaktan çıkıp devasa bir küresel ekonomik modelin ve dağıtım sürecinin yeniden ya­pılandırılması anlamına geliyor.

Yapay zekâ ve çevre

Dünyamızın, yaşanan tekno­lojik sıçrama dolayısıyla yeni bir evreye girdiği hepimizin ma­lumu. Karbon düzenlemeleri ve vergileri, elektrikli araç teşvik­leri, kritik mineraller, batarya teknolojileri, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri artık stratejik hale gelen ticaret savaşlarının araçları. Yeşil dönüşüm ister is­temez yeni bir enerji jeopolitiği mimarisi kurguluyor. Bir yan­dan fosil yakıta bağımlılıktan çıkılırken, diğer yandan giderek lityuma, bakıra, kritik mineral­lere, bataryalara, elektrik şebe­kelerine ve veri merkezlerine bağımlı hale geliyoruz. Üstelik denklemde artık yeni bir oyun­cu da var: Yapay zekâ.

Dünyayı tersine döndüren bu yeni buluş, ekolojik anlayışımı­zı “suyun bulutlara ihtiyacı var” noktasından “bulut teknolojile­rinin suya ihtiyacı var” noktası­na getirmiş durumda. Su artık teknoloji sisteminin damarla­rında dolaşan ve ona hayatiyeti­ni sağlayan kan niteliğinde. Veri merkezleri, çipler, elektrik şe­bekeleri, soğutma sistemleri ve su, yeni küresel ekonomik mi­marinin temel direkleri.

Veri merkezlerinin sisteme saldığı ısının kontrol edilmesi gerekiyor ve soğuk su son tek­nolojik devrimin vazgeçilmesi. Jeopolitik mücadelenin okya­nuslara ve kutuplara yoğunlaş­masının nedeni de bu. Peki, öy­leyse biz suyu kime tahsis ede­ceğiz? İnsana mı? Tarıma mı? Sanayiye mi? Enerji üretimine mi? Veri merkezlerine mi?

COP31’e giderken Türkiye de dâhil tüm dünya kritik bir karar aşamasında gibi.

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