Çeyrek milyar dolar yatırdı İtalya’nın ilk 5’ine girdi

İtalya’ya 210 milyon euroluk yatırım yapan Kastamonu Entegre, dünyanın da en önemli mobilya markalarına tedarik sağlıyor. 40 milyon euroluk yeni yatırımla 250 milyon euroya ulaşacaklarını söyleyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Tamamen geri dönüşümle üretim yapan bu tesisteki modeli Romanya ve Türkiye’deki fabrikalara da uygulayacağız” diyor.

Türkiye’nin en önemli şir­ketleri, Avrupa’nın Batı bölgesinde İtalya ile bü­yüyor. Koç Holding’den Saban­cı Grubu’na kadar Türk eko­nomisinin lokomotif grupları, İtalya’da yaptıkları yatırımlar­la tasarımın merkezinde adeta Türkiye modası yaşatıyor. Bi­lindiği üzere İtalya; otomotiv, tekstil, mobilya, beyaz eşya gi­bi alanlarda üretimden öte ta­sarımıyla dikkat çeken bir ülke. Kordsa Microtex ile otomotivde, Koç Holding Whirlpool ile beyaz eşyada, Damat ise Bologna’daki Avrupa merkeziyle giyimde İtal­ya’yı fethetmiş durumda. İtal­ya’daki en büyük ve en önemli yatırımlardan biri de Hayat Hol­ding’e ait Kastamonu Entegre.

İtalya’ya 2017’de sessiz seda­sız adım atan Kastamonu En­tegre, ülkedeki en büyük Türk yatırımını haline geldi. Geçtiği­miz hafta işte bu yatırımı yerin­de gördük, Kastamonu Enteg­re’nin gelecek planlarını yerinde öğrendik. Hayat Holding’in Ku­rumsal İletişim Direktörü Çağ­layan Kent, İletişim Yöneticisi Emra Karaarslan ve İletişim Da­nışmanı Amber Eroyan’ın da­vetiyle Kastamonu Entegre’nin İtalya’daki tesislerine düzenle­nen basın toplantısına bir grup gazeteciyle katıldık. Kastamo­nu Entegre buradaki tesisi, top­lamda 65 milyon euroyu devral­dı.

2008'deki küresel krizden olumsuz etkilenen, konkordato ilan etmiş bir tesisi tekrar haya­ta geçirmenin zorluğu özellik­le İtalya gibi ülkelerde oldukça zor olmasına rağmen Kastamo­nu Entegre, batan bir devi tekrar ayağa kaldırmış ve küllerinden yeniden yaratmış. Öyle ki Kasta­monu Entegre’nin CEO’su Ha­luk Yıldız, yapılan yenileme ya­tırımları, değişen makine par­kuru, çalışanlarla olan kuvvetli bağı nedeniyle İtalya Devleti ta­rafından, sınırlı sayıda verilen en yüksek onur ödülü sayılan İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı’na (Ordine al Merito del­la Repubblica Italiana) layık gö­rüldü.

Ahşap panelde yurt dışı yatırımıyla ilkiz

Kastamonu Entegre’nin mo­bilya, dekorasyon ve inşaat sek­törünün ihtiyaç duyduğu ham ve melamin kaplı MDF ve yon­ga levha, laminat parke, parlak panel, kapı paneli ve muhtelif katma değerli ürünler ürettiği­ni söyleyen Yıldız, “Yurtiçinde Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun, Adana, Tarsus olmak üzere 6 lokasyonda üretim yapı­yoruz. Ahşap bazlı panel sektö­ründe yurt dışına yatırım yapan ilk şirket olduk. Romanya, Bul­garistan, Bosna Hersek ve Rus­ya’daki yatırımlarının ardından, 2017'dea İtalya’nın 3. büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak ger­çekleştirdik. Bu satın almayla Pomposa’da 450 bin metreküp, Frossasco’da 320 bin metreküp yıllık üretim kapasitesine sahip iki ayrı yonga levha tesisini bün­yesine kattık” diyor.

Toplam 250 milyon euroluk yatırım

İtalya’ya toplamda 210 mil­yon euroluk yatırım yaptıkla­rını söyleyen Yıldız, şu bilgile­ri veriyor: “İtalya’da pazar payı­mız %15 civarında. Ülkedeki 5 üreticiden biriyiz. Toplam 300 çalışanımız var. Biz var olan bir yeri alıp büyüttük. Genova’ya yakın Frossasco’da da bir tesi­simiz var ama daha üretime geç­medi. İleri dönemde gündeme alacağız. Bugüne kadar üretti­ğimiz ürünleri hep İtalya içine sattık. Bundan sonra coğrafya­yı genişleteceğiz. Şu anda de­vam eden 40 milyon euroluk ya­tırımla, bu miktarı 250 milyon euroya ulaştıracağız.”

“En ünlü markalara tedarik sağlıyoruz”

Dünyanın tasarımda öne en önemli mobilya markalarının İtalya’da bulunduğunu dile ge­tiren Yıldız, “Mutfakta Veneta Cucine, Stosa Cucine, Colom­bini-Febal Casa, Marinelli Cu­cine, IMAB gibi dev markalar var. Bu markaların tamamının tedarikçisiyiz. İtalya pazarın­daki %15’lik pazar payımız var, hedefimiz ise %25. Kastamo­nu Entegre’nin global bakım­dan toplam kapasitesi 7,8 mil­yon metreküp. Bu kapasite ile sektörümüzde dünyanın en bü­yük 4’üncü şirketiyiz. İtalya’nın toplam tüketimi 5 milyon met­reküp. Toplamda İtalya’dan da­ha büyük bir üretim hacmimiz var” diye konuşuyor.

Kastamonu Entegre’nin İtal­ya tesisleri, tamamen geri dö­nüşüm üzerine üretim yapı­yor. Yıldız, “İtalya, mobilya sek­töründe %100 geri dönüşümle üretim yapan tek Avrupa ülke­si olarak dikkat çekiyor. İtal­ya’daki üretim sürecinde, mo­bilya ve inşaat atıkları, devlet ve özel firmaların iş birliği ile ay­rıştırılmakta, bu atıklar yonga levha tesislerinde yeniden de­ğerlendirilmektedir” diyor. Yıl­dız’ın verdiği bilgilere göre İtal­ya’da kimse atıkları sokağa bı­rakamıyor.

500 tane toplayıcı firma var. Atıkta 60-80 euro/ ton para bedel ödeniyor. Devlet de toplayıcılara 10-12 euro/ton destek veriyor. Toplayıcılar, bu atıkları Kastamonu Entegre’ye getiriyor. Şirketin ödediği bir bedel yok bu ürünlere. İtalyan devletinin de en büyük desteği bu. Yıldız, “Şu anda en ucuz yon­ga levha maliyetimiz İtalya’da. Türkiye’de dünyanın en paha­lı odununu kullanıyoruz. Avru­pa’da 40-50 euro, Türkiye’de 80- 90 euro. Buradaki %100 geri dö­nüşümlü üretim tesisini Gebze ve Balıkesir’de uyarlamak isti­yoruz. Romanya’da başladık bi­le” ifadelerini kullanıyor.

20 milyon euroluk tutkal tesisi yatırım planı var

Kastamonu Entegre’nin İtalya Fabrika Direktörü Esat Özoğuz ise şu anda fabrikanın çatısına 3 MW’lık solar paneller koyduklarını, arazide de 4,5 MW bir yatırım yapacaklarını dile getirerek, “Böylece tükettiğimiz enerjinin %15’ini kendimiz üreteceğiz. 2025'te bitireceğiz bu iki yatırımı. Yakın dönemde 20 milyon euro civarında tutkal tesisi ile ilgili yatırım planımız var. Pesaro kentinde kurduğumuz 2 bin metrekare alana sahip tasarım merkezi sayesinde, İtalyan mobilya üreticileri ve tasarımcılarıyla yeni dekor, renk ve yüzey tasarımlarını çalışıyoruz” diye ekliyor.

Üretimde İtalya’nın 3 katıyız ihracatta onlar 3 kat büyük

Aynı zamanda MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanı olan Haluk Yıldız, “Türkiye Çin’den sonra MDF ve yonga levhada ikinci büyük ülke. Geçen yıl mobilya, ahşap bazlı panel ve orman ürünleri ile sektörümüz 6,3 milyar dolar seviyesinde ihracat yaptı. İlk defa 4,5 milyar dolar cari fazla verdik. Türkiye’nin toplam levha üretimi 15 milyon metreküp. Mobilya ihracatı 4,5 -5 milyar Euro. İtalya 5 milyon metreküp levha üretimi ile 12 milyar euro mobilya ihracatı yapıyor. Biz de katma değerde önemli noktaya geleceğiz” diyor.