Çeyrek milyar dolar yatırdı İtalya’nın ilk 5’ine girdi
İtalya’ya 210 milyon euroluk yatırım yapan Kastamonu Entegre, dünyanın da en önemli mobilya markalarına tedarik sağlıyor. 40 milyon euroluk yeni yatırımla 250 milyon euroya ulaşacaklarını söyleyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Tamamen geri dönüşümle üretim yapan bu tesisteki modeli Romanya ve Türkiye’deki fabrikalara da uygulayacağız” diyor.
Türkiye’nin en önemli şirketleri, Avrupa’nın Batı bölgesinde İtalya ile büyüyor. Koç Holding’den Sabancı Grubu’na kadar Türk ekonomisinin lokomotif grupları, İtalya’da yaptıkları yatırımlarla tasarımın merkezinde adeta Türkiye modası yaşatıyor. Bilindiği üzere İtalya; otomotiv, tekstil, mobilya, beyaz eşya gibi alanlarda üretimden öte tasarımıyla dikkat çeken bir ülke. Kordsa Microtex ile otomotivde, Koç Holding Whirlpool ile beyaz eşyada, Damat ise Bologna’daki Avrupa merkeziyle giyimde İtalya’yı fethetmiş durumda. İtalya’daki en büyük ve en önemli yatırımlardan biri de Hayat Holding’e ait Kastamonu Entegre.
İtalya’ya 2017’de sessiz sedasız adım atan Kastamonu Entegre, ülkedeki en büyük Türk yatırımını haline geldi. Geçtiğimiz hafta işte bu yatırımı yerinde gördük, Kastamonu Entegre’nin gelecek planlarını yerinde öğrendik. Hayat Holding’in Kurumsal İletişim Direktörü Çağlayan Kent, İletişim Yöneticisi Emra Karaarslan ve İletişim Danışmanı Amber Eroyan’ın davetiyle Kastamonu Entegre’nin İtalya’daki tesislerine düzenlenen basın toplantısına bir grup gazeteciyle katıldık. Kastamonu Entegre buradaki tesisi, toplamda 65 milyon euroyu devraldı.
2008'deki küresel krizden olumsuz etkilenen, konkordato ilan etmiş bir tesisi tekrar hayata geçirmenin zorluğu özellikle İtalya gibi ülkelerde oldukça zor olmasına rağmen Kastamonu Entegre, batan bir devi tekrar ayağa kaldırmış ve küllerinden yeniden yaratmış. Öyle ki Kastamonu Entegre’nin CEO’su Haluk Yıldız, yapılan yenileme yatırımları, değişen makine parkuru, çalışanlarla olan kuvvetli bağı nedeniyle İtalya Devleti tarafından, sınırlı sayıda verilen en yüksek onur ödülü sayılan İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı’na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görüldü.
Ahşap panelde yurt dışı yatırımıyla ilkiz
Kastamonu Entegre’nin mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu ham ve melamin kaplı MDF ve yonga levha, laminat parke, parlak panel, kapı paneli ve muhtelif katma değerli ürünler ürettiğini söyleyen Yıldız, “Yurtiçinde Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun, Adana, Tarsus olmak üzere 6 lokasyonda üretim yapıyoruz. Ahşap bazlı panel sektöründe yurt dışına yatırım yapan ilk şirket olduk. Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Rusya’daki yatırımlarının ardından, 2017'dea İtalya’nın 3. büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak gerçekleştirdik. Bu satın almayla Pomposa’da 450 bin metreküp, Frossasco’da 320 bin metreküp yıllık üretim kapasitesine sahip iki ayrı yonga levha tesisini bünyesine kattık” diyor.
Toplam 250 milyon euroluk yatırım
İtalya’ya toplamda 210 milyon euroluk yatırım yaptıklarını söyleyen Yıldız, şu bilgileri veriyor: “İtalya’da pazar payımız %15 civarında. Ülkedeki 5 üreticiden biriyiz. Toplam 300 çalışanımız var. Biz var olan bir yeri alıp büyüttük. Genova’ya yakın Frossasco’da da bir tesisimiz var ama daha üretime geçmedi. İleri dönemde gündeme alacağız. Bugüne kadar ürettiğimiz ürünleri hep İtalya içine sattık. Bundan sonra coğrafyayı genişleteceğiz. Şu anda devam eden 40 milyon euroluk yatırımla, bu miktarı 250 milyon euroya ulaştıracağız.”
“En ünlü markalara tedarik sağlıyoruz”
Dünyanın tasarımda öne en önemli mobilya markalarının İtalya’da bulunduğunu dile getiren Yıldız, “Mutfakta Veneta Cucine, Stosa Cucine, Colombini-Febal Casa, Marinelli Cucine, IMAB gibi dev markalar var. Bu markaların tamamının tedarikçisiyiz. İtalya pazarındaki %15’lik pazar payımız var, hedefimiz ise %25. Kastamonu Entegre’nin global bakımdan toplam kapasitesi 7,8 milyon metreküp. Bu kapasite ile sektörümüzde dünyanın en büyük 4’üncü şirketiyiz. İtalya’nın toplam tüketimi 5 milyon metreküp. Toplamda İtalya’dan daha büyük bir üretim hacmimiz var” diye konuşuyor.
Kastamonu Entegre’nin İtalya tesisleri, tamamen geri dönüşüm üzerine üretim yapıyor. Yıldız, “İtalya, mobilya sektöründe %100 geri dönüşümle üretim yapan tek Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor. İtalya’daki üretim sürecinde, mobilya ve inşaat atıkları, devlet ve özel firmaların iş birliği ile ayrıştırılmakta, bu atıklar yonga levha tesislerinde yeniden değerlendirilmektedir” diyor. Yıldız’ın verdiği bilgilere göre İtalya’da kimse atıkları sokağa bırakamıyor.
500 tane toplayıcı firma var. Atıkta 60-80 euro/ ton para bedel ödeniyor. Devlet de toplayıcılara 10-12 euro/ton destek veriyor. Toplayıcılar, bu atıkları Kastamonu Entegre’ye getiriyor. Şirketin ödediği bir bedel yok bu ürünlere. İtalyan devletinin de en büyük desteği bu. Yıldız, “Şu anda en ucuz yonga levha maliyetimiz İtalya’da. Türkiye’de dünyanın en pahalı odununu kullanıyoruz. Avrupa’da 40-50 euro, Türkiye’de 80- 90 euro. Buradaki %100 geri dönüşümlü üretim tesisini Gebze ve Balıkesir’de uyarlamak istiyoruz. Romanya’da başladık bile” ifadelerini kullanıyor.
20 milyon euroluk tutkal tesisi yatırım planı var
Kastamonu Entegre’nin İtalya Fabrika Direktörü Esat Özoğuz ise şu anda fabrikanın çatısına 3 MW’lık solar paneller koyduklarını, arazide de 4,5 MW bir yatırım yapacaklarını dile getirerek, “Böylece tükettiğimiz enerjinin %15’ini kendimiz üreteceğiz. 2025'te bitireceğiz bu iki yatırımı. Yakın dönemde 20 milyon euro civarında tutkal tesisi ile ilgili yatırım planımız var. Pesaro kentinde kurduğumuz 2 bin metrekare alana sahip tasarım merkezi sayesinde, İtalyan mobilya üreticileri ve tasarımcılarıyla yeni dekor, renk ve yüzey tasarımlarını çalışıyoruz” diye ekliyor.
Üretimde İtalya’nın 3 katıyız ihracatta onlar 3 kat büyük
Aynı zamanda MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanı olan Haluk Yıldız, “Türkiye Çin’den sonra MDF ve yonga levhada ikinci büyük ülke. Geçen yıl mobilya, ahşap bazlı panel ve orman ürünleri ile sektörümüz 6,3 milyar dolar seviyesinde ihracat yaptı. İlk defa 4,5 milyar dolar cari fazla verdik. Türkiye’nin toplam levha üretimi 15 milyon metreküp. Mobilya ihracatı 4,5 -5 milyar Euro. İtalya 5 milyon metreküp levha üretimi ile 12 milyar euro mobilya ihracatı yapıyor. Biz de katma değerde önemli noktaya geleceğiz” diyor.