Çevrimiçi etkinliklere devam…

İstanbul Film Festivali 2021'i çevrimiçi programıyla karşılıyor; Covid’le mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür için caz konseri; Büşra Kayıkçı’dan PSM Online’a özel performans; Anadolu’nun uygarlıklar tarihinden bir seçki Meşher’de ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

İstanbul Film Festivali 2021'i çevrimiçi programıyla karşılıyor

İstanbul Film Festivali, yıl boyunca çevrimiçi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. COVID-19 nedeniyle ilk planlanan tarihinde düzenlenemeyen İstanbul Film Festivali’ni yeni kurduğu gösterim platformuyla çevrimiçine taşıyan İKSV, festivali tüm Türkiye’yle buluşturmanın sevinciyle yıla veda ediyor.

İstanbul Film Festivali 2021'de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek. İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020’nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak’ta, her zamanki gibi 21.00’de başlayacak.

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COVID-19’la mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür için caz konseri

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk’te Caz adlı konsere ev sahipliği yapacak. Çağıl Kaya Trio’nun sahne alacağı “Atlı Köşkte Caz” konseri 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da TRT2’de, 29 Aralık Salı günü saat 20.30’da ise SSM Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Büşra Kayıkçı’dan PSM Online’a özel performans

Ülkemizde neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvar ile 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç piyanistin yalnızca PSM Online’a özel olarak gerçekleştireceği konserin biletleri satışa çıktı.

Anadolu’nun uygarlıklar tarihinden bir seçki Meşher’de

Meşher’in üçüncü sergisi olan “Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki”, 19 bini aşkın eserin bulunduğu müzenin Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından seçilen 210 eserle ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. Vehbi Koç Vakfı (VKV) kurumlarından biri olan Sadberk Hanım Müzesi’nin yarım asıra yakın bir süre içerisinde oluşan kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması hedeflenerek koleksiyondan seçilen eserler, Meşher’in İstiklal Caddesi’ndeki mekânında sergileniyor. Her bir eser ait olduğu döneme ışık tutarak, MÖ 6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü geleceğe taşıyor.

DasDas’ın oyunları dijitale taşınıyor

Pandemi önlemleri nedeniyle perdelerini kapatmak durumunda kalan DasDas, kapalı gişe oynayan oyunlarından Westend/Batının Sonu, Joseph K. ve Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’i Anadolu Efes’in katkısıyla dijital ortama taşıyor. DasDas ve Anadolu Efes’in devam eden işbirliği ile tiyatroseverler pandemi sürecinde uzak kaldıkları tiyatro keyfine yeniden kavuşmaları amaçlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 yıldır düzenlediği ve Zeytinburnu’nu ‘en iyi anlatan’ fotoğraf karelerinin yarıştığı etkinliğin sonuçları açıklandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"nda finale kalan eserler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde toplamda 48 bin 500 TL’lik para ödülü dağıtıldı.

Yılbaşının anlamlı hediyesi Türk Eğitim Vakfı’ndan

Türk Eğitim Vakfı (TEV), yılbaşı hediyesiyle fark yaratmak isteyenler için çok özel seçenekler sunuyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrencilere temel ihtiyaçları olan internet bağlantısı ve bilgisayar desteği sağlamak isteyenler için TEV’in Yılbaşı Kartları, Teknolojiye Erişim ve Ulaşım/Erişim Burs Destek Paketleri hem güzel hem de anlamlı bir hediyeye dönüşüyor.

COVID-19 çocukların hayal dünyasına da girdi

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü işbirliği ile Pınar, bu yıl 39’uncusu düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’na farklı bölgelerden katılan çocukların resimlerinin incelendiği sosyolojik bir çalışmaya imza attı. Çocukların içerisinde bulundukları sosyal ortamın, onların hayal dünyalarına ve yeteneklerine olan etkilerinin mercek altına alındığı araştırmada ön plana çıkan tema “doğa ve insan” oldu.