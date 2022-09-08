‘Chefs’ten, ‘Table’a geçti, yurtdışı için hedef büyüttü

Dönüşümlerin önemli bacağını marka ve pazarlama stratejileri oluşturuyor. Bu Türkiye için özellikle hizmet sektörleri için önemli. Hep ürün-üretim tarafından bahsediyoruz, Türkiye’de belki bizim biraz markaya yatırım yapmaya eğilimli olmadığımızdan dolayı… Pek de bugüne kadar marka çıkardığımız söylenemez. Buna ayrıca değineceğim ama size bugün hizmet ve gastronomi alanındaki potansiyellerden de bahsedeyim. Gastronomi Türkiye’nin marka olabileceği, markalar çıkarabileceği önemli alanlardan biri… Doğal bir potansiyeli var. Geçtiğimiz günlerde bu markalardan BigChefs CEO’su Altan Kosova ile sohbet ettim. Gamze Cizreli’nin yaratıp Türkiye’ye kazandırdığı marka, yine onun öngörüsüyle fon ortaklıklarına da gitti… Bence bu markanın önünü açtı. Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle de şimdi hızlı büyüme rotasına girmiş görünüyor. CEO Altan Kosova hem markanın globalleşmesi hem de kurumsallaşması için adımlar atıyor. Bu arada Taxim Capital yatırımcıları arasında EBRD (Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası), IFC (Uluslararası Finans Kurumu, Dünya Bankası Üyesi), EIF (Avrupa Yatırım Fonu), DEG (Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası) gibi uluslararası saygın kurumları barındırıyor. Bu da bahsettiğim potansiyeli ortaya koyuyor.

Anadolu’da yayılma başladı

Altan Kosova ile bu perspektifteki potansiyeli konuştuk. İş açısından marka ve strateji yönünün yanında, konunun gastronomi olması, ayrıca keyifli oluyor aslında. Kosova, öncelikle bugünkü durum ve strateji yönelimi konusunda şunları söylüyor:

“Güzel bir 2019 yılı geçirdik. Temmuz-ağustos devalüasyondan sonra biraz sıkıntılı geçti. 2019’un ikinci yarısında planları yapmaya başladık. Anadolu’ya gitme fikri ortaya çıktı. Biz buradaki potansiyeli görüyoruz. İstanbul’da ya da büyük şehirlerde ne kadar daha fazla şube açabiliriz. İlk açtığımız şubelerden biri Afyon oldu. Gaziantep benden önce açılmıştı sonra devam etmedi. Benimle açılan ilk şube Afyon. Sonra Kayseri’yi açtık. Sonrasında Konya, Eskişehir gibi şehirlere yöneldik. Anadolu’da BigChefs’in çok fırsatı var. Bu arada hayatımıza NumNum girdi, Buselik girdi… Bu iki markamızı pandemi nedeniyle fazla büyütememiştik. Şimdi hepsinde hızlı bir büyüme stratejisi izliyoruz, 3 markamızla birlikte 100 şubeye çıktık”.

Yurtdışında 37 şube hedefi

BigChefs CEO’su Altan Kosova yurtdışı için de çok iddialı hedefler ortaya koyuyor. Bu potansiyel mevcut, hayata geçmesini umuyorum. Türkiye’nin böyle marka açılımlarına ihtiyacı var. Kosova şöyle diyor: “Yurtdışında 8 şubemiz var şu anda, pandemiden dolayı orada da yavaşlamıştık. Sene sonuna kadar 5 şube daha açarak 13 şubeye çıkmayı planlıyoruz. 2024 sonundaki hedefimiz, sadece yurt dışında 37 şubeye çıkmak. Yurtdışı stratejimizi de şöyle ortaya koyduk; ben Ortadoğu markası olmak istemiyorum. Ben başladığımda sadece Ortadoğu vardı BigChefs’de… Stratejmiz şu: Ben Almanya markası olacağım, ben Hollanda markası olacağım, ben ABD markası olacağım. Markamızın DNA’sına çok güveniyoruz. Bu pazarlara, bu ülkelere baktığımızda da önemli potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bakın Fransa, İtalya, İspanya demiyorum. Ama diğer ülkeler Benelux ülkeleri, Almanya, Hollanda, Belçika ayrıca İngiltere… Gastronomi kültürü açısından bu ülkelerde bizim için fırsatlar olduğunu düşünüyorum. ABD’nin her coğrafyası değil ama belli bölgelerde çok güçlü olabileceğimiz, çok doğru lokasyonlar var. Boston, Texas, Washington, Houston, Atlanta bu bölgeleri marka DNA’ımıza uygun buluyoruz. Dünyada bu zincir potansiyelini kullanabilen çok az sayıda marka var. Ortaklarımızın verdiği güç ile bunlardan biri olmak istiyoruz”.

Karlılığın yüzde 30’u yurtdışı

Günün sonunda, 2024 sonunda gitmek istedikleri BigChefs CEO Altan Kosova şöyle anlatıyor: “BigChefs, Buselik, NumNum… Bu markalarımızın yanına, NumNum’da yakında ‘Streetfood’ hayatımıza girecek. Bunlarla beraber büyüyen toplam karlılığımızın yüzde 30’unu yurt dışından sağlayan, global bir marka olmayı hedefliyoruz. Şu andaki oranımız, yüzde 2’ler düzeyinde. Biz büyüme stratejimizle, bu rakamı yukarı çıkarmak istiyoruz. Şu anda Frankfurt’da bir şubemiz var. Yurtdışında bazı şubelerimiz franchiese’larımız var. Almanya, Kazakistan, Ortadoğu ve ABD’de ofis açarak operasyonları da yerelleştirmek istiyoruz. Bu ofislerin bir kısmı 2024’e yetişmez ama operasyonlar başlamış olacak. BigChefs’in bu sırada yatırımlarını, yayılımını Türkiye’de de tamamlayıp, büyümesini ağırlıklı yurt dışına yöneltmeyi hedefl iyoruz. Fakat Buselik ve NumNum’da Türkiye’deki büyüme potansiyeli daha yüksek olacak. Bu markalarımızda büyümeye de yeni başladık. Bu arada örneğin Buselik’teki yatırım geri dönüşlerimiz daha hızlı ve yüksek. Bugün 9 restorana çıktık. Çorlu, Samsun, Çorum, Ordu gibi orada da Anadolu illerinde Buselik’in büyümesine devam ediyoruz”.

Çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz

Sektör için önemli eğitim yatırımları yanı sıra grup stratejilerindeki değişikliği Altan Kosova şöyle anlatıyor: “Grup içinde de yeni yapılanmalar var. Biz artık BigChef adını kullanmayacağız, kurumsal çatı markamızı “BigTable” olarak konumluyoruz. “BigTable” çatı markamız altında, BigChefs, Buselik ve NumNum markalarımızı konumluyoruz. Bu kadar hızlı büyürken, zorlandığımız konulardan biri, insan kaynağı. İnsan kaynağı olarak orada sınırlı olduğunuzu görüyorsunuz. Kendi içinizden çıkarmak istiyorsunuz ancak çıkartacak kimse bulamıyorsunuz. Eğitim, kültür çok yetersiz. Büyümemizi destekleyecek insan kaynağını, yöneticileri yetiştirmek istiyoruz. Şu anda buna da başladık. 6 aylık eğitim programlarımız var. Her sene 35-40 kişiyi seçerek, meslek, duygusal zekâ ve finansçı olmayanlar için finans eğitimi veriyoruz. Onların gelişimlerine yatırım yapıyoruz. Tabii turnover yüksek bir sektör bizimkisi. Başladığımızda yüzde 70’lerdeydi, yüzde 60’lara düşürdük. Türkiye şartlarında garson-komi hesaba girdiğinde genel oranlar bu düzeylerde. Ama biz burada eğitimler harici garson-komi’ye de dokunmaya çalışıyoruz. Gerçek anlamda da akademi kuracağız. Gençlerimize de eğitim verip garson-komi konusunda da eğiteceğiz. Bu arada yine onların hayatına dokunmak için hepsine yılbaşından bu yana geçerli olmak üzere. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptık”. Bunlar sektör için de güzel adımlar.

SON SÖZ: Sürdürülebilir marka olmak, şirket kültürü oluşturmakla ve çalışanına yatırım yapmakla başlar.