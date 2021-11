“Çevreyi korumak için telefonlarınızı daha uzun süre kullanın”

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 27 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Avrupa İnovasyon Günü basın toplantısında, Huawei yetkilileri sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında geniş çaplı bilgi verdiler. Ükemizde daha çok bir akıllı telefon markası olarak bilinen Huawei, küresel bağlamda iletişim ve bilişim teknolojileriyle altyapı hizmetleri sunan bir dünya devi. 2021 Avrupa İnovasyon Günü’nde, özellikle teknolojinin sürdürülebilirlik alanında sağlayabileceği avantajlar konusu üzerinde duruldu ve başarılı örnekler paylaşıldı.

Basın toplantısında Huawei Avusturya Tüketici İş Grubu PR ve İletişim Müdürü Adis Bilalic; Huawei Çekya, Avusturya ve Slovakya Yönetim Kurulu Başkanı Willi Song Wenqi, Huawei Technologies Küresel Hükümet İlişkileri Başkan Yardımcısı Austin Zhang Yan gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Cihazların geri dönüşümü konusunda neler yapıyorsunuz? soruma yanıt veren Austin Zhang Yan, şirket olarak bu konuya çok büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Tüketicilere de “Cep telefonları yapımı sırasında çok değerli malzemeler kullanılıyor. Bu yüzden mevcut telefonunuzu kullanabileceğiniz en uzun süre kullanırsanız sürdürülebilirliğe katkıda bulunursunuz” çağrısında bulundu.

Teknoloji çevrenin hizmetinde

Basın toplantısında temiz bir gezegen için neler yaptıklarını anlatan Huawei yöneticileri, kendilerine sorduğum iki soruya şu yanıtları verdiler

Ürettiğiniz cihzların karbon ayak izini azaltmak için ne yapıyorsunuz?

Huawei olarak daha temiz bir gezegen için teknolojinin kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. Teknolojimizle gezegenimizi korumak ve sürdürülebilir bir dünya için “Yeşil bağlantı” (Green Connectivity) sunarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle üç alana odaklanıyoruz:

Karbon emisyonlarını azaltmak

Ürünlerimizin karbon ayak izini azaltmak için idari ve teknik önlemler alıyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımızla daha yeşil bir tedarik zinciri inşa etmek ve onların çevresel etkisini azaltmak için çalışıyoruz. İletişim ve Bilişim teknolojileri alanındaki yaratıcı çözümlerimiz tüm sektörlerde karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Biz de karbon emisyonlarını azaltmak için tüm sorumlu adımları atıyoruz.

Yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek

Bilişim ve İletişim teknolojileri çözümlerimizi “Fotovoltaik” le birleştirerek, karbon enerji kullanımını azaltacak bir enerji karışımına geçişi destekliyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımnı olabilecek en üst düzeye taşıyarak son tahlilde akıllı bir dünya için yeşil enerji sağlıyoruz.

Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak

Daha çevre dostu malzemeler kullanıyoruz ve ham kaynak kullanımımızı azaltıyoruz. Ürünlerimiz daha dayanıklı ve sökülmesi daha kolay olan ürünler. Ürün geri dönüşüm programımızı genişlettik. Daha az kaynak kullanarak dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğiz.

5G'nin ötesinde, 6G için de çalışıyorsunuz. Huawei olarak 6G için neler yapıyorsunuz?

Henüz 6G'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla, 6G ile ilgili tüm soruları yanıtlamak için endüstri olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde 6G'yi tanımlamak için diğer sektör oyuncularıyla birlikte çalışmayı kesinlikle dört gözle bekliyoruz. Nihayetinde, sektörümüz, 6G'yi 5G'den farklı kılan şeyin ne olduğu, 6G'nin 5G'den ne kadar hızlı olacağı ve 6G'nin hangi uygulama senaryolarını destekleyeceği sorularına cevap verebilir.

5G siyasallaştı ve hükümetler, endüstri ve medya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki farklı alanların yüksek ilgisiyle karşılaştı. Bu da aslında mevcut ortamın 6G'yi keşfetmek için oldukça elverişsiz olduğunu gösteriyor.

Bu noktada, 6G hala deneysel bir kavram. Dolayısıyla, dünya çapındaki bilim insanlarının araştırma yaparken, uygulama senaryolarını analiz ederken ve 6G'yi tanımlarken gerçekçi olmaları gerekiyor. Erken aşamalarda 6G'yi abartmaktan kaçınmamız gerekiyor

Bu nedenle, 6G üzerinde çalışan bilim insanlarının araştırmalarına ve yeni buluşlara odaklanmaları ve birlikte 6G'yi tanımlayabilmemiz için uygun bir ortam yaratabileceğimizi umuyorum. 2030 yılına kadar etkili bir 6G oluşturabilmek için en çok buna ihtiyacımız var.

Dijital güç yatırımları artıyor

Huawei dijitalleşme ve güç elektroniği teknolojilerine uzun vadeli Ar-Ge yatırımı yapan bir kuruluş. Enerjinin dijitalleşmesini hızlandırmak ve farklı endüstrilerin bu alandaki gelişimini sağlamak için, farklı teknolojileri bir araya getirmeye ve inovasyona odaklanıyor. Dijital güç ve enerji sistemleri konusundaki çalışmaları geliştirmek amacıyla Haziran 2021’de kurduğu Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. (Huawei Dijital Güç Teknolojileri Ltd. pek çok yeni projeye imza atıyor. .

Huawei Dijital Güç Teknolojileri, yeşil enerji üretimini hızlandırmayı, çevreci ulaşım sistemleri kurmayı, çevreci baz istasyonları ve veri merkezleri inşa etmeyi ve bunların sonucunda sıfır karbon salınımlı binaların, kampüslerin ve şehirlerin kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Kuruluş, yüzde 60'ı Ar-Ge'ye odaklanan yaklaşık 6 bin çalışanıyla, 170'ten fazla ülke ve bölgede dünya nüfusunun üçte birine hizmet veriyor.

Huawei Digital Power Türkiye faaliyetleri

Ülkemizde 25 milyon hane, 70 binden fazla sanayi sitesi ve 500'den fazla veri merkezi bulunuyor. 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de kurulu toplam güneş enerjisi gücü, 7 GW. 2030'a kadar rakamın 38 GW’a çıkarılması öngörülüyor. Bu bağlamda, ülkemizde dijital enerjinin gelişimi için çok büyük bir iş alanı mevcut. Huawei Türkiye’de dijital enerji alanında pek çok çözüm sunuyor. Türkiye’deki bu çalışmalar hakkında Huawei Türkiye Basın İlişkileri Yöneticisi Vahit Bora’dan aldığım bilgiyi kısaca aşağıda özetliyorum:

Akıllı PV (fotovoltaik)

'Inverter' adı verilen ekipman, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve depoluyor. Hem evlerde hem de işletmelerde kullanılyor. Huawei Türkiye, “Inverter” yatırımına 2015 yılında Enterprise İş Grubu kapsamında başladı. 2017 yılından itibaren Türkiye'de güneş enerjisi yatırımları hızla arttı. Huawei Türkiye inverter pazarında yüzde 50-60 civarında paya sahip. Türkiye'deki yaklaşık 7GW’lık kapasitenin, 3,1 GW’lık bölümü, Huawei ekipmanlarınca sağlanıyor.

İstanbul'daki güneş enerjisi yatırımı Adana, Antep ve Konya'ya göre daha düşük. Hadımköy, Gebze ve Bursa, İstanbul çevresinde güneş enerjisi kurulumunun en yüksek olduğu bölgeler. Güneş enerjisi yatırımlarıyla elde edilen ekipmanların ortalama ömrü 25 yıl civarında oluyor. Bu da müşterilerin uzun vadeli hizmet sunan ve güvenilir iş ortakları tercih etmesini gerektiriyor.

Baz istasyonları ve veri merkezleri

Mobil operatörlerin ve veri merkezlerinde verilerin depolanması, güvence altına alınması, erişilmesi ve kullanılması çok yüksek enerji tüketimi gerektiriyor. Huawei, mimari rekonstrüksiyon: modüler ve prefabrik bir yaklaşımla, inşaat döngüsünü 20 aydan 6 aya düşürüyor.

Soğutma rekonstrüksiyonu: Dijital iCooling teknolojisi ve serbest soğutma kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkaran dolaylı buharlaştırıcı soğutma çözümü, veri merkezlerinin güç kullanımını (PUE) yüzde 8 ila yüzde 15 arasında azaltıyor.

Dijital Akıllı İşletme ve İşletim Sistemi: veri merkezlerinin otonom işletim sistemine geçişine olanak tanıyor ve işletim sistemi maliyetlerini yaklaşık yüzde 35 azaltıyor.

Güç rekonstrüksiyonu: E2E güç kaynağı ve dağıtım sistemi, kolaylıkla yönetilebiliyor. Yapay zeka desteği, tahmine dayalı bakımı devreye alarak, pasif bakım yerine proaktif bakım sağlıyor ve veri merkezlerinin daha güvenilir şekilde çalışmasına zemin hazırlıyor.

mPower: Huawei, araç şarj modülünü pil sistemine entegre olarak üretiyor. Türkiye bu alanda henüz başlangıç aşamasında olduğu için, mevcut ürünler yerel iş ortakları tarafından test edilmekte.