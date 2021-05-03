Çevrimiçi gösterim ve etkinlikler sürüyor

Atığın bir ihtimali daha olmalı!..

Kale Grubu, entelektüel derinliğe ve birikime sahip fikirleri buluşturmayı hedefleyen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde (KTSM) hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Disiplinler arası paylaşımlara imkân veren üretim ve buluşma platformu olma yolunda ilerleyen Karaköy merkezli KTSM, atık üzerinden dünya ile kurulan ilişkide sorumluluk bilincinin nasıl potansiyeller barındırabileceğini araştıran bir sergi ve yayın projesine imza atıyor: Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç.

Çağımızın belirleyici konuları arasında olan atık, döngü ve dönüşüm kavramları üzerine şekillenen ve Çanakkale Seramik, Kalebodur ve Kalekim’in proje partneri olarak yer aldığı sergi, www.kaletasarimvesanatmerkezi.org adresinde süresiz olarak erişime açık olacak.

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İş Sanat sezona her yaşa ve her zevke hitap eden bir içerikle veda ediyor

İş Sanat, 21. sezonuna Mayıs ayı etkinlikleriyle veda ediyor. Sezonun açılışını da yapan, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble yine şef Serdar Yalçın yönetiminde bu kez kapanışa imza atıyor. İş Sanat, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı ve Anneler Günü kutlamalarının yer aldığı mayıs programında her yaşa ve her zevke hitap eden içerikleri seyircisine sunmayı hedefliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak olan İş Sanat, Ramazan Bayramı’nda ise Ümit Besen’i seyircisiyle buluşturacak. Besen’in sahnesine Pamela ve Eda Baba konuk olacak. Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü’nün İş Sanat’taki konseri ise Anneler Günü’nde seyircisi ile buluşacak. Sezonun son caz konseri ise Sabri Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan’ın yer aldığı “Almagest Quintet” ile gerçekleşecek.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yılsonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Zorlu PSM’de bu hafta

Her yaştan ve her zevkten sanatseverlere hitap etmeyi hedefleyen Zorlu PSM, hem yeni sahnesi PSM Online üzerinden hem de Zorlu PSM Youtube kanalından hayata geçirdiği dijital içerikleri ile sanatseverlere ulaşmayı sürdürüyor. Bu hafta programında “İbrahim Selim ile Bu Gece” ve “Sazla Caz Buluşuyor: Şenay Lambaoğlu & İsmail Tunçbilek” performanslarının yanı sıra hafta boyunca Zorlu PSM Youtube kanalı üzerinden “Bir Masada Oturduk” ve “Sahne Tozu Yutanlar” programları yayınlanıyor…

40. İstanbul Film Festivali, Mayıs gösterimleriyle çevrimiçi sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin dokuz filmden oluşan çevrimiçi Mayıs Gösterimleri’nin ilk bölümü, 6-16 Mayıs’ta filmonline.iksv.org’da yapılacak. Mayıs Gösterimlerinin biletleri 5 Mayıs Çarşamba passo.com.tr’de satışa açılacak. Gösterimlerin ikinci bölümü ise 20 Mayıs’tan itibaren yine filmonline.iksv.org’da gerçekleşecek.

“İstanbul Modern ile sanata evden sarıl!”

İstanbul Modern, tam kapanma sebebiyle kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki internet sitesi üzerinden sanatseverlere ulaşıyor. “Sanatçı ve Zamanı” ile "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergileri ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi sanal turlarla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul Modern’in YouTube kanalında ise küratör ve müze eğitmenlerinin anlatımlarıyla yapıt ve sanatçı tanıtım videoları yayınlanıyor.

Türkiye’nin iki kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 85’e yükseldi. Erzincan Kemaliye Tarihî Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları da bu listeye eklendi.

Rebul Şirketler Grubu’ndan “Gezegene Teşekkür”

Rebul Şirketler Grubu, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya hazırlama misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. “Gezegene Teşekkür” ağaçlandırma projesini hayata geçiren marka, 500 bin tohum topunu, insansız hava araçları ecoDrone’lar ile ağaçlandırılması gereken alanlara dağıtacak.