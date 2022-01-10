Çeyrek asırdır izlediğim kazı: Metropolis

Carl Orff’un ünlü Carmina Burana kantatı “O Fortuna” diye başlar; yani “Ey Kader!”. Neredeyse onlarca yıldır dinliyor, o Latince şiiri sözcük sözcük biliyorum. Kader işte! Onun beni yıllar önce 12-13 sene boyunca Metropolis antik kentine aralıksız sürükleyeceğini, oradaki bir evin eşiğinde 1,5 metre genişliğinde 5,5 metre uzunluğunda “Bona Fortuna” yani “İyi Şanslar” yazısı ile karşılaşacağımı nereden bilebilirdim. Belki de bu “İyi Şanslar” inanışı nedeniyle Metropolislilerin MÖ 3. yüzyıldan itibaren şansları uzun süre yaver gitmiş; anıtsal yapılar inşa etmişler zengin bir kentte yaşayan yurttaşlar olmuşlardı.

Talihin o kocaman tekerleği benim önümde ne kadar durmuştur başka bir konu, ama Metropolis gitsem de gitmesem de ilgi odağımda hep varoldu. Ve 31 Aralık’tan birkaç gün önce harika bir yılbaşı hediyesi olarak bir kez daha karşıma çıktı. Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Furkan Aydıncı ile birlikte neredeyse çeyrek asırdır yakından bildiğim şehri bir kez daha gezme fırsatı buldum.

Metropolis antik kenti, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alıyor, yani kentin civarındaki bereketli topraklar üzerinde yaşam sürüyor. 2003 yılından bu yana Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden kazılar, 31. yılını geride bırakmış.

Antik kentte Prof. Dr. Recep Meriç’ten sonra kazı çalışmalarını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ile uzun uzun sohbet ettim. Şehri onun anlatımıyla yıllar sonra bir kez daha gezdim.

Bu haber ve köşemizin diğer yazılarının ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

Tiyatro binlerce yıldır ayakta, sahnesi bugün de kullanılıyor

Metropolis ören yerini gezmeye Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek rehberliğinde tiyatrodan başlıyoruz. Doğal bir yamaç üzerine kurulu olan tiyatro yüzyıllarca şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ev sahipliği yapmış. Tamamı mermer olan tiyatro; orkestra, sahne binası, oturma yerleri ve ön kısımda bulunan soylu koltuklarından oluşuyor.

Deneysel Arkeoloji Merkezi kuruldu

Prof. Dr. Serdar Aybek, kazılardan çıkan veriler doğrultusunda kazıevinde Metropolis Deneysel Arkeoloji Merkezi oluşturmuş. Şehirde sosyal yaşam ve dönemin geçim kaynaklarına dair üretim araçlarının dönemin malzemelerinden reprodüksiyonlarının yapılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Metropolis’in beş yapısı

Metropolis’in seneler önce toz toprak içinde yürüdüğüm doğal yolları yerini yaşayan bir şehrinki kadar güzel bir altyapıya bırakmış. Bugün kenti yürüyerek gezmek, hatta bazı noktalara araçla gitmek mümkün. Prof. Dr. Serdar Aybek ile birlikte tiyatro turumuzu tamamladıktan sonra hemen çevre duvarının doğusunda bulunan özel konut yapısına geçiyoruz. Sonrasında mozikli bina, hamam, umumi tuvalet, meclis binası ve stoayı geziyoruz.

11 binin üzerinde eser bulundu

Prof. Dr. Serdar Aybek ile Metropolis’in stoasında soluklanıyor, yemyeşil Torbalı ovasının doyumsuz manzarasını seyrediyoruz. Şehir (!) “şanslı” ya Aralık ayında bize güneşli bir gün sunuyor… Serdar Hoca, kazı alanında ele geçirilen seramik, sikke, cam, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ve birçok maden buluntudan oluşan 11 binin üzerinde tarihi eserin İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat ile Selçuk Efes müzelerinde sergilendiğini söylüyor.

Arkeologluk detektiflik gibidir!

Ören yerlerinde çalışmak büyük fedakârlık gerektiriyor. Mesleği çok, ama çok sevmek şart. Çalışmalar, iğneyle kuyu kazmanın tam karşılığı. Metrelerce derinlikte toprak milim milim kazılıyor. Eserler “kuş tüyü” dokunuşlarıyla çıkarılıyor.

5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu

Ülkemiz sinemasının geleceği olan senaristleri yolculuklarının en başında cesaretlendirmek üzere DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda jüride görev üstlenecek isimler belirlendi. Başkanlığını Abdullah Oğuz’un yapacağı yarışma jürisinde; oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı üye olarak yer alacak.

Fatih Erkoç’un caz konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında

Fatih Erkoç’un, caz orkestrasıyla verdiği konser kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için 13 Ocak Perşembe, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Darüşşafaka Sınavı 29 Mayıs’ta 31 ilde yapılacak

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.