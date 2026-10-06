Çevre ile reelpolitik arasında
Geçtiğimiz hafta baba ocağım Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iklim, çevre ve kadın temalı sempozyumdaydım. Antalya’da yapılacak COP31 öncesinde Başkan Fatma Şahin, kadınları iklim politikalarında ve sürdürülebilirlik alanında daha görünür kılmak ve etkin bir liderlik üstlenmelerini sağlamak adına Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce lider kadını bir araya getirmişti. “Toplantı güzeldi; Antep daha da güzeldi” diyerek toplantıda yaptığım konuşma üzerinden çevre konusundaki bazı noktalara parmak basmak istiyorum.
Öncelikle çevre ve iklim konusu artık yalnızca uluslararası toplantılarda konuşulan romantik başlık olmanın çok ötesinde ekonomiyi, endüstriyi, enerjiyi, tarımı ve yüksek teknolojiyi de kapsayan büyük bir küresel güvenlik meselesi. Nitekim ben de toplantıda çevre duyarlılığı ile ekonomik büyüme iştahının, “romantizm ile realizm” arasında bir sarkaç gibi gidip gelen zor ilişkisine değinmeye çalıştım. Bir yanda doğaya, gelecek nesillere göstermek zorunda olduğumuz saygı ve artık göz ardı edemeyeceğimiz iklim felaketleri; öte yanda büyüyen nüfusun güncel gereksinimleri, devletlerarası politik ve teknolojik rekabet, ekonomik zorunluluklar vs.
Daha iyi bir çevre, iklim ve gelecek nesillere aktarılması için çabalama hedefi ile güncel “kalkınma, büyüme ve güvenlik” arayışı her zaman el ele gitmiyor maalesef. Kimi zaman tam da bu yüzden küresel regülasyonlar ve kısıtlamalar, atılan imzada kalmaya mahkûm görünüyor.
Esasen iklim konusundaki tartışmalarının belki de en büyük yanılgısı; çevreyi korumanın herkes tarafından aynı biçimde algılanan ve bedeli olmayan bir “ortak iyi” olduğunun varsayılması. Temiz bir havayı solumanın, sağlıklı su kaynaklarını sürdürülebilir kılmanın, yaşanabilir şehirler inşa etmenin ve iklim felaketleri ile tarumar edilmemiş toprakların gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu konusunda uzlaşmak elbette zor değil. Ancak soru “tamam da bunun bedelini kim ödeyecek?” aşamasına geldiğinde anlaşmak imkânsızlaşıyor.
Zira bir ülkeye kömür santralini kapatması gerektiğini söylemek sadece karbon salımını azaltması anlamına gelmiyor; aynı zamanda enerji maliyetini yükseltmesi, istihdam yapısını değiştirmesi ve sanayisinin rekabet gücünü zayıflatması da aynı kapsama giriyor. Bir çiftçiden daha az su harcamasını ya da tarımsal ilaç kullanmamasını istemek, bir sanayiciye karbon vergisi getirmek, bir devletten yapay zekâ veya savunma teknolojisi yatırımlarını daraltmasını talep etmek maliyetleri birçok bakımdan karşılanamaz hale getiriyor. İşte çevre hassasiyeti ile reelpolitik tam burada karşı karşıya geliyor.
Yeşil dönüşüm adaletli mi?
Endüstriyel gelişimini tamamlamış ülkeler açısından çevre duyarlılığı önemli bir “insani değer” olarak tanımlansa da gelişmekte olan ülkelerin çoğu açısından konu hala büyüme, enerjiye erişim, endüstriyelleşme, istihdam ve yoksulluktan çıkış gibi başlıklar altında değerlendiriliyor. Bu nedenle öncelikler sıralamasında ciddi bir farklılaşma var.
Kaldı ki bu noktada “Küresel Güney’in bir de adalet talebi” var. Tarihsel olarak sömürgeciliğe maruz kalmış, küresel ekonomik ve siyasal kararlarda görece daha az söz sahibi olan ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan bu grup, sanayileşmiş ülkelere itiraz ediyor. Son iki yüz yıl boyunca fosil yakıtları kullanarak büyüyen Küresel Kuzey’in aynı refah seviyesine ulaşamamış diğerlerine “siz bu yolu kullanamazsınız” demesinin haksızlık olduğunu söylüyor ve “kalkınma haklarına” vurgu yapıyorlar.
Üstelik bir de işin “tarihsel sorumluluk” kısmı var ki, gelişmekte olan ülkeler o konuda daha da haklılar. “Kirleten biz değildik; öyleyse maliyetini neden biz ödüyoruz” diye sormaları çok doğal. Karbon salımını hangi ülke ne kadar azaltmalı kısmında, adaleti sağlamanın yolu pozitif ayrımcılıktan geçiyor diye düşünüyorlar. Diplomasi alanında “iklim adaleti” kavramının bu denli öne çıkmasının nedeni de bu.
Tartışmaların odağındaki diğer bir konu devletlerin egemenlik hakları ve küresel güç rekabeti. Hükümetlerin romantik çevresel kaygıları yok. Büyümek, istihdam yaratmak, enerji güvenliğini sağlamak ve rakipleri karşısında rekabet güçlerini korumak gibi hedeflerle hareket ediyorlar. Çıkar çatışması olgusu, ortak insani hedefleri baltalıyor. Oysa bireysel olarak çevre duyarlılığı göstermek o ülkeyi iklim felaketlerinden koruyamıyor. Ya hep birlikte davranmak ya da birilerinin hatasını hepsi ödemek durumunda.
Çevreyi koruyan düzenlemeler de oldukça maliyetli ve tavandan tabana doğru uygulanmak durumunda. Zira bu regülasyonlar üretimin nerede yapılacağından, sermayenin nereye akacağına, hangi teknolojinin kazanacağına ve hangi sektörün kazanıp kaybedeceğine kadar belirleyici niteliğe sahip. Bu yüzden de “yeşil dönüşüm” dediğimiz şey, salt ekolojik bir konu olmaktan çıkıp devasa bir küresel ekonomik modelin ve dağıtım sürecinin yeniden yapılandırılması anlamına geliyor.
Yapay zekâ ve çevre
Dünyamızın, yaşanan teknolojik sıçrama dolayısıyla yeni bir evreye girdiği hepimizin malumu. Karbon düzenlemeleri ve vergileri, elektrikli araç teşvikleri, kritik mineraller, batarya teknolojileri, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri artık stratejik hale gelen ticaret savaşlarının araçları. Yeşil dönüşüm ister istemez yeni bir enerji jeopolitiği mimarisi kurguluyor. Bir yandan fosil yakıta bağımlılıktan çıkılırken, diğer yandan giderek lityuma, bakıra, kritik minerallere, bataryalara, elektrik şebekelerine ve veri merkezlerine bağımlı hale geliyoruz. Üstelik denklemde artık yeni bir oyuncu da var: Yapay zekâ.
Dünyayı tersine döndüren bu yeni buluş, ekolojik anlayışımızı “suyun bulutlara ihtiyacı var” noktasından “bulut teknolojilerinin suya ihtiyacı var” noktasına getirmiş durumda. Su artık teknoloji sisteminin damarlarında dolaşan ve ona hayatiyetini sağlayan kan niteliğinde. Veri merkezleri, çipler, elektrik şebekeleri, soğutma sistemleri ve su, yeni küresel ekonomik mimarinin temel direkleri.
Veri merkezlerinin sisteme saldığı ısının kontrol edilmesi gerekiyor ve soğuk su son teknolojik devrimin vazgeçilmesi. Jeopolitik mücadelenin okyanuslara ve kutuplara yoğunlaşmasının nedeni de bu. Peki, öyleyse biz suyu kime tahsis edeceğiz? İnsana mı? Tarıma mı? Sanayiye mi? Enerji üretimine mi? Veri merkezlerine mi?
COP31’e giderken Türkiye de dâhil tüm dünya kritik bir karar aşamasında gibi.
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